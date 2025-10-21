ଧନତେରସ ଓ ଦୀପାବଳି ପରେ ଖସିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର
ଧନତେରସ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖସିଲା ରୂପା ଓ ସୁନା ଦର । ଫେଷ୍ଟିଭ ସିଜିନରେ ରେଡର୍କ ଛୁଇଁଥିଲା ଦର ।
Published : October 21, 2025 at 7:07 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ଧନତେରସ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖସିଲା ରୂପା ଓ ସୁନା ଦର । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଓ ଧନତେରସ ଉତ୍ସବରେ ସୁନା ରୂପାରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ସାରା ଦେଶରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 35-40 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
ସିଲଭର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟ୍ରେଡେଡ ପଣ୍ଡ୍ସ(ETFs)ରେ ରୂପା ଦର ହ୍ରାସ:
ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 65-70 ପ୍ରତିଶତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସିଲଭର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟ୍ରେଡେଡ ଫଣ୍ଡ୍ସ(ETFs)ରେ ମଧ୍ୟ ଦରରେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯୋଗାଣରେ ସୁଧାର ଓ ସୁନା ରୂପାର ଚାହିଦାର କମ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ କମି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ରୂପାର ଚାହିଦା ବଢିଥିଲା । ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 40 ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି 50 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ଗତ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବାଣିଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ସୁନା ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର 17ରେ ରୂପା ଦର ଆମେରିକାରେ 6 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଖସିଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ପଡିଥିଲା । ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିୟନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (IBJA) ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 7 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ 1,71,275 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରୁ 1,60,100 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା ।
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ଏହି ହ୍ରାସର ପ୍ରଭାବ ସିଲଭର ଇଟିଏସ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପଡିଥିଲା। Ace MF ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୂପା ETF ରେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ଅଧିକାଂଶ ପାଣ୍ଠି ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖରେ 7 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ETF ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କାରବାର କରୁଛି ।
କମିଲା ସୁନା ଦର:
ସୋମବାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ରେକର୍ଡ ଉଚ୍ଚତା ଛୁଇଁବା ପରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସୋମବାର ସୁନା 0.3 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି 4,340.29 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆମେରିକା ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କଲେ ସୁନା ଦର ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ