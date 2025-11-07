ETV Bharat / business

କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଥିବା ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ କିପରି ରିଡ଼ିମ୍ କରିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ

କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ଼ ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଡ଼ିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି । ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିିବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ।

How to redeem your credit card reward points know the process
How to redeem your credit card reward points know the process (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 7, 2025 at 7:58 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ କିଛି କିଣାକିଣି କରିଲେ ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ, କ୍ୟାସପଏଣ୍ଟ ଓ ଡ଼ିସକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା ଡ଼ିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଏକ ନୂଆ ପେମେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଫି କମର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଇ କମର୍ସ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ଼ ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେଣି ।

ଆପଣ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ପାଇଥିବା ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟକୁ କିଣା କିଣି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ହେଲେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ କିପରି ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାଣି ପାରିନଥାନ୍ତି । କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇନଥାନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ । ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଖବରରେ ଜାଣିବା ଆପଣ ନିଜର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାର୍ଡ଼଼ରେ ମିଳୁଥିବା ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣ ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ବଞ୍ଚିଥାଏ । ଏହି ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟକୁ ରିଡ଼ିମ୍ କରିବାପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଏପରି କରନ୍ତୁ ରିଡ଼ିମ୍:

  1. ବ୍ୟାଙ୍କର ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ User ID ଓ ପାସୱାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ।
  2. ଏହା ପରେ ସ୍କ୍ରିନରେ ନଜର ଆସୁଥିବା କାର୍ଡ଼ ସେକ୍ସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
  3. ଏହା ପରେ Enquiry ସେକ୍ସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ 'Redeem Reward Points' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
  4. ଏହା ପରେ ନିଜର କାର୍ଡ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଓ continue ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ ।
  5. ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ନୂଆ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବ ।
  6. ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ରିଡ଼ିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ୟାସ୍, କ୍ୟାଟଲଗ୍, ଇଷ୍ଟା ଭାଉଚର କିମ୍ବା ଏୟାର ମାଇଲସ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛିପାରିବେ ।
  7. ଏହି ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛି ନିଜର ରିୱାର୍ଡ଼ ରିଡ଼ିମ୍ କରିପାରିବେ ।

କ୍ୟାସ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ରିଡ଼ିମ୍ କରିପାରିବେ:

ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଡ଼ ହୋଲଡର ନିଜର ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟକୁ କ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ଆପଣ କ୍ୟାସ ବିକଳ୍ପ ବାଛି ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣ ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟକୁ କ୍ୟାସ୍‌ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ରିଡ଼ିମ୍ କରିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚାର୍ଜ ନେଇଥାନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ RBIର ନୂଆ ନିୟମ, ଜାଣନ୍ତୁ ମିଳିବ କେଉଁ ଫାଇଦା

ହିଡ଼ିନ୍ ଚାର୍ଜ:

କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ କମ୍ପାନୀମାନେ ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ରିଡ଼ିମ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ହିଡ଼ିନ୍ ଚାର୍ଜ ଲଗାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି କାର୍ଡ଼ ନିଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହିଁ ପଏଣ୍ଟ ରିଡ଼ିମ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ରିଡ଼ିମ୍ କରିବା ପରେ GST ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

