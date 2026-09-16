ETV Bharat / business

MDR ଓ UPI ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡିଛନ୍ତି କି ? ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକରେ ବୁଝନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଗଣିତ

ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍‌ ଗଣିବେ ବ୍ୟବସାୟୀ । ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦେୟ ନାହିଁ । MDRକୁ ସମର୍ଥନ କଲା ଆରବିଆଇ ।

UPI
ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଫଟୋ (X/UPI_NPCI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 16, 2026 at 1:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଣିଜ୍ୟିକ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ମହଙ୍ଗା ହେବ । 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ମାଗଣା ରହିବ ନାହିଁ । ଏହା ଉପରେ 0.4 ପ୍ରତିଶତ MDR (ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍‌) ଗଣିବେ ବ୍ୟବସାୟୀ । ଏନେଇ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) NPCI ନୋଟିସ୍‌ ଜାରି କରିଛି । ତେବେ ଏମଡିଆର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ନେଇ ସମର୍ଥନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ । ଏମଡିଆର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ନେଇ ବେପାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପଶିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା MDR କଣ ? ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ ।

RBI କଣ କହୁଛି ?

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆରବିଆଇ ନିଜ ଅଫିସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ 0.4 ପ୍ରତିଶତ ଏମଡିଆର ଲାଗୁ କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଏମଡିଆରରୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥରେ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ପେମେଣ୍ଟ ରିସିଭିଂ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ନିବେଶ କରିବା ଉପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ଆରବିଆଇ ଆହୁରି କହିଛି, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁପିଆଇ ପହଞ୍ଚିବା, ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଡିବା ଓ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ।

ନିୟମ କଣ କହୁଛି ?

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଅର୍ଥାତ୍‌ କୌଣସି ଗ୍ରାହକ 2000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ନେଣଦେଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଆପଣ RuPay ଡେବିଟ୍‌ କାର୍ଡରେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ତେଜରାତି ଦୋକାନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି:

ପେମେଣ୍ଟ କାଉସିଲ ଅଫ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ତେଜରାତି ଦୋକାନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବେପାରୀ ୟୁପିଆଇ ଦ୍ବାରା ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ବଡ କାରବାର ପାଇଁ ଏମଡିଆର ଫି ଆଦାୟ କରାଯାଏ । ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ।

ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ କି ?

PCI (Payments Council Of India) ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏମଡିଆର ଶୁଳ୍କ କେବଳ କାରବାର ଓ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ଦେଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ । ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ।

2016ରୁ UPI ଯାତ୍ରା..

ପିସିଆଇ Xରେ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, 2016ରୁ ୟୁପିଆଇ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମାଗଣା ଅଟେ । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ଚାର୍ଜରେ ଜାରି ରହିବ ।

MDR କଣ ?

ଏମଡିଆର ବା ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍‌ । ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏହା ଏକ ଶୁଳ୍କ ବା ଫି୍‌ ଅଟେ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବେପାରୀ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ବୀକାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ପେମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଥାଏ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ...

ଆପଣ କୌଣସି ଦୋକାନରେ 10000 ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ । ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନୀ ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅବା ପେମେଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କକୁ କିଛି ଫି୍‌ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଫି୍‌କୁ ଏମଡିଆର କୁହାଯାଏ ।

ଡେବିଟ କାର୍ଡ ଓ କ୍ରେଡିଟ୍‌ କାର୍ଡରେ MDR ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି । ମାତ୍ର ୟୁପିଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2019, ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଲାଗୁ ହୋଇନଥିଲା ।

MDR କିପରି କାମ କରେ ?

ମାନିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କୌଣସି ଇଲୋଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନରେ 5000 ଟଙ୍କାର କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିଲେ । ଆଉ ନଗଦ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ନେଣଦେଣ ଉପରେ 0.3 ପ୍ରତିଶତ MDR ଲାଗୁ କରାଯାଏ । 5000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ 15 ଟଙ୍କା ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 5,015 ଟଙ୍କା କଟିବ । ଯେଉଁ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଠାରୁ ଫି ଆଦାୟ କରିବେ ସରକାର ।

ପ୍ରତି 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ MDR ଲାଗିବ କି ?

ତେବେ ଏହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ ।

ସରକାର କାହିଁକି MDR କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ?

କାରଣ ୟୁପିଆଇ ସିଷ୍ଟମ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାର ଟଙ୍କା ନେଉ ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍‌ ଓ ଅନ୍ୟାନ ସିଷ୍ଟମ ଲଗାତର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହି ସବୁର ସୁରକ୍ଷା, ସର୍ଭର, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠକାମୀରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ସରକାର ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆର୍ଥକ ରୂପେ ମଜବୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମଡିଆର ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ।

କେତେ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କେତେ ଦେବାକୁ ପଡିବ MDR ?

ପେମେଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ କେତେ ପ୍ରତିଶତ MDR MDR (ଟଙ୍କାରେ)
2000 ଟଙ୍କାକୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ ନାହିଁଶୂନ
3000 ଟଙ୍କା0.40 ପ୍ରତିଶତ12 ଟଙ୍କା
50,000 ଟଙ୍କା0.40 ପ୍ରତିଶତ200 ଟଙ୍କା
75,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାସର୍ବାଧିକ 300 ଟଙ୍କା300 ଟଙ୍କା

ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିୟମ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 15ରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏମଡିଆରକୁ ନେଇ ସରକାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ପର୍ସନ-ଟୁ-ପର୍ସନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମାଗଣା ଅଟେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

UPIକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ, 2000 ଠାରୁ କମ୍‌ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ

TAGGED:

RBI
MDR
ୟୁପିଆଇ
ଏମଡିଆର
UPI CHARGES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.