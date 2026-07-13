ETV Bharat / business

ATM ଏବେ ପାଲଟିବ ‘ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ’ ! ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହଟିବ ୧୫,୦୦୦ ପୁରୁଣା ATM

ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ୧୫,୦୦୦ ପୁରୁଣା ATMକୁ ହଟାଇ ଆଧୁନିକ କ୍ୟାସ୍ ରିସାଇକ୍ଲର୍ ମେସିନ୍(CRM) ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏଥିରେ କାର୍ଡ ବିନା UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସହ ନଗଦ ଜମା କରିବାର ସୁବିଧା ମିଳିବ

Government ATM Upgrade
ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 13, 2026 at 3:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଓ ଜମା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଦେଶର ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ (PSU Banks) ନିଜ ନେଟୱର୍କରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫,୦୦୦ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଧୀର ଗତିର ଏଟିଏମ୍ (ATM) ହଟାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ମେସିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ୟାସ୍ ରିସାଇକ୍ଲର୍ ମେସିନ୍ (CRM) ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଇବେ।

ଦି ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମେତ ଦେଶର ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ୧୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଏଟିଏମ୍‌କୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଠକେଇ ଓ ଜାଲିଆତିକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଯୁଗରେ ନଗଦ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମାଇବା।

  • ATM ଏବେ ପାଲଟିବ ‘ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ’

ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଏହି ନୂଆ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଟିଏମ୍ ଆଉ କେବଳ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ମେସିନ୍ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ୨୪×୭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏକ 'ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା' ଭାବେ କାମ କରିବ। ଏହି ମେସିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI) ନେଟୱର୍କ ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାହକ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ସେବା ପାଇପାରିବେ।

  • ନୂଆ ‌ଯୋଜନାର ୫ଟି ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ବ

୧. କ୍ୟାସ୍ ରିସାଇକ୍ଲର୍ ମେସିନ୍ (CRM):

ଏହି ନୂଆ ମେସିନ୍‌ରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ନଗଦ ଜମା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଜମା କରିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ସେହି ମେସିନ୍ ତୁରନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଫଳରେ ଏଟିଏମ୍‌ରେ ନଗଦ ଶେଷ ହୋଇଯିବା ସମସ୍ୟା ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିବ।

୨. କାର୍ଡ ବିନା ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା (UPI ATM):

ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଚିନ୍ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଟିଏମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା QR କୋଡ୍‌କୁ Google Pay କିମ୍ବା PhonePe ପରି UPI ଆପ୍‌ରେ ସ୍କାନ୍ କରି ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ।

୩. ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଠକେଇ ଓ ସାଇବର୍ ଜାଲିଆତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ମେସିନ୍‌ରେ ଆଡଭାନ୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଫ୍ଟୱେର୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।

୪. ମଲ୍ଟି-ସର୍ଭିସ୍ ଏଟିଏମ୍:

ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍‌ରୁ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ, ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାର ସୁବିଧା ମିଳିବ।

୫. ଫାଷ୍ଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍:

ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ହେବ। ଏହା ଫଳରେ ଏଟିଏମ୍ ବାହାରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍‌ର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିବ।

  • କାହାକୁ ମିଳିବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ?

ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଛୋଟ ସହରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ଦୂରରେ ଥାଏ। ଏହା ସହ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲାଇନ୍‌ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାରରେ ଅପରିଚିତ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏଟିଏମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଉପକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଆନ୍ଧ୍ରରେ କୋଭିଡ୍ ଚିନ୍ତା, ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ; ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କଡା ନଜର

TAGGED:

GOVERNMENT BANKS
ATM REPLACEMENT
BANKING NEWS INDIA
GOVERNMENT ATM UPGRADE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.