ବଢିଲା ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟର ଶକ୍ତି, ବିନା ଭିସାରେ ଯାଇପାରିବେ 55 ଦେଶ
ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଏବେ 80ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତ 85ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା । 2026ରେ ଏହା ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛି ।
Published : January 15, 2026 at 3:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମଜବୁତ ହେଲା ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ । ଏବେ 55ଟି ଦେଶକୁ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟଧାରୀ ବିନା ଭିସାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ । ଳଣ୍ଡନର କନସଲ୍ଟାନ୍ସି ଫାର୍ମ ହେନଲି ବିଶ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପାସପୋର୍ଟର କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ରାଙ୍କିଂ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଭାରତ 80 ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ରାଙ୍କିଂରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଭାରତ । ଏହି ରାଙ୍କିଂରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଲଗାତାର ତୃତୀୟଥର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଛି ।
ଭାରତର ରାଙ୍କ 80:
ହେନଲି ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଭାରତର ରାଙ୍କିଂରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ 5ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି 80 ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । 2025 ମସିହାରେ 85 ରାଙ୍କରେ ରହିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଙ୍କିଂ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ବର 55ଟି ଦେଶକୁ ବିନା ଭିସା କିମ୍ବା ଭିସା-ଅନ୍-ଆରାଇଭାଲର ସୁବିଧା ଲାଭ କରି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ ।
ସରଳ ହେଲା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା:
ଏହି ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଏହି ଉନ୍ନତି ଦ୍ବାରା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ସରଳ କରିଦେଇଛି । ଏହା ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଭାରତର ବିଶ୍ବସନୀୟତା ଓ କୂଟନୀତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ବିନା ଭିସାରେ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭିସା ଅନ୍ ଆରାଇଭାଲ ସୁବିଧା ଅର୍ଥ ଭାରତୀୟମାନେ ସୁବିଧାରେ ବହୁ ଦୀର୍ଘ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୟ ଓ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବିନା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ ।
ଏସିଆ ଆଗରେ:
ହେନଲି ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2026ରେ ପୁଣି ଏସିଆ ଦେଶଙ୍କର ରାଜୁତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସିଙ୍ଗାପୁର ଲଗାତାର ଭାବେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଟପ୍ରେ ରହିଛି । ଏହି ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ବିଶ୍ବର 192ଟି ଦେଶକୁ ବିନା ଭିସାରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ । ଏହି ରାଙ୍କିଂ ଦେଶମାନଙ୍କର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଓ ସକ୍ରିୟ କୂଟନୀତିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏକ ଦେଶର ପାସପୋର୍ଟର କ୍ଷମତା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ।
|ସ୍ଥାନ/ରାଙ୍କିଂ
|ଦେଶ
|ଭିସା ଫ୍ରି ଦେଶ ଭ୍ରମଣ
|ପ୍ରଥମ
|ସିଙ୍ଗାପୁର
|192
|ଦ୍ବିତୀୟ
|ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ
|188
|ତୃତୀୟ
|ଡେନମାର୍କ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ୱିଡେନ, ସ୍ପେନ ଏବଂ ଲକ୍ସେମବର୍ଗ
|186
ବିନା ଭିସାରେ ଏହି ସବୁ ଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବେ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଙ୍କିଂ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସବୁ ଦେଶକୁ ଆପଣ ବିନା ଭିସାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ।
ଏସିଆ: ଭୁଟାନ୍, ନେପାଳ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ, ମାଳଦ୍ବୀପ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ: କାତାର ଓ ଇରାନ
ଆଫ୍ରିକା: ମରିସସ୍, ସେସେଲ୍ସ, କେନ୍ୟା, ତାଞ୍ଜାନିଆ
କ୍ୟାରିବିଏନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର: ଜାମାଇକା, ଫିଜି, ବାରବାଡୋସ୍, ଏଲ ସାଲଭାଡୋର ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ
ହେନଲି କମ୍ପାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ୍ ଏଚ୍ କାଇଲିନ୍ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ "କୌଣସି ଦେଶର ପାସପୋର୍ଟର ଶକ୍ତି ଏହାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା, କୂଟନୈତିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।" ଭାରତର ଏପରି ରାଙ୍କିଂରେ ସୁଧାର ଆସିବା ପରେ ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଶର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ । ତେବେ ଏହି ରାଙ୍କିରେ ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଏବେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ।