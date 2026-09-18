ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯାତ୍ରା ହେଲା ମହଙ୍ଗା ! ଅନେକ ସେବା ଶୁଳ୍କ ବଢିଲା, ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ
ଇଣ୍ଡିଗୋରେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ? ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ବଢିଲା ଶୁଳ୍କ । ଅଧିକ ଜିନିଷ ନେଲେ ଗଣିବେ ଟଙ୍କା ।
Published : September 18, 2026 at 10:08 AM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ? ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଘରୋଇ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ....ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ କିଛି ସେବା ଶୁଳ୍କ ବଢାଇ ଦେଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷ ଅଧିକ ରହିଛି, ତାହାଲେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ ।
ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ମହଙ୍ଗା:
ଇଣ୍ଡିଗୋ ଘରୋଇ ବିମାନରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଏଣିକି 1000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ପକେଟ୍ରୁ ଗଣିବାକୁ ପଡିବ । ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ 2000 ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ଦାମ୍ 3000 ଟଙ୍କା କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଦର ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ, ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ସିଟ୍ ନଥାଏ, ବାପା ମା’ଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ।
ଅଧିକ ଜିନିଷ ନେଉଥିଲେ ଗଣିବେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା:
ବିମାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନିଷ ବା ସାମଗ୍ରୀ ନେଲେ ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଥିଲେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 800 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ପୂର୍ବରୁ କେଜି ପ୍ରତି 700 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ-ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 15 କେଜି ଲଗେଜ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ ପାଇଁ 7 କେଜି ସୀମା ରହିଛି । ଆପଣ ଯଦି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ଠାରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
Priority Check-in ଓ Boarding ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ବଢିଲା:
ସେହିପରି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଶୀଘ୍ର ଚେକ୍ ଇନ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ବୋଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ପଡିବ । ଏଥିପାଇଁ 650 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ପୂର୍ବରୁ 450 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ।
ଏକୁଟିଆ ପିଲାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଢିଲା ଶୁଳ୍କ:
ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଏକୁଟିଆ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏୟାରଲାଇନର Unaccompanied Minor Service ପାଇଁ 5999 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଦାମ୍ 5000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ।
ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଗଣିବାକୁ ପଡିବ:
ଯଦି ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ପୂର୍ବରୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏଥିରେ 100 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ ।