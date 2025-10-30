ETV Bharat / business

ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ଲାନ, SBI ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ସରକାରୀ ବ୍ଯାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣିଥରେ ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ମିଶ୍ରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର କିଛି ବଡ଼ ବ୍ଯାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇପାରେ ।

Bank Merge
Bank Merge (X/ @ShyamMishra0)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 30, 2025 at 2:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bank Merge Plan ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାରୀ ବ୍ଯାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ମିଶ୍ରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଦେଶରେ ପୁଣିଥରେ କିଛି ବଡ଼ ବ୍ଯାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇପାରେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (UBI) ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BoI)କୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ଉଭୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିଛି । ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଗମ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ ହୁଏ, ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି (Asset) ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ଦେଶର ଦ୍ବିତୀୟ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେବ । ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI) ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା (BOB), ଯାହାର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି 18.62 ଟ୍ରିଲିୟନ । BoB ସମ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ (ସକରାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ) ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି । ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମିଶ୍ରଣ ପରେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠନ ହେବ ତାହାର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି 25.67 ଟ୍ରିଲିୟନ ହେବ, ଯାହା ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ (26.42 ଟ୍ରିଲିୟନ) ସହିତ ପାଖାପାଖି ହେବ ।

ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (Indian Bank) ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (Indian Overseas Bank)ର ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛି । ଉଭୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହିଛି । ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ।

ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ହୋଇପାରେ ଘରୋଇକରଣ:

ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 4ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ଘରୋଇକରଣ କରିବା ଉପରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଚାର କରୁଛି । ପଞ୍ଜାବ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଘରୋଇକରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ । ଛୋଟ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ କରି ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠନ କରିବା ଉପରେ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ । ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରକ୍ରିୟା 2027 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପଛରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, କମ୍ ମାତ୍ର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଯେଉଁଥିରେ ଛୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଋଣ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ।

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମରେ ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ପୁଣି ହେବ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ, ତାଲିକାରେ ରହିଛି କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ?

ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସରକାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (IOB), ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (CBI), ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BOI), ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର (BoM)କୁ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (PNB), ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା (BoB), ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI) ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

UNION BANK BANK OF INDIA MERGER
GOVERNMENT PLANS BANK MERGER
INDIA BANK MERGER NEWS
ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ
BANK MERGER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.