କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଖୋଲିଲା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀର 28ତମ ଶାଖା, ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଗ୍ରାହକ
ସାରା ଦେଶରେ ଏହା 129ତମ ଶାଖା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 28ତମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଟେ । ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
Published : March 5, 2026 at 4:52 PM IST
ସିନ୍ଧନୂର (କର୍ଣ୍ଣାଟକ): ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ଫାଇନାନ୍ସସିଆଲ ସର୍ଭିସ କମ୍ପାନୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ରାୟଚୁର ଜିଲ୍ଲାର ସିନ୍ଧନୂରରେ ନୂଆ ଶାଖା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ସାରା ଦେଶରେ ଏହା 129ତମ ଶାଖା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 28ତମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଟେ ।
ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଭାରତର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସେକ୍ଟରରେ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାଁ । ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ କାମ କରିଆସୁଛି । କମ୍ପାନୀ ଗତ 64 ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାହକ ବିଶ୍ବାସ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ସିନ୍ଧନୂରରେ ନୂଆ ଶାଖା ସହ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପରିଚୟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି ।
ଏସବୁ ଅତିଥି ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ:
ଶାଖା ଉଦଘାଟନ ସମୟରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟସ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ପି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଓ, ବିଜିନେସ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜି.ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଡିଭିଜନର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ନଞ୍ଜୁଦୟା, ସିନ୍ଧନୂର ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଜୟଧର ଓ ବଲ୍ଲାରୀ ବ୍ରାଞ୍ଚର ମ୍ୟାନେଜର ରମେଶ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଲେ ଗ୍ରାହକ:
ଏହି ଅବସରରେ କମ୍ପାନୀର ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି । ଡି.ବି ଗୌଡା ନାମକ ଜଣେ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସହ ଜଡିତ ହୋଇ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ବସନୀୟତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ଅଟେ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିତି ଆସୁଛି ।’ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀର ନୂଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିବା ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁବିଧା ନେବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ।
15 ବର୍ଷ ଧରି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସହ ଅଛି:
ସେହିପରି ସିନ୍ଧନୂରର ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ସୁଜାତା ଯିଏକି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛି । ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ଆସୁଛି । ସଞ୍ଚୟ ଓ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ କମ୍ପାନୀ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ।’ ସୁଜାତାଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, କମ୍ପାନୀ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ଜିତି ଆସୁଛି ।
ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରକାଶ ଗୌଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ 22 ବର୍ଷ ଧରି କମ୍ପାନୀ ସହ ଜଡିତ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ରାୟଚୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଡକ୍ବାର୍ଟର ଆସିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ଧନୂରରେ ନୂଆ ଶାଖା ଖୋଲିବା ପରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ଅଫିସ୍ ଆସିବା ଆହୁରି ସହଜ ହେଲା ।’
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଚିଟଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ସହ କାମ କରୁଥିଲି । କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା । ଯେବେଠୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସହ ଜଡିତ ହେଲିଣି କେବେବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ବାସ ଓ ବିଶ୍ବାସନୀୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ।
ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଗ୍ରାହକ:
ସେହିପରି ସିନ୍ଧନୂରର ଅନେକ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ବେଣୁବାବୁ କୁହନ୍ତି, ‘ସ୍ବର୍ଗତ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି କମ୍ପାନୀ ନିଜ ବିଶ୍ବସନୀୟତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । କମ୍ପାନୀ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦରମାଠୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ମୋ କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଛି । ମାର୍ଗଦର୍ଶୀର ଗ୍ରାହକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ।