ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ରେ ମିଳିବ PM-Kisan ୨୨ତମ କିସ୍ତି, ଏସବୁ କରି ନଥିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବନି ଟଙ୍କା !
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି 22ତମ କିସ୍ତି । 9.32 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 18,640 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରାଶି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : March 11, 2026 at 11:51 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ 2000 ଟଙ୍କା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖ (ଶୁକ୍ରବାର) ଦିନ 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି (PM-Kisan) ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଜାରି କରିବେ । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ 9.32 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 18,640 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରାଶି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ । କିନ୍ତୁ, ବଡ଼କଥା ହେଉଛି ଏଥର କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇନପାରେ । ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ।
सहकार से समृद्धि की ओर सशक्त कदम— Ministry of Cooperation, Government of India (@MinOfCooperatn) March 10, 2026
13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 22वीं किस्त देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में सीधे जारी की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता तीन किस्तों में प्रदान की जाती…
ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ଅଟକି ପାରେ:
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 6000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ଏହା ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିହନ, ସାର, ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଠିକ କାଗଜପତ୍ର ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ । ଯଦି ଆପଣ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ, ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ ।
Honoring our #Annadata, 22nd Instalment of #PMKISAN will be released on 13th March 2026.#PMKISAN #22ndinstalment #PMKisansammannidhi@OfficeofSSC @AgriGoI @mygovindia @icarindia @DDKisanChannel @MoRD_GoI @RNK_Thakur @PMOIndia @PIB_India pic.twitter.com/aTYBdlyGKF— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) March 9, 2026
e-KYC: ସରକାର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ e-KYCକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏମ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ୍ କିମ୍ବା ନିକଟତମ CSC କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର e-KYC ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
Land Seeding: ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ସରକାର 'ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ'କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଭୂମି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ "NO" ଦେଖାଏ, ତେବେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କିମ୍ବା କୃଷି ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ଆଧାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନାମ ଅଲଗା: ଅନେକ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକରେ ନାମ ମେଳ ଖାଉ ନଥିବା ଅର୍ଥାତ ସ୍ପେଲିଂ ଅଲଗା ଥିଲେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଫେଲ ହୁଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା (Aadhaar Mapping) ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଅଯୋଗ୍ୟତା ବର୍ଗ: ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର (income Tax) ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି । ସରକାର ଏବେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଲାଭ ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की 22वीं किस्त के तहत 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में ₹18,640 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया जाएगा। सिर्फ 3 दिन शेष! 13 मार्च, 2026 #AgriGoI #PMKisan pic.twitter.com/CULvM0kFDK— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) March 10, 2026
ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ:
କିସ୍ତି ଜାରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, pmkisan.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । 'Know Your Status' ବିକଳ୍ପକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ଭରନ୍ତୁ । e-KYC, ଯୋଗ୍ୟତା (Eligibility) ଓ Land Seeding ଭଳି ତିନୋଟି ପାରାମିଟର ପାଖରେ ଏକ ସବୁଜ 'Yes' ସୂଚକ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ବିସଙ୍ଗତି ଅଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ଯାହାଦ୍ଵାରା ମାର୍ଚ୍ଚ 13ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା କିସ୍ତି ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ।