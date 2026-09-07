ଜଗାୟାପେଟରେ ଖୋଲିଲା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟଫଣ୍ଡର 135ତମ ଶାଖା: MD ଶୈଲଜା କିରୋନ କଲେ ଉଦଘାଟନ
ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।
Published : September 7, 2026 at 8:50 PM IST
MARGADARSI 135TH BRANCH, NTR (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟଫଣ୍ଡ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୈଲଜା କିରୋନ୍ ଆଜି (ସୋମବାର) ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ NTR ଜିଲ୍ଲାର ଜଗାୟାପେଟ୍ରେ ୧୩୫ତମ ଶାଖାର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
"ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବେ," ବୋଲି ଉଦଘାଟନୀ ପୂଜାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଶୈଲଜା କିରୋନ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମ ଚିଟ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ଜିଲ୍ଲା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନେଟ୍ଟେମ୍ ଶ୍ରୀ ରଘୁରାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା କରିଥିଲେ । ଶୈଲଜା କିରୋନ ତାଙ୍କୁ କାରବାରର ରସିଦ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ନୂତନ ଶାଖାର ଉଦଘାଟନରେ ଜଗାୟାପେଟ୍ ସହରର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶୈଲଜା କିରୋନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କମ୍ପାନୀ ସହିତ କାରବାର କରୁଥିବା ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଜଗାୟାପେଟ୍ରେ ଏକ ନୂତନ ଶାଖା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ନୂତନ ଶାଖା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ କାରଣ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାଖାରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟଫଣ୍ଡରେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କମ୍ପାନୀରେ ନିବେଶିତ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିଗରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ - ଦୀର୍ଘ ଏବଂ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଉଭୟ ।
ଶୈଲଜା କିରୋନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଜଗାୟାପେଟର ଅନେକ ଲୋକ ବିଜୟୱାଡା ଶାଖାର ସଦସ୍ୟ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଜନ ନ କରନ୍ତି ।
"64 ବର୍ଷ ଧରି, ସଦସ୍ୟମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ।"
ନେଟ୍ଟମ୍ ଶ୍ରୀ ରଘୁରାମ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀରେ ନିବେଶିତ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ । ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ହେଉଛି ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି" ।
ନେଟ୍ଟମ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀରେ ଏକ ଚିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଚିଟ୍ ଜମା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଏହି ଚିଟ୍ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ଭୁଲ ହୋଇନାହିଁ ।
ଜଣେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ, ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀରେ ନିବେଶ କରିଆସୁଛି । ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଭଳି ସଚ୍ଚୋଟ କମ୍ପାନୀ ଦେଖିନାହିଁ । ମୁଁ ୧୯୭୦ ମସିହାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀରେ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି । ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଉଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ପଥ ଦେଖାନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପକୃତ ହେବେ ।"
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ, ଜୟରାମ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଉଦଘାଟନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବହୁତ ଖୁସି । ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ଯେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ । ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ସଂଗଠନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି ।"
ଏସକେ ଜାନି, ଯିଏକି ଜଣେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ବହୁତ ଲାଭ ପାଇଛି । ମୁଁ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଚିଟ୍ ଜମା କରୁଛି । ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସୁପାରିଶ କରିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଛି । ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବିଶାଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।"
ଭେଙ୍କଟରାଜରାଓ, ଜଣେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀର ଗ୍ରାହକ । ଏହା ମୋତେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ । ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟ୍ ସହିତ କେହି କେବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ତାଡେପାଲିଗୁଡେମରେ ଖୋଲିଲା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡର 134 ତମ ଶାଖା, ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଗ୍ରାହକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଏମଡି ସୈଲଜା କିରୋନଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସର ଜେ. ଫିଲିପ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଆୱାର୍ଡ; ନୈତିକ, ଟେକ୍-ଚାଳିତ, କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ