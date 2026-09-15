ETV Bharat / business

ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଭାରତର ମୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ $9.41 ବିଲିୟନକୁ ହ୍ରାସ; ରପ୍ତାନି 25.41% ବୃଦ୍ଧି

ଭାରତର ମୋଟ ରପ୍ତାନି ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ 25.41% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $82.68 ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ $9.41 ବିଲିୟନକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି ।

Representational Image
Representational Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 15, 2026 at 9:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

INDIA EXPORTS IN AUGUST, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଭାରତର ମୋଟ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ 9.41 ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ମାସରେ $11.62 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା । ଆମଦାନୀ ତୁଳନାରେ ଦ୍ରୁତ ରପ୍ତାନି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି । ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଦେଶର ମୋଟ ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ରେ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଦ୍ରୁତ ରପ୍ତାନି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ (କ୍ଷତି) ହ୍ରାସ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।

ମୋଟ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥିତି (ପଣ୍ୟ ଏବଂ ସେବା)

ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରେ ଭାରତର ମୋଟ ରପ୍ତାନି (ପଣ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ଉଭୟ) 25.41 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 82.68 ବିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 7.89 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା) ହୋଇଛି, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ $65.93 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ୍ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ 92.09 ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ସମୟରେ $77.55 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା ।

ବସ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ସମୀକ୍ଷା ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ରପ୍ତାନିରେ ଦୃଢ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଡଲାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବାଣିଜ୍ୟ ରପ୍ତାନି $34.74 ବିଲିୟନ ତୁଳନାରେ 26.12 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $43.81 ବିଲିୟନ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବାଣିଜ୍ୟ ରପ୍ତାନି 37.59 ପ୍ରତିଶତର ଏକ ଦୃଢ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛି, ଯାହା ₹3.04 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ₹4.18 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବାଣିଜ୍ୟ ଆମଦାନି ଧୀର ଗତିରେ $70.67 ବିଲିୟନ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ $26.86 ବିଲିୟନ ହୋଇଛି ।

ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି

ଭାରତର ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ସେବା ରପ୍ତାନି 24.61 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 38.87 ବିଲିୟନ ଡଲାର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ 31.19 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା । ଟଙ୍କା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ରପ୍ତାନି ₹3.71 ଲକ୍ଷ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହା ତୁଳନାରେ, ସେବା ଆମଦାନି କେବଳ 21.42 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା । ଏହିପରି, ସେବା କ୍ଷେତ୍ର 17.45 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ (ଲାଭ) ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟିକ ନିଅଣ୍ଟର ପ୍ରଭାବକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପୂରଣ କରିଛି ।

ମୋଟ୍ ଆକାରରେ , ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଟଙ୍କା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ମୋଟ ରପ୍ତାନି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 36.81 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ₹7.89 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।

Representational Image
Representational Image (IANS)

ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭାରତର ସୁନା ଆମଦାନୀ ୫.୪ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨.୩ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ୫୭.୭ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସକୁ ସୂଚିତ କରେ । ଏହି ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରପ୍ତାନି ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସକାରାତ୍ମକ ଗତି ବଜାୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଆମଦାନୀ ପଛରେ ଦୃଢ଼ ଘରୋଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ରହିଛି । ଏହା ବାଣିଜ୍ୟ ଘାଟା(trade deficit)କୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।

ବାଣିଜ୍ୟିକ ଘାଟା (trade deficit) ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଅଶୋଧିତ ତେଲ, କୋଇଲା, କୋକ୍ ଓ ବ୍ରିକେଟ୍ ଭଳି ଶକ୍ତି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀର ମିଶ୍ରଣ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି; ଏଥିରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାମଗ୍ରୀ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

"ଏଥିସହିତ, ଆମେରିକା, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU), BRICS ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଚାହିଦା ରହିଛି । ତେଣୁ, ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତର ବ୍ୟାପକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଏବଂ ଆମର ସ୍ଥିରତା, ବିବିଧକରଣ ତଥା ରଣନୈତିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମନ୍ୱୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ BRICS ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ୧୩.୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩୪.୫ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅପ୍ରେଲ-ଅଗଷ୍ଟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ, ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆମଦାନୀ ପରିମାଣ ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ସମୟରେ ଥିବା ୭୮.୦୭ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୯୫.୫୭ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି, ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅପ୍ରେଲ-ଅଗଷ୍ଟ ଅବଧି ତୁଳନାରେ ୨୦୨୬-୨୭ର ସମାନ ଅବଧିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଆମଦାନୀ ୪୬.୩୧ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୬୬.୪୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର ହୋଇଛି । ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ରପ୍ତାନି ପରିମାଣ ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ସମୟରେ ଥିବା ୨୫.୩୨ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦୨୬-୨୭ର ଅପ୍ରେଲ-ଅଗଷ୍ଟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ୩୫.୩୧ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- UPIକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ, 2000 ଠାରୁ କମ୍‌ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜୋମାଟୋ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍; ଏଥର କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରିରେ ଲାଗୁଛି ଅତିରିକ୍ତି ଶୁଳ୍କ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

INDIA EXPORTS IN AUGUST
INDIA TRADE DEFICIT AUGUST 2026
ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬
INDIA EXPORTS DATA
INDIA EXPORTS IN AUGUST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.