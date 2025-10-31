କାଲିଠୁ ବଦଳି ଯିବ ଏସବୁ ନିୟମ, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ
ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିବ ନୂଆ ଏଲପିଜି ଦର । ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନିୟମ ।
Published : October 31, 2025 at 7:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାଲିଠୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ । ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ପକେଟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ନୂତନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର, ଆଧାର କାର୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚଳିତଥର କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ?
ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ :
ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା । ସରକାରୀ ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତି । ଏଥର ମୂଲ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଅପଡେଟ୍ ହେବ । ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ପରିବାରର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରେସ୍ତୋରା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ । ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ଶନିବାର ଦିନ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।
CNG ଏବଂ PNG ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ହେବ:
LPG ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ, ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଏୟାର ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF)ର ମୂଲ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ଭଡ଼ା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ସେହିପରି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ CNG ଏବଂ PNG ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ।
କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ଯଦି ଆପଣ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀ, ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 3.75% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୁଏ । ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ ଫିସ୍ ପୈଠ କରନ୍ତି, ତେବେ ଶନିବାର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 1% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। POS ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଧାରକମାନେ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ୱାଲେଟ୍ ଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ 1% ଶୁଳ୍କ ଦେବେ । ଯଦି ଆପଣ ଚେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପୈଠ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚାରି ଜଣ ନୋମିନି ଯୋଡି ପାରିବେ :
ଚତୁର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ । ଏହି ନିୟମ ଯାହା ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶନିବାର) ନଭେମ୍ବର 1, 2025ରୁ ଲାଗୁ ହେବ, ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନେ ନୂତନ ମାସରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଲକର ପାଇଁ ଚାରି ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋମିନି ଯୋଡି ପାରିବେ ।
ଆଧାର କାର୍ଡ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି
ଆଧାର କାର୍ଡ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 1, 2025ରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ UIDAI ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହି ନୂତନ ମାସରୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ଅନଲାଇନରେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ପାସପୋର୍ଟ, ରାସନ୍ କାର୍ଡ, ମନରେଗା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ରେକର୍ଡ ଏବେ ଡାଟାବେସରୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ । କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
