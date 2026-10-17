ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଆଖୁରୁ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ନିଷେଧ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ?
ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ଚିନି ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଆଖୁରୁ ଇଥାନଲ୍ କ୍ରୟ ଉପରେ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 17, 2026 at 8:55 PM IST
GOVT HALTS SUGAR BASED ETHANOL, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘରୋଇ ଚିନି ଉପଲବ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଚିନି ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ସରକାର ଆଗାମୀ ଯୋଗାଣ ବର୍ଷରେ B-ହେଭି ମୋଲାସେସ୍ ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିନି, ଆଖୁ ରସ ଏବଂ ଇଥାନଲ୍ କ୍ରୟ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ (OMCs) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଭେମ୍ବର 1, 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ନୂତନ ଯୋଗାଣ ବର୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ଏଲ୍ ନିନୋ ଯୋଗୁଁ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଶୁଷ୍କ ପାଗ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଖୁ ଫସଲକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ।
ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ 11 ଶହ କୋଟି ଲିଟର ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରିଛନ୍ତି
ଏହି ନୂତନ ସରକାରୀ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରଗୁଡ଼ିକ - ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (IOCL), ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ (BPCL), ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ (HPCL), ନୁମାଲିଗଡ଼ ରିଫାଇନାରୀ ଏବଂ ମାଙ୍ଗାଲୋର ରିଫାଇନାରୀ (MRPL) - ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଟେଣ୍ଡର ଅଧୀନରେ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଯୋଗାଣ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 11 ଶହ କୋଟି ଲିଟର ଇଥାନଲ୍ ମାଗିଛନ୍ତି । ଟେଣ୍ଡର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚିନି କିମ୍ବା ଆଖୁ ରସରୁ ତିଆରି ଇଥାନଲ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ।
ଶସ୍ୟ ଏବଂ C-ହେଭି ମୋଲାସେସ୍ ଏବେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ହେବ
ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଇନ୍ଧନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଚିନି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୃଷି ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ଏବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କଞ୍ଚାମାଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ:-
- C-ହେଭି ମୋଲାସେସ୍: ଏକ ଆଖୁ ଉପ-ଉତ୍ପାଦ ଯେଉଁଥିରେ ଚିନି ପରିମାଣ ନଗଣ୍ୟ ।
- ମକା ଏବଂ ନଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ: ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ।
- ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମର ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ: FCI ଗୋଦାମରେ ବଳକା ଚାଉଳ ।
ବଜାରରେ ଚିନି ଅଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ
ଏହି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ସୁଗମ ଚିନି ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଚିନି ମିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଅଧୀନରେ, ଚିନି ମିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ମାସିକ କୋଟା ବ୍ୟତୀତ ଅକ୍ଟୋବର 2026ରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଚିନିକୁ ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଏକ ମିଲ୍ ଅକ୍ଟୋବରରେ 1,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅଧିକ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ତେବେ ଏହା ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କୋଟା ବ୍ୟତୀତ ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ।
ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବନାମ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ
ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 2025ରେ ପେଟ୍ରୋଲରେ 20 ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ କରିବାର ଏହାର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିସାରିଛି । ତଥାପି ଅନିୟମିତ ପାଗ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ସରକାରଙ୍କୁ "ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା"କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନି ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଇଥାନଲ୍ ଶିଳ୍ପକୁ ଏବେ ଶସ୍ୟ-ଆଧାରିତ ଡିଷ୍ଟିଲେରୀଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ: ଶାନ୍ତି ବଣ୍ଡରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା: ପୋଲରୁ 20 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା ଟ୍ରାଭେଲର୍ ଗାଡ଼ି, 8 ମୃତ, 10 ଆହତ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ