ଉପରମୁହାଁ ସୁନା ଦର; ଜାଣନ୍ତୁ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ରହିବ ସୁନା ଦର
ଆସୁଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା । ହେଲେ ବିଶ୍ବ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଖବର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
Published : April 16, 2026 at 8:21 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ଆସୁଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ସୁନା କିଣିବାର ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି । ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ଲୋକେ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି ସୁନା ଦର । ବିଶ୍ବ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଖବର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
କ'ଣ ଅଛି ବଜାର ସ୍ଥିତି
ମଲ୍ଟି କମଡିଚି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଜୁନ 5 ତାରିଖ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁନା ଦର ଆଜି ସକାଳ ସେସନରେ 0.06 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ 1,042 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏଥିସହିତ ସୁନା 10ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,54,990ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ ସେହିି ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ରୂପା ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1.58 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ 3,993 ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2,55,735ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଏଡାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଭାବେ ସୁନାର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଉଚିତ ଥିଲା । ହେଲେ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ କ୍ରୟ ଏପରି ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ପଥ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଚୀନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଖୁସି ଏବଂ ଇରାନକୁୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନ ପଠାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତି ବଜାର କାରବାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ।
କ'ଣ କହନ୍ତି ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷକ
କମଡିଟି ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସୁନା ରୂପା ଦର ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି । ସୁନା ପାଇଁ 1,55,000 ସ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯଦି ଦରରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରୁହେ ତେବେ ଏବା 1,57,000ରୁ 1,58,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇ ଯହି 1,54,000 ତଳକୁ ଯାଏ ତେବେ ଲାଭକୁ ତ୍ୱରାନ୍ହିତ କରିପାରେ ଯଦ୍ୱାରା ସୁନା ଦର 1,48,000 ଟଙ୍କାକୁ ଖସିପାରେ ।
ସେହିପରି ରୂପା କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ରୂପାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ରୂପା କିଲେଗ୍ରାମ ପିଛା 2,60,00 ରୁ 2,63,00 ଟପି 2,70,000 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରେ ।
