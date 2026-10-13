IMFର ଆକଳନ; 7% ହେବ ଭାରତର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳ !
ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଗତି ଦୃଢ଼ ରହିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।
Published : October 13, 2026 at 12:27 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି । ଭାରତର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ନିଜର ଆକଳନ ବଢ଼ାଇଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMF)। 2026 ଓ 2027 ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି 7 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି IMF ଆକଳନ କରିଛି ।
The IMF (International Monetary Fund) projects India's GDP growth at 7.0% for 2026 and 2027. IMF also says, "The global economy remains resilient, but that resilience is becoming more fragile and more uneven. Growth is projected at 3.1% in 2026 and 3.4% in 2027, while inflation is expected to reach 4.7%, driven largely by higher energy and food prices."— ANI (@ANI) October 13, 2026
IMF 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ 7 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଜୁଲାଇରେ 6.4 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ପୂର୍ବ ଆକଳନ ତୁଳନାରେ 0.6 ପ୍ରତିଶତ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଏହା ଏପ୍ରିଲ ଆକଳନ ଠାରୁ 0.5 ପ୍ରତିଶତ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । IMF 2027 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ 7%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଜୁଲାଇ ଆକଳନ ଠାରୁ 0.3 ପ୍ରତିଶତ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ଆକଳନଠାରୁ 0.5 ପ୍ରତିଶତ ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି ।
ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି ଶକ୍ତି:
IMF ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚଳାଇବାରେ ଘରୋଇ ଚାହିଦା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, IT, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛି । ଭାରତର ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଦେଶର ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ଏହା ସହିତ, ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
IMF କହିଛି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଢ଼ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶକ୍ତି ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଅସମାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । 2026 ମସିହାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 3.1 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ 3.4 ପ୍ରତିଶତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 4.7 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଓ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ।
ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ଅବସ୍ଥା କ’ଣ ?
IMF ଅନୁମାନ କରିଛି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଭାରତ ତୁଳନାରେ କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । 2026 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି 3.1 ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ମାତ୍ର , ଏହା 2025 ତୁଳନାରେ 2026 ମସିହାରେ କମ୍ ହେବ । 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 3.5 ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା । 2026ରେ 3.1 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ । 2027ରେ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇ 3.4 ପ୍ରତିଶତ ହେବ । IMF କହିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ଥିର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥିରତା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଅସମାନ ହେଉଛି ।