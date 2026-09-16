ମହଙ୍ଗା ହେବ ବଡ଼ UPI କାରବାର; ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲେ ଆମ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢିବ, ଗ୍ରାହକ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କଲେ ଭଲ
୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟରେ ୦୪% MDR । ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 16, 2026 at 9:08 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ UPIକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖରୁ ୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟରେ ୦.୪% MDR (ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍) ଲାଗୁ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍ ୩,୦୦୦ରେ ୧୨ଟଙ୍କା, ୫୦ ହଜାରରେ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୭୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କାରବାରରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦୦ ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ହେଲେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏପଟେ ନୂଆ ଶୁଳ୍କ ନିୟମ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲେ ଆମ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବଢିବ । ୟୁପିଆଇର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡିବ କହିଲେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।
୨,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ମାଗଣା ରହିବ । ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ MDR ଛାଡ଼ ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ କେବଳ ନୂଆ ଚାର୍ଜରେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶୂନ୍ୟ ଚାର୍ଜ ମଡେଲରେ ଚାଲୁଥିବା UPI ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଏଣିକି ନିଜ ଇନ୍ଫ୍ରା, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ନୂଆ ରାଜସ୍ୱ ମଡେଲକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ? ଏହା ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇବ କି, ନା UPIକୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭାବେ ଅଧିକ ସ୍ଥିର କରିବ ? ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରୁ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବ ।
NPCI ବା ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅନୁସାରେ, ୨ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ P2M UPI କାରବାର ଉପରେ ୦.୪ ପ୍ରତିଶତ MDR ଦେବେ ବ୍ୟବସାୟୀ । ତେଣୁ ୩ ହଜାରରେ ୧୨ ଟଙ୍କା, ୧୦ ହଜାରରେ ୪୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ୨୦୦ ଟଙ୍କା MDR ହେବ। ୭୫ ହଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ୩୦୦ ଟଙ୍କାର କ୍ୟାପ୍ ଲାଗିବ ।
ଏପଟେ ଏହି ନୂଆ ନୂୟମ ନେଇ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ୟୁପିଆର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏହାର ଆହୁରି ଚୂଡାନ୍ତ ରୂପରେଖ ଆଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ସାଧାରଣ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମତରେ ଆମ ଉପରେ ଅଧିକ ବୋଝ ପଡିବ । ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଯଦି ତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ । ନହେଲେ ଆଗକୁ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ଚାପ ପଡିବ ।
ତେବେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଏହି ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି । ମାସକୁ UPI QR ମାଧ୍ୟମରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ MDRରୁ ଛାଡ଼ ରହିବ । ଏହାସହ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ P2M କାରବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ । NPCI କହିଛି, ଏଭଳି ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟର କାରବାର UPI P2M ଭଲ୍ୟୁମର ୯୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ରେଳ, ଇନ୍ଧନ, ଟେଲିକମ୍, ବୀମା ଓ କିଛି ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବାରେ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କାରବାର ପାଇଁ ଫ୍ଲାଟ୍ ୫ ଟଙ୍କା MDR ରହିବ । ଆଉ ପର୍ସନଟୁ ପର୍ସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ UPIରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ଏହି MDR ଲାଗିବନି ।
ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ନୂଆ ଏମ୍ଡିଆର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭାର ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜେ ବହନ କରିବେ ନା ଶେଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ? ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରୁ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହାର ବାସ୍ତବ ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- MDR ଓ UPI ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡିଛନ୍ତି କି ? ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକରେ ବୁଝନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଗଣିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର