କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଥିବା ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ କିପରି ରିଡ଼ିମ୍ କରିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ
କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ଼ ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଡ଼ିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି । ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିିବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ।
Published : November 7, 2025 at 7:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ କିଛି କିଣାକିଣି କରିଲେ ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ, କ୍ୟାସପଏଣ୍ଟ ଓ ଡ଼ିସକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା ଡ଼ିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଏକ ନୂଆ ପେମେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଫି କମର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଇ କମର୍ସ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ଼ ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେଣି ।
ଆପଣ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ପାଇଥିବା ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟକୁ କିଣା କିଣି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ହେଲେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ କିପରି ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାଣି ପାରିନଥାନ୍ତି । କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇନଥାନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ । ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଖବରରେ ଜାଣିବା ଆପଣ ନିଜର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାର୍ଡ଼଼ରେ ମିଳୁଥିବା ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣ ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ବଞ୍ଚିଥାଏ । ଏହି ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟକୁ ରିଡ଼ିମ୍ କରିବାପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।
ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଏପରି କରନ୍ତୁ ରିଡ଼ିମ୍:
- ବ୍ୟାଙ୍କର ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ User ID ଓ ପାସୱାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏହା ପରେ ସ୍କ୍ରିନରେ ନଜର ଆସୁଥିବା କାର୍ଡ଼ ସେକ୍ସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏହା ପରେ Enquiry ସେକ୍ସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ 'Redeem Reward Points' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏହା ପରେ ନିଜର କାର୍ଡ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଓ continue ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ ।
- ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ନୂଆ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବ ।
- ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ରିଡ଼ିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ୟାସ୍, କ୍ୟାଟଲଗ୍, ଇଷ୍ଟା ଭାଉଚର କିମ୍ବା ଏୟାର ମାଇଲସ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛିପାରିବେ ।
- ଏହି ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛି ନିଜର ରିୱାର୍ଡ଼ ରିଡ଼ିମ୍ କରିପାରିବେ ।
କ୍ୟାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରିଡ଼ିମ୍ କରିପାରିବେ:
ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଡ଼ ହୋଲଡର ନିଜର ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟକୁ କ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ଆପଣ କ୍ୟାସ ବିକଳ୍ପ ବାଛି ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣ ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟକୁ କ୍ୟାସ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ରିଡ଼ିମ୍ କରିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚାର୍ଜ ନେଇଥାନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ହିଡ଼ିନ୍ ଚାର୍ଜ:
କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ କମ୍ପାନୀମାନେ ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ରିଡ଼ିମ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ହିଡ଼ିନ୍ ଚାର୍ଜ ଲଗାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି କାର୍ଡ଼ ନିଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହିଁ ପଏଣ୍ଟ ରିଡ଼ିମ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ରିଡ଼ିମ୍ କରିବା ପରେ GST ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।