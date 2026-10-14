ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଝଟକା: ଖାଦ୍ୟ ଓ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ WPI ୧୧.୩୯%କୁ ବୃଦ୍ଧି
ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଅଗଷ୍ଟର ୪.୮୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୫.୫୪ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ୨୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ।
Published : October 14, 2026 at 11:08 PM IST
WPI INFLATION SEPTEMBER 2026, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ମୁତାବକ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତର ହୋଲସେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ (ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ) ଭିତ୍ତିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି (Wholesale Price Index-WPI) ୧୧.୩୯ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ୯.୯୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ଇନ୍ଧନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ WPI (ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ) ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଥିବା ୧୧୦.୮ ତୁଳନାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ହୋଲସେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ୧୧୨.୫କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି । ଖାଦ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୮.୬୬ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟରେ ୭.୦୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ WPI ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୯.୭୬ ପ୍ରତିଶତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟର ୮.୩୭ ପ୍ରତିଶତ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଅଟେ ।
ଇନ୍ଧନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବର୍ଗରେ, WPI ଭିତ୍ତିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୨୫.୮୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ମାସରେ ୨୨.୯୩ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୂଚକାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟର ୯୦.୯ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୯୨.୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଜୁଲାଇ ମାସ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ସୂଚକାଙ୍କ ୧୦୯.୯ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, "ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଖଣିଜ ତେଲ (ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ), ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଅଶୋଧିତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, କୋଇଲା ଓ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍, ମୌଳିକ ଧାତୁ ଉତ୍ପାଦନ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ରାସାୟନିକ ଉତ୍ପାଦ, ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ରବର ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ WPI ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ।"
ଗତ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ରମୁଖ ବର୍ଗ ଏବଂ ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର WPI
|Groups/Major Groups
|Commodity Weight
|Apr-26
(F)
|May-26
(F)
|Jun-26
(F)
|Jul-26
(F)
|Aug-26
(P)
|Sep-26
(P)
|ALL COMMODITIES
|100.00000
|108.9
|110.1
|110.3
|110.0
|110.8
|112.5
|I. PRIMARY ARTICLES
|22.75730
|112.8
|114.0
|116.1
|117.3
|118.1
|120.3
|(A). Food Articles
|15.97835
|114.2
|115.1
|117.2
|118.2
|119.3
|122.2
|(B). Non-Food Articles
|5.52841
|107.6
|109.1
|111.0
|112.6
|113.3
|113.7
|(C). Minerals
|1.25054
|118.8
|121.0
|123.8
|125.8
|124.8
|125.5
|II. FUEL AND POWER
|14.11433
|111.0
|113.4
|110.9
|105.2
|108.3
|110.5
|(A). Coal and Lignite
|0.74136
|87.7
|86.6
|87.9
|88.4
|90.5
|95.1
|(B). Mineral Oils
|8.19208
|121.6
|125.7
|122.9
|113.2
|118.4
|119.3
|(C). Electricity
|4.46349
|90.8
|91.5
|91.2
|91.8
|90.9
|92.0
|(D). Crude Petroleum & Natural Gas
|0.71740
|138.8
|136.8
|120.2
|114.8
|120.3
|141.9
|III. MANUFACTURED PRODUCTS
|63.12837
|107.0
|108.0
|108.1
|108.4
|108.8
|110.2
|(A). Manufacture of Food Products
|9.02016
|111.0
|112.4
|113.5
|114.9
|117.0
|117.1
|(B). Manufacture of Beverages
|0.90483
|104.4
|104.9
|105.1
|104.6
|105.7
|105.9
|(C). Manufacture of Tobacco Products
|0.27645
|122.5
|122.8
|124.8
|125.1
|124.6
|124.3
|(D). Manufacture of Textiles
|4.08993
|99.1
|102.1
|103.4
|103.9
|104.3
|105.2
|(E). Manufacture of Wearing Apparel
|1.32948
|111.0
|111.6
|111.9
|111.9
|112.4
|113.1
|(F). Manufacture of Leather and Related Products
|0.54137
|107.3
|108.4
|108.9
|108.7
|109.7
|109.1
|(G). Manufacture Of Wood and Products of Wood and Cork, except Furniture; Manufacture of Articles of Straw and Plaiting Materials
|1.07718
|115.2
|115.0
|115.4
|115.9
|115.3
|115.3
|(H). Manufacture of Paper and Paper Products
|1.15328
|93.7
|94.1
|93.8
|94.4
|95.0
|96.0
|(I). Printing and Reproduction of Recorded Media
|0.42618
|107.0
|108.1
|108.0
|108.0
|108.5
|108.6
|(J). Manufacture of Chemicals and Chemical Products
|6.12567
|102.6
|103.6
|103.8
|103.0
|103.9
|106.0
|(K). Manufacture of Basic Pharmaceutical Products and Pharmaceutical Preparations
|2.20102
|102.3
|102.9
|102.8
|103.2
|103.3
|103.8
|(L). Manufacture of Rubber and Plastic Products
|2.71467
|106.0
|106.3
|106.7
|106.6
|107.4
|108.7
|(M). Manufacture of Other Non-Metallic Mineral Products
|2.84074
|99.0
|99.2
|99.8
|100.0
|99.7
|100.4
|(N). Manufacture of Basic Metals
|8.41133
|103.5
|104.9
|101.6
|102.0
|100.9
|106.2
|(O). Manufacture of Fabricated Metal Products, except Machinery and Equipment
|4.13294
|104.4
|105.9
|106.1
|106.6
|106.5
|107.4
|(P). Manufacture of Computer, Electronic and Optical Products
|2.07628
|101.7
|102.7
|103.4
|103.2
|104.8
|104.1
|(Q). Manufacture of Electrical Equipment
|2.64318
|112.7
|114.2
|115.0
|115.5
|116.0
|117.3
|(R). Manufacture of Machinery and Equipment n.e.c.
|3.46796
|105.1
|105.3
|105.5
|106.2
|107.0
|106.6
|(S). Manufacture of Motor Vehicles, Trailers and Semi-Trailers
|5.43645
|106.7
|107.0
|108.7
|109.1
|109.3
|110.0
|(T). Manufacture of Other Transport Equipment
|1.39511
|106.0
|106.4
|107.2
|108.1
|108.6
|109.0
|(U). Manufacture of Furniture
|0.82618
|105.6
|105.6
|105.8
|105.7
|105.1
|105.7
|(V). Other Manufacturing
|2.03798
|157.0
|158.2
|156.8
|154.2
|152.0
|156.1
|FOOD INDEX
|24.99851
|113.0
|114.1
|115.9
|117.0
|118.5
|120.4
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୂଚକାଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ୯୦.୯ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୯୨.୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ସୂଚକାଙ୍କ, ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ୧୦୯.୯ ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ।
୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ WPI (କ୍ଷୁଦ୍ର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ) କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଆସୁଛି । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ (Strait of Hormuz) ଅବରୋଧ - ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଓ ସାରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ।
ଗତ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ରମୁଖ ବର୍ଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ପାଇଁ WPI ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର (ବାର୍ଷିକ ଭିତ୍ତିରେ)
|Groups/Major Groups
|Commodity Weight
|Apr-26
(F)
|May-26
(F)
|Jun-26
(F)
|Jul-26
(F)
|Aug-26
(P)
|Sep-26
(P)
|ALL COMMODITIES
|100.00000
|8.36
|9.88
|9.97
|9.78
|9.92
|11.39
|I. PRIMARY ARTICLES
|22.75730
|3.96
|5.26
|7.00
|8.61
|7.76
|8.67
|(A). Food Articles
|15.97835
|2.61
|3.69
|5.40
|5.44
|5.67
|8.14
|(B). Non-Food Articles
|5.52841
|7.60
|10.20
|11.67
|17.66
|14.79
|10.28
|(C). Minerals
|1.25054
|8.00
|6.05
|8.31
|13.64
|8.24
|9.51
|II. FUEL AND POWER
|14.11433
|25.00
|30.80
|27.18
|19.82
|22.93
|25.85
|(A). Coal and Lignite
|0.74136
|-1.57
|-2.26
|-1.57
|-0.56
|1.57
|9.31
|(B). Mineral Oils
|8.19208
|40.74
|49.82
|46.48
|32.40
|38.48
|40.02
|(C). Electricity
|4.46349
|-2.58
|-0.54
|-1.51
|0.44
|-1.73
|-0.43
|(D). Crude Petroleum & Natural Gas
|0.71740
|56.31
|61.51
|34.75
|26.99
|34.41
|57.32
|III. MANUFACTURED PRODUCTS
|63.12837
|6.68
|7.68
|7.78
|8.29
|8.37
|9.76
|(A). Manufacture of Food Products
|9.02016
|4.72
|6.24
|7.58
|8.70
|9.65
|9.44
|(B). Manufacture of Beverages
|0.90483
|0.38
|1.25
|1.15
|0.48
|1.93
|1.44
|(C). Manufacture of Tobacco Products
|0.27645
|12.08
|12.76
|14.60
|13.73
|13.17
|12.90
|(D). Manufacture of Textiles
|4.08993
|7.25
|10.98
|12.15
|12.69
|12.63
|13.85
|(E). Manufacture of Wearing Apparel
|1.32948
|3.06
|3.72
|2.57
|3.61
|3.12
|3.57
|(F). Manufacture of Leather and Related Products
|0.54137
|3.87
|4.23
|3.91
|3.92
|4.48
|3.71
|(G). Manufacture Of Wood and Products of Wood and Cork, except Furniture; Manufacture of Articles of Straw and Plaiting Materials
|1.07718
|8.07
|6.58
|7.65
|7.41
|7.26
|5.97
|(H). Manufacture of Paper and Paper Products
|1.15328
|2.18
|2.95
|3.19
|3.40
|4.51
|5.15
|(I). Printing and Reproduction of Recorded Media
|0.42618
|3.08
|3.94
|3.45
|3.25
|3.04
|3.04
|(J). Manufacture of Chemicals and Chemical Products
|6.12567
|13.00
|14.73
|14.32
|13.56
|14.30
|16.74
|(K). Manufacture of Basic Pharmaceutical Products and Pharmaceutical Preparations
|2.20102
|2.61
|3.94
|3.42
|4.35
|3.40
|4.01
|(L). Manufacture of Rubber and Plastic Products
|2.71467
|10.07
|10.84
|10.46
|10.70
|11.18
|13.47
|(M). Manufacture of Other Non-Metallic Mineral Products
|2.84074
|1.75
|1.33
|2.04
|2.77
|2.57
|3.72
|(N). Manufacture of Basic Metals
|8.41133
|10.70
|13.16
|10.68
|12.33
|10.88
|16.96
|(O). Manufacture of Fabricated Metal Products, except Machinery and Equipment
|4.13294
|5.03
|6.33
|6.53
|7.24
|6.71
|7.51
|(P). Manufacture of Computer, Electronic and Optical Products
|2.07628
|-1.17
|-0.87
|-0.86
|-1.81
|-0.47
|4.00
|(Q). Manufacture of Electrical Equipment
|2.64318
|9.21
|11.41
|11.22
|11.38
|11.11
|11.93
|(R). Manufacture of Machinery and Equipment n.e.c.
|3.46796
|1.84
|2.23
|2.23
|2.81
|3.18
|2.80
|(S). Manufacture of Motor Vehicles, Trailers and Semi-Trailers
|5.43645
|0.85
|0.75
|3.23
|3.31
|3.70
|4.46
|(T). Manufacture of Other Transport Equipment
|1.39511
|3.21
|4.11
|4.69
|4.85
|4.93
|4.21
|(U). Manufacture of Furniture
|0.82618
|3.83
|5.18
|4.44
|4.24
|4.68
|5.17
|(V). Other Manufacturing
|2.03798
|26.21
|21.41
|20.71
|20.28
|20.44
|19.16
|FOOD INDEX
|24.99851
|3.29
|4.58
|6.23
|6.56
|7.05
|8.66
ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ନୀତିଗତ ସୁଧ ହାରକୁ ୨୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ (bps) ବୃଦ୍ଧି କରି ୫.୫୦ ପ୍ରତିଶତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।
ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଅଗଷ୍ଟର ୪.୮୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୫.୫୪ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହାକି ଗତ ୨୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତର ଅଟେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IMFର ଆକଳନ; 7% ହେବ ଭାରତର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦୀପାବଳି ଯାଏଁ ଲାଗୁ ହେବନି UPI ଶୁଳ୍କ, NPCIର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ