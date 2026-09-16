MDR ଓ UPI ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡିଛନ୍ତି କି ? ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକରେ ବୁଝନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଗଣିତ
ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଗଣିବେ ବ୍ୟବସାୟୀ । ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦେୟ ନାହିଁ । MDRକୁ ସମର୍ଥନ କଲା ଆରବିଆଇ ।
Published : September 16, 2026 at 1:09 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଣିଜ୍ୟିକ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ମହଙ୍ଗା ହେବ । 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ମାଗଣା ରହିବ ନାହିଁ । ଏହା ଉପରେ 0.4 ପ୍ରତିଶତ MDR (ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍) ଗଣିବେ ବ୍ୟବସାୟୀ । ଏନେଇ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) NPCI ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି । ତେବେ ଏମଡିଆର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ନେଇ ସମର୍ଥନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ । ଏମଡିଆର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ନେଇ ବେପାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପଶିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା MDR କଣ ? ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ ।
The introduction of MDR on large-value UPI transactions (i.e., above ₹2,000) is an important step towards strengthening the long-term sustainability of India’s digital payments ecosystem. It will help UPI in continuing to scale, innovate and serve consumers and businesses across…— ReserveBankOfIndia (@RBI) September 15, 2026
RBI କଣ କହୁଛି ?
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆରବିଆଇ ନିଜ ଅଫିସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ 0.4 ପ୍ରତିଶତ ଏମଡିଆର ଲାଗୁ କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଏମଡିଆରରୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥରେ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ପେମେଣ୍ଟ ରିସିଭିଂ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ନିବେଶ କରିବା ଉପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ଆରବିଆଇ ଆହୁରି କହିଛି, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁପିଆଇ ପହଞ୍ଚିବା, ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଡିବା ଓ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ।
ନିୟମ କଣ କହୁଛି ?
ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଗ୍ରାହକ 2000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ନେଣଦେଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଆପଣ RuPay ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡରେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ତେଜରାତି ଦୋକାନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି:
ପେମେଣ୍ଟ କାଉସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ତେଜରାତି ଦୋକାନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବେପାରୀ ୟୁପିଆଇ ଦ୍ବାରା ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ବଡ କାରବାର ପାଇଁ ଏମଡିଆର ଫି ଆଦାୟ କରାଯାଏ । ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ।
There has been considerable discussion around UPI and merchant charges. Here are the facts behind the conversation what it means for consumers, merchants, and India's digital payment ecosystem.— PCI - Payments Council of India (@PCIUpdates) August 7, 2026
1. Will I have to pay to use UPI?
No. UPI has always been free for consumers since…
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ କି ?
PCI (Payments Council Of India) ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏମଡିଆର ଶୁଳ୍କ କେବଳ କାରବାର ଓ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ଦେଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ । ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ।
2016ରୁ UPI ଯାତ୍ରା..
ପିସିଆଇ Xରେ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, 2016ରୁ ୟୁପିଆଇ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମାଗଣା ଅଟେ । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ଚାର୍ଜରେ ଜାରି ରହିବ ।
MDR କଣ ?
ଏମଡିଆର ବା ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ । ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏହା ଏକ ଶୁଳ୍କ ବା ଫି୍ ଅଟେ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବେପାରୀ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ବୀକାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ପେମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଥାଏ ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ...
ଆପଣ କୌଣସି ଦୋକାନରେ 10000 ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ । ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନୀ ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅବା ପେମେଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କକୁ କିଛି ଫି୍ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଫି୍କୁ ଏମଡିଆର କୁହାଯାଏ ।
ଡେବିଟ କାର୍ଡ ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ MDR ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି । ମାତ୍ର ୟୁପିଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2019, ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଲାଗୁ ହୋଇନଥିଲା ।
MDR କିପରି କାମ କରେ ?
ମାନିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କୌଣସି ଇଲୋଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନରେ 5000 ଟଙ୍କାର କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିଲେ । ଆଉ ନଗଦ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ନେଣଦେଣ ଉପରେ 0.3 ପ୍ରତିଶତ MDR ଲାଗୁ କରାଯାଏ । 5000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ 15 ଟଙ୍କା ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 5,015 ଟଙ୍କା କଟିବ । ଯେଉଁ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଠାରୁ ଫି ଆଦାୟ କରିବେ ସରକାର ।
ପ୍ରତି 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ MDR ଲାଗିବ କି ?
ତେବେ ଏହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ ।
ସରକାର କାହିଁକି MDR କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ?
କାରଣ ୟୁପିଆଇ ସିଷ୍ଟମ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାର ଟଙ୍କା ନେଉ ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ ସିଷ୍ଟମ ଲଗାତର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହି ସବୁର ସୁରକ୍ଷା, ସର୍ଭର, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠକାମୀରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ସରକାର ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆର୍ଥକ ରୂପେ ମଜବୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମଡିଆର ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ।
କେତେ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କେତେ ଦେବାକୁ ପଡିବ MDR ?
|ପେମେଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ
|କେତେ ପ୍ରତିଶତ MDR
|MDR (ଟଙ୍କାରେ)
|2000 ଟଙ୍କା
|କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ ନାହିଁ
|ଶୂନ
|3000 ଟଙ୍କା
|0.40 ପ୍ରତିଶତ
|12 ଟଙ୍କା
|50,000 ଟଙ୍କା
|0.40 ପ୍ରତିଶତ
|200 ଟଙ୍କା
|75,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା
|ସର୍ବାଧିକ 300 ଟଙ୍କା
|300 ଟଙ୍କା
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିୟମ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 15ରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏମଡିଆରକୁ ନେଇ ସରକାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ପର୍ସନ-ଟୁ-ପର୍ସନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମାଗଣା ଅଟେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
UPIକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ, 2000 ଠାରୁ କମ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ