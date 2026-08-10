ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଚୀନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡିବନି, ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 'ପଲିସିଲିକନ୍'
ଚୀନରୁ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ୍ 'ପଲିସିଲିକନ୍' ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ନୂତନ PLI ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
Published : August 10, 2026 at 2:10 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପଲିସିଲିକନ୍ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୌର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଏବଂ ଚୀନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା (PLI ଯୋଜନା) ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ନୂତନ ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି (MNRE) ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାରଙ୍ଗୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ (Confederation of Indian Industry) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ସରକାର ଦେଶରେ 10 ଗିଗାୱାଟ୍ (GW)ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପଲିସିଲିକନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଫଳରେ 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା 500 GW ଅଣ-ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌର ଶକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ, ସୌର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭାରତର କ୍ଷମତା 200 ଗିଗାୱାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ସୌର ସେଲ୍ କ୍ଷମତା 32 ଗିଗାୱାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ 100 ଗିଗାୱାଟ ସୌର ସେଲ୍ କ୍ଷମତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ତେବେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ କଞ୍ଚାମାଲ୍ ହେଉଛି 'ପଲିସିଲିକନ୍' । ଯାହା ଭାରତରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଞ୍ଚାମାଲ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଚୀନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଚୀନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ପଲିସିଲିକନ୍ ବଜାରରେ ନିଜର ଦବଦବା ଜାରି ରଖିଛି । ଯାହା ଭାରତୀୟ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟରେ ଅନେକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।
ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସୌର ସେଲ୍ ଏବଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ₹24,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର PLI ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ନୂତନ ଯୋଜନା ଏହି ପାଣ୍ଠି ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବ । ପଲିସିଲିକନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ (କ୍ୟାପେକ୍ସ) ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକ । ନୂତନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର PLI ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ।
ଏହି ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କେବଳ ଭାରତର ସୌର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦେଶର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ ଶିଳ୍ପକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପରିଷ୍କୃତ ପଲିସିଲିକନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।