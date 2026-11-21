ସୁନା ଦରରେ ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରେଟ୍ ଏବଂ ଶସ୍ତା ପଛର କାରଣ ?
ଚଳିତବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1 ଲକ୍ଷ 80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଛୁ୍ଇଁଥିବା ବେଳେ,ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ(ନଭେମ୍ବର ମାସରେ) ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ 20 ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି।
Published : November 21, 2026 at 4:53 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର)ଠାରୁ ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ସର୍ବାଧିକ ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୁନା ବର୍ଷ ଶେଷ ସମୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି । ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ, 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଭାଙ୍ଗି 1 ଲକ୍ଷ 80 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସୁନା ଦର ଚଳିତବର୍ଷରେ ସର୍ବନିମ୍ନକୁ ଖସି 1 ଲକ୍ଷ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ସୁନା ଦର ଏପରି ହଠାତ କିପରି ଖସି ଆସିଲା ! ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରର କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତରେ ସୁନା ଦରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଖବରରେ ଜାଣିବା...
PTIର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,
- ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା
- ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭରେ ସୁଧ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି
- ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଦୁର୍ବଳ ମନୋଭାବ (Weak Sentiment)
ଏହି ଉପରୋକ୍ତ 3 କାରଣ ସୁନା ଓ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି ।
ଖସିଲା ସୁନା ଦର:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାରୁ ନିବେଶକମାନେ ନଗଦ ଅର୍ଥକୁ ଡଲାର୍ ଆକାରରେ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ନିବେଶକ ସୁନା, ରୁପା ବିକ୍ରି କରି ଡଲାର ଗଚ୍ଛିତ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ MCX (ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ) ବନ୍ଦ ରହିବ । ତେଣୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନର ଦର ହିଁ ଖୁଚୁରା କ୍ରେତା ଏବଂ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର (ବେଞ୍ଚମାର୍କ) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
୪.୩୨% ହ୍ରାସ:
ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖ (ଶୁକ୍ରବାର)ରେ MCX ରେ କାରବାର ବନ୍ଦ ହେବା ଆଗରୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସୁନାଦର ୪.୩୨% ବା ୫,୫୦୩ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ୧,୨୧,୯୪୯ ଟଙ୍କା (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା) ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ଯାହା ପୂର୍ବ ଦିନର ବନ୍ଦ ମୂଲ୍ୟ ୧,୨୭,୪୫୨ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ କମ୍ ଅଟେ । କାରବାର ସମୟରେ, ସୁନା ୧,୨୩,୬୨୯ ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲିଥିଲା, ସର୍ବାଧିକ ୧,୨୩,୯୭୫ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧,୨୧,୪୨୪ ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା । ଏଥିରେ ମୋଟ ୧୫,୩୭୦ ଲଟ୍ (lots) କାରବାର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 'ଓପନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ' (open interest) ୧୧,୪୩୦ ଲଟ୍ ରହିଥିଲା ଏବଂ କାରବାରର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ୧୮,୮୫,୨୮୬.୫୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ।
ରୁପା ମୂଲ୍ୟରେ ୬% ହ୍ରାସ:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କାରବାର ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରୁପା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ପୂର୍ବ ଦିନର ବନ୍ଦ ମୂଲ୍ୟ ୧,୪୭,୮୧୩ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ, ଏହା ୦.୭୪% ବା ୧,୦୮୭ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୪୮,୯୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ରୁପା ୧,୫୧,୧୮୩ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଯାହା ସର୍ବାଧିକ ୧,୫୩,୧୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧,୪୬,୮୬୮ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ମୋଟ ୨୫,୪୬୨ ଲଟ୍ (lots) କାରବାର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 'ଓପନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ' (open interest) ୧୪,୩୦୮ ଲଟ୍ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମୋଟ କାରବାର ମୂଲ୍ୟ ୧୧,୪୨,୮୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ସାଧାରଣ ବଜାରରେ ରୁପା ମୂଲ୍ୟରେ ୬% ର ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ଦର ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୪୮,୦୩୪ ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି ।
ଶନିବାର ସୁନାର ଦାମ୍:
ଆଜି, ଶନିବାର ଦିନ ସୁନାର ଦାମ୍ ଏହାର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି । IBJA ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ୍ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧୨,୩୮୯ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ୍ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧୧,୩୪୯ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା, ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ୯,୨୯୨ ଟଙ୍କାରେ ଏବଂ ୧୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ୭,୨୪୮ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪% ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ୧୦ ଗ୍ରାମ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପିଛା ୧,୨୨,୪୩୫ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୨୯ ତାରିଖରେ ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୮୩,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ସର୍ବକାଳୀନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ରୁପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୪,୦୪,୫୦୦ ଟଙ୍କାର ସର୍ବକାଳୀନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଛୁଇଁଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ହ୍ରାସ ବେଶ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ 'ସଂଶୋଧନ' (correction) ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି ।