ଦେଶରେ ଶସ୍ତା ହେବ କ୍ୟାନସର ଚିକିତ୍ସା; 70 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଔଷଧ ଦର
କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସାକୁ ସୁଲଭ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଔଷଧର ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଲାଭ ପରିମାଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟର 30 ପ୍ରତିଶତରେ ସୀମିତ ରହିବ ।
Published : October 9, 2026 at 4:11 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶସ୍ତା ହେବ କ୍ୟାନସର ମେଡିସିନ । ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସାକୁ ସୁଲଭ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । Ministry of Chemicals and Fertilizers ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ସରକାର ଅଣ-ସୂଚୀବଦ୍ଧ କର୍କଟ ନିରୋଧୀ ଔଷଧର ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଲାଭ ପରିମାଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟର 30 ପ୍ରତିଶତରେ ସୀମିତ ରଖିବ ।
ଏହି ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ କର୍କଟ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟକୁ 70 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦେଶରେ କର୍କଟ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ₹2,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ସଞ୍ଚୟ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ବୋଝ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ?
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ କର୍କଟ ରୋଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଆଜି ପ୍ରତି 100,000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 60 ଜଣ ଲୋକ ଏହି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ । ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ପ୍ରାଇସିଂ ଅଥରିଟି (NPPA) ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନଥିବା କର୍କଟ ଔଷଧ ହାରାହାରି 170 ପ୍ରତିଶତ ଲାଭ ପାଉଥିଲା । କିଛି ଔଷଧ ପାଇଁ, ଏହି ଲାଭ 700 ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା ।
ସାଧାରଣ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଫାର୍ମାସୀରେ ସମାନ ଔଷଧ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ରୋଗୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମନଇଚ୍ଛା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କ୍ରୟ ଦର ଏବଂ MRP ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
କଣ ରହିଛି ଏହି ନିୟମ ? ...
- ଏହି ମାର୍ଜିନ୍ ସୀମା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅଣ-ସୂଚୀବଦ୍ଧ କର୍କଟ ଔଷଧ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ
- ଔଷଧଟି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ହେଉ କି ଜେନେରିକ୍
- ଦେଶରେ ତିଆରି ହେଉ କିମ୍ବା ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନି ହେଉ
- ଔଷଧଟି ପେଟେଣ୍ଟ ହୋଇଛି କି ପେଟେଣ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ
ଏହା ସହିତ, ବଜାରରେ ଔଷଧର ଅଭାବକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ସରକାର ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଔଷଧର ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୯ରେ, ସରକାର ୪୨ଟି ଚୟନିତ ଅଣ-ସୂଚୀବଦ୍ଧ କର୍କଟ ଔଷଧ ଉପରେ ସମାନ ମାର୍ଜିନ୍ ସୀମା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ, ୫୨୬ଟି ବ୍ରାଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ୯୧% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ରୋଗୀଙ୍କୁ ୯୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ସଫଳତା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସରକାର ସମସ୍ତ ଅଣ-ସୂଚୀବଦ୍ଧ କର୍କଟ ଔଷଧ ପାଇଁ ଏହାର ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGHS)ର ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଔଷଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବ, ଯାହା ପରେ NPPA ଏହାର ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବ ।