ରେଳବାଇ ଆଣିଲା ଦମଦାର୍ ଅଫର, RailOneରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କଲେ ମିଳିବ 6% ରିହାତି
ଏଥର RailOne ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କଲେ ମିଳିବ ବମ୍ପର ରିହାତି । ଜେନେରାଲ୍ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କଲେ ମିଳିବ 3ରୁ 6% ରିହାତି ।
Published : January 15, 2026 at 5:39 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ । ଏବେ RailOne ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଣସଂରକ୍ଷିତ (ଜେନେରାଲ୍) ଟିକେଟ ବୁକ୍ କଲେ ମିଳିବ 3% ରିହାତି । ଯଦି ରେଳବାଇର ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାଲେଟ୍, R-Wallet ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ରିହାତି 6% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ଅଫର୍ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଯାହା ଆସନ୍ତା ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 14, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ ।
ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ RailOne ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରିହାତି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ । ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବା।
RailOne ଆପ୍ କଣ ?
RailOne ଆପ୍ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର "ୱାନ୍-ଷ୍ଟପ୍ ସମାଧାନ"। ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଯଥା-:
IRCTC ଆପ୍ - କେବଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ
NTES ଆପ୍ - କେବଳ ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସ୍ଥିତି
Railmadad - କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକରଣ
Food on Track - କେବଳ ଟ୍ରେନରେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ RailOne ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ (mPIN କିମ୍ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍) କରିବା ପରେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ଏହି ଆପ୍ Android ଏବଂ iOS ଉଭୟରେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନେକ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
R-Wallet:
ରେଳୱେର R-Wallet ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏଥିରେ ପାଣ୍ଠି ଜମା କରି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଳ ସେବା ପାଇଁ ଦେୟ କରିପାରିବେ। ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ, R-Wallet ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଇଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ 3% ରିହାତି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇ 6% ହେବ ।
ସହଜ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ୍ ଏବଂ ରିଫଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା :
RailOne ଆପ୍ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ୍ ଏବଂ ରିଫଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଆପରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ । ଏହା ସହିତ, ଆପ୍ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆଲର୍ଟ, PNR ସ୍ଥିତି ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ:
ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୋଜନା ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିବ । ସରକାରୀ ଆପ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ରେଳବାଇ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦକ୍ଷେପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି । ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ RailOne ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଏବଂ R-Wallet ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରି ସୁବିଧା ଏବଂ ରିହାତି ଉଭୟର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଏହା ସାଧାରଣ ଟିକେଟ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିବ ।