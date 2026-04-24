ବଢ଼ୁଛି AI ଲୋକପ୍ରିୟତା, ମେ' 20ରୁ ମେଟା ଓ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟରେ ହୋଇପାରେ କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ
AIର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ Meta ଏବଂ Microsoft ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ IT କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
Published : April 24, 2026 at 6:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆର ଦୁଇଟି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ମେଟା Meta (ଫେସବୁକ୍) ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ମେଟା ପ୍ରାୟ 8,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଜିର ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI)ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହଜାର ହଜାର IT ଚାକିରି ହ୍ରାସ କରିପାରେ ।
8 ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରୁଛି ମେଟା
ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ କମ୍ପାନୀ, ମେଟା, ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମେମୋରେ ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଯେ, ଏହା ଏହାର ମୋଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ 10 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 8 ହଜାର କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହରାଇପାରନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମେ' 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର 6,000 ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ମେଟା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଜାନେଲ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀକୁ ଅଧିକ "ସ୍ମାର୍ଟ" ଏବଂ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସଞ୍ଚିତ ପାଣ୍ଠିକୁ AI ଭଳି ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ।
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି:
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଛଟେଇ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେରିକାରେ ଏହାର ପ୍ରାୟ 7 ପ୍ରତିଶତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯଦି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରାୟ 8,750 ଜଣ ଲୋକ କମ୍ପାନୀ ଛାଡିବେ । ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏହାର AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି ।
ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, AI ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ପୂର୍ବରୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଏଆଇ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରୁଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, ସର୍ଭର ଏବଂ ଏଆଇ ଗବେଷଣା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ପ୍ରମୁଖ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥା KPMG ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଡିଟ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରୁଛି । ସର୍ବୋପରି, ଏହି ଖବର ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ କାମ କରେ । କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ; ବରଂ, ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ନିଜକୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି ।