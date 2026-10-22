ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ myGov ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ GST ରିଟର୍ଣ୍ଣର ନୂଆ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଫର୍ମ, ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଯିବ ମତାମତ
ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଅସଙ୍ଗତି ଯୋଗୁଁ ଜାରି ହେଉଛି ୮୦% ନୋଟିସ୍। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୭ ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
By PTI
Published : October 22, 2026 at 4:17 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: GST ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଅସଙ୍ଗତି ଯୋଗୁଁ ଜାରି ହେଉଥିବା ନୋଟିସ୍ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନଭେମ୍ବର ୧ରେ myGov.in ପୋର୍ଟାଲରେ ସଂଶୋଧିତ ଜିଏସ୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ। ଏଥିରେ GSTR-1 ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବାହ୍ୟ ଯୋଗାଣ (Outward Supplies) ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରନ୍ତି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଜିଏସ୍ଟି ଫର୍ମ GSTR-1/1A/IFFକୁ ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦର ୫୭ତମ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିଷଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୭ ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
👉 Recommendations of the 57th Meeting of the GST Council 👉 GST Council recommends removal of arrest provisions under GST 👉 GST Council recommends raising prosecution threshold from ₹1 crore to ₹5 crore 👉 GST Council recommends reduction in general penalty from ₹25,000 to ₹10,000 👉 GST Council recommends wider eligibility for input tax credit and refunds 👉 GST Council recommends further simplification of registration and compliance processes 👉 GST Council recommends faster refunds to improve working capital for businesses 👉 GST Council recommends common standards for GST notices and proceedings 👉 GST Council recommends measures for smoother movement of goods across states 👉 GST Council recommends intelligence-based and authorised interception of goods 👉 GST Council recommends simplified GST registration for small sellers on e-commerce platforms 👉 GST Council recommends measures to facilitate export of services 👉 GST Council approves in-principle optional scheme for small consumer-facing businesses with turnover up to ₹5 crore Read more ➡️ https://t.co/M8ymRSiCME #57thGSTCouncil— Ministry of Finance (@FinMinIndia) October 8, 2026
ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରୋକ୍ଷ କର ଓ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ବୋର୍ଡ (CBIC) ଏହି ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ପାଇଁ myGov.in ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ। ଏହି ପରାମର୍ଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଭେମ୍ବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
CBICର GST ପଲିସି ୱିଙ୍ଗ୍ର କମିଶନର ଗୌରବ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଏସ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରିଟର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅସଙ୍ଗତି। ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ନୋଟିସ୍ ଏହି ଅସଙ୍ଗତି କାରଣରୁ ଜାରି କରାଯାଉଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ GSTR-3B ଫର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ସଂଶୋଧନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱଘୋଷିତ ସାରାଂଶ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମାସିକ ଟିକସ ଦେୟ ଫର୍ମ। ଏଥିରେ କରାଯାଉଥିବା ସଂଶୋଧନ ଯୋଗୁଁ GSTR-1 ସହିତ ତଥ୍ୟର ଅସଙ୍ଗତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କାହିଁକି GSTR-3Bରେ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ମିଳିଥିବା ମତାମତ ଆଧାରରେ ଜିଏସ୍ଟି ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଇନଭଏସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ (IMS)କୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ମିଳିଥିବା ମତାମତ ଆଧାରରେ ଆମେ GSTR-1 ଫର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ଏବଂ IMSକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା GSTR-3Bରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନପଡ଼େ, ତେବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଅସଙ୍ଗତି ଆଧାରରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ନଭେମ୍ବର ୧ରେ ଆମେ ଏହି ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ମତାମତ ପାଇଁ myGov ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ୩୦ ଦିନର ସମୟ ଦିଆଯିବ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜିଏସ୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା (Supply Chain)ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟଗତ ଅସଙ୍ଗତି ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ମଜବୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
- କ’ଣ ଏହି IFF, GSTR-1 ଓ GSTR-1A ?
ଇନଭଏସ୍ ଫର୍ନିସିଂ ଫାସିଲିଟି (IFF) ହେଉଛି ଜିଏସ୍ଟି ଅଧୀନରେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଲି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଥଲି ପେମେଣ୍ଟ (QRMP) ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟିକସଦାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଏକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ମାସିକ ବିବରଣୀ ଦାଖଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା।
GSTR-1 ହେଉଛି ମାସିକ ଇନଭଏସ୍ ଭିତ୍ତିକ ବିକ୍ରୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, GSTR-1A ହେଉଛି ଏକ ସଂଶୋଧନ ବିବରଣୀ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକସଦାତାମାନେ ମାସିକ GSTR-3B ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ଇନଭଏସ୍ର ବିବରଣୀ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ।
ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଟିକସ ଦେୟ ଏବଂ ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ (ITC) ଦାବି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତଥ୍ୟର ଅସଙ୍ଗତି କମାଇବା ଏବଂ ନୋଟିସ୍ କିମ୍ବା ସୂଚନାପତ୍ର ଜାରି ହେବାର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା।
ପରିଷଦ GSTR-1/1A/IFF ଫର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ବିବରଣୀକୁ ମାସିକ ଟିକସ ଦେୟ ଫର୍ମ GSTR-3Bରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସହିତ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମେଳ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହାସହ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଟିକସ ଦେୟର ସଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା GSTR-3Bରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଟିକସ ଦେୟ, GSTR-1/1A/IFFରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଟିକସ ଦେୟର ବିବରଣୀ ସହିତ ସମାନ ରହିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁ ଇନଭଏସ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପୈଠ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ଘୋଷଣା କରିବା ଲାଗି ଦାଖଲ କରାଯାଉଥିବା GST DRC-03 ଫର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷଦ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।
ପରିଷଦ CGST ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୭ର ନିୟମ ୬୦ରେ ଉପନିୟମ (୬A) ଯୋଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ଇନଭଏସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ (IMS)ରେ ଜଣେ ଗ୍ରହୀତା (Recipient) ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଇନୱାର୍ଡ ସପ୍ଲାଏ (Inward Supply) ସମ୍ପର୍କିତ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଚାର ପାଇଁ ବକେୟା ରଖିପାରିବେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା GSTR-2B ଫର୍ମରେ ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ (ITC)ର ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିଛି। GSTR-2B ହେଉଛି ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିବରଣୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଟିକସ କ୍ରେଡିଟ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ରହିଥାଏ।
ଏହା ସହିତ, ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ITCର ସଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଷଦ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା GSTR-3Bରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ITC, GSTR-2Bରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ITCର ବିବରଣୀ ସହିତ ସମାନ ରହିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, CGST ନିୟମାବଳୀରେ ନିୟମ ୮୬-D ଯୋଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷଦ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Reverse Charge Mechanism) ଅଧୀନରେ ପୈଠ କରାଯାଇଥିବା ଟିକସ ଏବଂ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।