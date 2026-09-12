ETV Bharat / business

ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଥିବା ଦେଶ ହେଲା ଭାରତ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କାର ବନ୍ୟା !

FCNR(B) ଯୋଜନାରୁ ରେକର୍ଡ ଡଲାର ଆଗମନ, 785.7 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର

INDIA FOREX RESERVES
Representative image (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 12, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର 785.7 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଭାରତ ରୁଷିଆକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଥିବା ଦେଶ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଠାରୁ ଆଗରେ ଏବେ କେବଳ ଚୀନ୍, ଜାପାନ ଏବଂ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି।

  • ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ଡଲାର ଆଗମନ

ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ 44.9 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ବିପୁଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ‘ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନନ୍-ରେସିଡେଣ୍ଟ (ବ୍ୟାଙ୍କ)’ ବା FCNR(B) ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍ ଯୋଗୁଁ ଦେଶକୁ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ଡଲାର ଆସିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ଏହା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଏହି ଯୋଜନାକୁ ମିଳିଥିବା ବ୍ୟାପକ ସଫଳତାର ଅନୁମାନ ଏଥିରୁ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର 11 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶକୁ 73 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଆସିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୂରଣ ହୋଇଯିବାରୁ RBI ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା।

  • ସୁନା ଭଣ୍ଡାରରେ ହ୍ରାସ

ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ସେତେବେଳେ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସମୀକ୍ଷାଧୀନ ସପ୍ତାହରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରର ମୂଲ୍ୟ 2.59 ବିଲିୟନ ଡଲାର କମି 113.81 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଡଲାର, ୟୁରୋ ଆଦି ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାର ବିପୁଳ ଆଗମନ ଏହି ହ୍ରାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୂରଣ କରିଦେଇଛି।

  • ଟଙ୍କାକୁ ମିଳିବ ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା

ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ମଜବୁତ ହେବା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଏହା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବଜାରରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଉତ୍ଥାନ-ପତନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦେବ।

ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ RBI ଏହି ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରୁ ଡଲାର ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ି ଟଙ୍କାକୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରୁ ରୋକିପାରେ।

  • ବଜାରରୁ ଅତିରିକ୍ତ ନଗଦ ନେବ RBI

ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାର ଏହି ବିପୁଳ ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହଠାତ୍ ବହୁ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ନଗଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ RBI 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ବଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ଏହି ବିକ୍ରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରୁ 28 ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟି କିସ୍ତିରେ କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ RBI ‘ଭାରିଏବଲ୍ ରେଟ୍ ରିଭର୍ସ ରେପୋ’ (VRRR) ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ 3.53 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅତିରିକ୍ତ ନଗଦ ଶୋଷି ନେଇଥିଲା।

ଅର୍ଥାତ୍, ଏକପଟେ ରେକର୍ଡ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶକ୍ତି ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଢ଼ିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ନଗଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ RBI ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରର ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ତର ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ୬ ବର୍ଷର ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଗୁଆଙ୍ଗଝୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଚାଇନା ସର୍ଦନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ

TAGGED:

INDIA
FOREIGN EXCHANGE RESERVES
DOLLAR INFLOWS
INDIA FOREX RESERVES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.