ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ, ବିନା ଭିସାରେ ବୁଲିପାରିବେ ଏତିକି ଦେଶ

2026 Henley Passport Index ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯାଇଛି । 10ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ । ବିନା ଭିସାରେ ଭାରତୀୟ ଯାଇପାରିବେ 56ଟି ଦେଶ ।

Indian Passport in Henley Passport Index 2026 Visa Free access to 56 countries
ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ଭାରତୀୟ ପାସ୍‌ପୋର୍ଟ, ବିନା ଭିସାରେ ବୁଲିପାରବେ ଏତିକି ଦେଶ (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 13, 2026 at 2:37 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ବଢିଲା ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟର ଶକ୍ତି । ପୁଣି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ । ବିନା ଭିସାରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଇପାରିବେ 56ଟି ଦେଶ । ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ 2026 ମସିହା Henley Passport Indexରେ ଭାରତର ରାଙ୍କ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢିଛି । ପୂର୍ବବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତବର୍ଷ 10ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛି ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ।

10ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଲା:
Henley Passport Indexରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଭାରତ 75 ରାଙ୍କ ହାସଲ କରିଛି । 2025 ମସିହାରେ ଏବି ରାଙ୍କ 85 ରହିଥିଲା । ଚଳିତବର୍ଷ 10ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉନ୍ନତି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ । ଏହି ରାଙ୍କିଂର ସିଧାସଳଖ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀ ତଥା ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ । ଏବେ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିନା ଭିସା କିମ୍ବା ଭିସା ଅନ୍ ଆରାଇଭାଲ୍ ଦ୍ବାରା ବିଶ୍ବର 56ଟି ଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବେ ।

ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଇତିହାସ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଭିସା 75 ରାଙ୍କରେ ରହିଛି । ମାତ୍ର 2006 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ 71ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସର୍ବାଧିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ରାଙ୍କ ଖସିବାରେ ଲାଗିଥିଲା । 2024ରେ ଏହା 80 ତମ ଓ 2025 ମସିହାରେ ଏହା 85 ରାଙ୍କରେ ରହିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଙ୍କିଂରେ ଉନ୍ନତି ପାସପୋର୍ଟକୁ ପୁଣି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି ।

ରାଙ୍କିଂର ଶୀର୍ଷରେ ଏହି ଦେଶ:


ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ରାଙ୍କରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଏହାର ପାସପୋର୍ଟ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟ ଅଟେ । ଏହି ଦେଶର ପାସପୋର୍ଟ ଧାରୀ ବିନା ଭିସାରେ 192ଟି ଦେଶକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ । ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଜାପାନ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ବିଡେନ ଓ UAE ରହିଛନ୍ତି । ଆମେରିକା ଓ ବ୍ରିଟେନ ଶୀର୍ଷ 10ରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ।

ଏଠାରେ କହିରଖିବୁ ପାସପୋର୍ଟର ଶକ୍ତି ଏହାର ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସଫ୍ଟ ପାୱାରର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ । 75 ତମ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ରହି ଦେଶ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି । ଭାରତୀୟ ଭିସାର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବ । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ କୂଟନୈତିକ ଓ ବ୍ୟାପାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ।

