ETV Bharat / business

ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଝଟକା: ଖାଦ୍ୟ ଓ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ WPI ୧୧.୩୯%କୁ ବୃଦ୍ଧି

ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଅଗଷ୍ଟର ୪.୮୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୫.୫୪ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ୨୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ।

Inflation Shock: India's WPI Jumps To 11.39% In September On Higher Food, Fuel Prices
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଝଟକା: ଖାଦ୍ୟ ଓ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ WPI ୧୧.୩୯%କୁ ବୃଦ୍ଧି (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 14, 2026 at 11:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

WPI INFLATION SEPTEMBER 2026, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ମୁତାବକ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତର ହୋଲସେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ (ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ) ଭିତ୍ତିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି (Wholesale Price Index-WPI) ୧୧.୩୯ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ୯.୯୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ଇନ୍ଧନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ WPI (ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ) ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।

ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଥିବା ୧୧୦.୮ ତୁଳନାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ହୋଲସେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ୧୧୨.୫କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି । ଖାଦ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୮.୬୬ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟରେ ୭.୦୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ WPI ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୯.୭୬ ପ୍ରତିଶତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟର ୮.୩୭ ପ୍ରତିଶତ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଅଟେ ।

ଇନ୍ଧନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବର୍ଗରେ, WPI ଭିତ୍ତିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୨୫.୮୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ମାସରେ ୨୨.୯୩ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୂଚକାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟର ୯୦.୯ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୯୨.୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ଜୁଲାଇ ମାସ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ସୂଚକାଙ୍କ ୧୦୯.୯ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, "ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଖଣିଜ ତେଲ (ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ), ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଅଶୋଧିତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, କୋଇଲା ଓ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍, ମୌଳିକ ଧାତୁ ଉତ୍ପାଦନ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ରାସାୟନିକ ଉତ୍ପାଦ, ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ରବର ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ WPI ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ।"

ଗତ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ରମୁଖ ବର୍ଗ ଏବଂ ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର WPI

Groups/Major GroupsCommodity WeightApr-26
(F)		May-26
(F)		Jun-26
(F)		Jul-26
(F)		Aug-26
(P)		Sep-26
(P)
ALL COMMODITIES100.00000108.9110.1110.3110.0110.8112.5
I. PRIMARY ARTICLES22.75730112.8114.0116.1117.3118.1120.3
(A). Food Articles15.97835114.2115.1117.2118.2119.3122.2
(B). Non-Food Articles5.52841107.6109.1111.0112.6113.3113.7
(C). Minerals1.25054118.8121.0123.8125.8124.8125.5
II. FUEL AND POWER14.11433111.0113.4110.9105.2108.3110.5
(A). Coal and Lignite0.7413687.786.687.988.490.595.1
(B). Mineral Oils8.19208121.6125.7122.9113.2118.4119.3
(C). Electricity4.4634990.891.591.291.890.992.0
(D). Crude Petroleum & Natural Gas0.71740138.8136.8120.2114.8120.3141.9
III. MANUFACTURED PRODUCTS63.12837107.0108.0108.1108.4108.8110.2
(A). Manufacture of Food Products9.02016111.0112.4113.5114.9117.0117.1
(B). Manufacture of Beverages0.90483104.4104.9105.1104.6105.7105.9
(C). Manufacture of Tobacco Products0.27645122.5122.8124.8125.1124.6124.3
(D). Manufacture of Textiles4.0899399.1102.1103.4103.9104.3105.2
(E). Manufacture of Wearing Apparel1.32948111.0111.6111.9111.9112.4113.1
(F). Manufacture of Leather and Related Products0.54137107.3108.4108.9108.7109.7109.1
(G). Manufacture Of Wood and Products of Wood and Cork, except Furniture; Manufacture of Articles of Straw and Plaiting Materials1.07718115.2115.0115.4115.9115.3115.3
(H). Manufacture of Paper and Paper Products1.1532893.794.193.894.495.096.0
(I). Printing and Reproduction of Recorded Media0.42618107.0108.1108.0108.0108.5108.6
(J). Manufacture of Chemicals and Chemical Products6.12567102.6103.6103.8103.0103.9106.0
(K). Manufacture of Basic Pharmaceutical Products and Pharmaceutical Preparations2.20102102.3102.9102.8103.2103.3103.8
(L). Manufacture of Rubber and Plastic Products2.71467106.0106.3106.7106.6107.4108.7
(M). Manufacture of Other Non-Metallic Mineral Products2.8407499.099.299.8100.099.7100.4
(N). Manufacture of Basic Metals8.41133103.5104.9101.6102.0100.9106.2
(O). Manufacture of Fabricated Metal Products, except Machinery and Equipment4.13294104.4105.9106.1106.6106.5107.4
(P). Manufacture of Computer, Electronic and Optical Products2.07628101.7102.7103.4103.2104.8104.1
(Q). Manufacture of Electrical Equipment2.64318112.7114.2115.0115.5116.0117.3
(R). Manufacture of Machinery and Equipment n.e.c.3.46796105.1105.3105.5106.2107.0106.6
(S). Manufacture of Motor Vehicles, Trailers and Semi-Trailers5.43645106.7107.0108.7109.1109.3110.0
(T). Manufacture of Other Transport Equipment1.39511106.0106.4107.2108.1108.6109.0
(U). Manufacture of Furniture0.82618105.6105.6105.8105.7105.1105.7
(V). Other Manufacturing2.03798157.0158.2156.8154.2152.0156.1
FOOD INDEX24.99851113.0114.1115.9117.0118.5120.4

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୂଚକାଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ୯୦.୯ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୯୨.୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ସୂଚକାଙ୍କ, ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ୧୦୯.୯ ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ।

୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ WPI (କ୍ଷୁଦ୍ର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ) କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଆସୁଛି । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ (Strait of Hormuz) ଅବରୋଧ - ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଓ ସାରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ।

ଗତ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ରମୁଖ ବର୍ଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ପାଇଁ WPI ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର (ବାର୍ଷିକ ଭିତ୍ତିରେ)

Groups/Major GroupsCommodity WeightApr-26
(F)		May-26
(F)		Jun-26
(F)		Jul-26
(F)		Aug-26
(P)		Sep-26
(P)
ALL COMMODITIES100.000008.369.889.979.789.9211.39
I. PRIMARY ARTICLES22.757303.965.267.008.617.768.67
(A). Food Articles15.978352.613.695.405.445.678.14
(B). Non-Food Articles5.528417.6010.2011.6717.6614.7910.28
(C). Minerals1.250548.006.058.3113.648.249.51
II. FUEL AND POWER14.1143325.0030.8027.1819.8222.9325.85
(A). Coal and Lignite0.74136-1.57-2.26-1.57-0.561.579.31
(B). Mineral Oils8.1920840.7449.8246.4832.4038.4840.02
(C). Electricity4.46349-2.58-0.54-1.510.44-1.73-0.43
(D). Crude Petroleum & Natural Gas0.7174056.3161.5134.7526.9934.4157.32
III. MANUFACTURED PRODUCTS63.128376.687.687.788.298.379.76
(A). Manufacture of Food Products9.020164.726.247.588.709.659.44
(B). Manufacture of Beverages0.904830.381.251.150.481.931.44
(C). Manufacture of Tobacco Products0.2764512.0812.7614.6013.7313.1712.90
(D). Manufacture of Textiles4.089937.2510.9812.1512.6912.6313.85
(E). Manufacture of Wearing Apparel1.329483.063.722.573.613.123.57
(F). Manufacture of Leather and Related Products0.541373.874.233.913.924.483.71
(G). Manufacture Of Wood and Products of Wood and Cork, except Furniture; Manufacture of Articles of Straw and Plaiting Materials1.077188.076.587.657.417.265.97
(H). Manufacture of Paper and Paper Products1.153282.182.953.193.404.515.15
(I). Printing and Reproduction of Recorded Media0.426183.083.943.453.253.043.04
(J). Manufacture of Chemicals and Chemical Products6.1256713.0014.7314.3213.5614.3016.74
(K). Manufacture of Basic Pharmaceutical Products and Pharmaceutical Preparations2.201022.613.943.424.353.404.01
(L). Manufacture of Rubber and Plastic Products2.7146710.0710.8410.4610.7011.1813.47
(M). Manufacture of Other Non-Metallic Mineral Products2.840741.751.332.042.772.573.72
(N). Manufacture of Basic Metals8.4113310.7013.1610.6812.3310.8816.96
(O). Manufacture of Fabricated Metal Products, except Machinery and Equipment4.132945.036.336.537.246.717.51
(P). Manufacture of Computer, Electronic and Optical Products2.07628-1.17-0.87-0.86-1.81-0.474.00
(Q). Manufacture of Electrical Equipment2.643189.2111.4111.2211.3811.1111.93
(R). Manufacture of Machinery and Equipment n.e.c.3.467961.842.232.232.813.182.80
(S). Manufacture of Motor Vehicles, Trailers and Semi-Trailers5.436450.850.753.233.313.704.46
(T). Manufacture of Other Transport Equipment1.395113.214.114.694.854.934.21
(U). Manufacture of Furniture0.826183.835.184.444.244.685.17
(V). Other Manufacturing2.0379826.2121.4120.7120.2820.4419.16
FOOD INDEX24.998513.294.586.236.567.058.66

ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ନୀତିଗତ ସୁଧ ହାରକୁ ୨୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ (bps) ବୃଦ୍ଧି କରି ୫.୫୦ ପ୍ରତିଶତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।

ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଅଗଷ୍ଟର ୪.୮୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୫.୫୪ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହାକି ଗତ ୨୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତର ଅଟେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IMFର ଆକଳନ; 7% ହେବ ଭାରତର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳ !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦୀପାବଳି ଯାଏଁ ଲାଗୁ ହେବନି UPI ଶୁଳ୍କ, NPCIର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

WHOLESALE PRICE BASED INFLATION
WPI INFLATION SEPTEMBER 2026
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି
ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ
WPI INDIA INFLATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.