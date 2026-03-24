ରୁପା ଖସିଲା 10,000, ସାମାନ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା: କଣ ରହିଛି ଦର ?
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 5 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର । ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କମିଲା ଦର ।
Published : March 24, 2026 at 2:57 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୁନା କିମ୍ବା ରୁପା କିଣିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ଓ ରୁପା । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନେଇ ଆଶା ଦେଖାଯିବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୁନା ଓ ରୂପା ଉପରେ ପଡିଛି । ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନା ଦରରେ 2 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ରୁପା ଦରରେ 4.70 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର ।
କଣ ରହିଛି ଦର ?
ସୁନା ପାଖାପାଖି 2576 ଦର ବା 2 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟି 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଦର 1,36,684ରେ ରହିଥିଲା । ତେବେ ଦ୍ବିପ୍ରହର ସୁଦ୍ଧା ପୁଣି ସୁନା ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ 1,37,100 କାରବାର ହେଉଛି ।
ରୁପା ଦରରେ 4.73 ପ୍ରତିଶତ ବା 10,667 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ରୁପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଦର ରହିଛି 2,14,500 ଟଙ୍କା । ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସ୍ଥିତି ରହିଛି । ସୁନାରେ 1.6 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟି 4,368 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ରୁପା ଦରରେ 4 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟି 66.56 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ସୁନା-ରୁପା ଦର ହ୍ରାସ ପଛରେ ଏହି କାରଣ:
ତେବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ସୁନା-ରୁପା ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଇରାନର ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ନକରିବାକୁ ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏଥିସହ ୱାଶିଂଟନ ଓ ତେହେରାନ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏପରି ବୟାନ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବା ନେଇ ଆଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିପାଇଁ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଉଛୁଳିଛି ।
ସେୟାର ବଜାର ଏକ୍ସପର୍ଟ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗକୁ ସୁନା ଦର ଆହୁରି ହ୍ରାସ ଘଟିପାରେ । ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଯଦି ସୁନା 1,34,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର ହ୍ରାସ ପାଏ । ତେବେ ସୁନା ଦର 1,30,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
23 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁନା ଦର:
ସକାଳ ସମୟରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି - 135141
ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି- 139569
ସକାଳ ସମୟରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି- 123789
ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି-127845