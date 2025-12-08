ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ଓ ରୁପା , କାହିଁକି କମୁଛି ଦର ଜାଣନ୍ତୁ ?
ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ।
Published : December 8, 2025 at 3:31 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସୋମବାରରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ, 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ₹1,30,290 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ₹1,19,440 ରେ କାରବାର ହେଉଛି । ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ₹1,30,140 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,19,290 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ପୁଣେ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମଧ୍ୟ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,30,140 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,19,290 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର କେତେ ?
ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଜୟପୁର, ଭୋପାଳ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,30,190 ରୁ 1,30,290 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,19,290 ରୁ 1,19,440 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 67 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହେ ଏବଂ ଟଙ୍କା-ଡଲାର ହାର ସ୍ଥିର ରହେ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ତେବେ 2026ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି 5ରୁ 16 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଏବଂ ସୁନା ETF:
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନାର ସ୍ପଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ $4,223.76 ଅଟେ। ଲଣ୍ଡନ ବୁଲିଅନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଆସୋସିଏସନର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବର୍ଷ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 60 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନିବେଶକମାନେ ଏବେ ଭୌତିକ ସୁନା ବଦଳରେ ସୁନା ETFରେ ନିବେଶକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ।
ଫେଡ୍ ବୈଠକ ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭର ଫେଡେରାଲ୍ ଖୋଲା ବଜାର କମିଟି ଡିସେମ୍ବର 9-10 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ହେଲେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ।
|ସହର ନାମ
|ଆଜିର ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ
|ଆଜିର ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ
|ଦିଲ୍ଲୀ
|୧୧୯୪୪୦ ଟଙ୍କା
|୧୩୦୨୯୦ ଟଙ୍କା
|ମୁମ୍ବାଇ
|୧୧୯୨୯୦ ଟଙ୍କା
|୧୩୦୧୪୦ ଟଙ୍କା
|ଅହମ୍ମଦାବାଦ
|୧୧୯୩୪୦ ଟଙ୍କା
|୧୩୦୧୯୦ ଟଙ୍କା
|ଚେନ୍ନାଇ
|୧୧୯୨୯୦ ଟଙ୍କା
|୧୩୦୧୪୦ ଟଙ୍କା
|କୋଲକାତା
|୧୧୯୨୯୦ ଟଙ୍କା
|୧୩୦୧୪୦ ଟଙ୍କା
|ହାଇଦ୍ରାବାଦ
|୧୧୯୨୯୦ ଟଙ୍କା
|୧୩୦୧୪୦ ଟଙ୍କା
|ଜୟପୁର
|୧୧୯୪୪୦ ଟଙ୍କା
|୧୩୦୨୯୦ ଟଙ୍କା
|ଭୋପାଲ୍
|୧୧୯୩୪୦ ଟଙ୍କା
|୧୩୦୧୯୦ ଟଙ୍କା
|ଲକ୍ଷ୍ନୌ
|୧୧୯୪୪୦ ଟଙ୍କା
|୧୩୦୨୯୦ ଟଙ୍କା
|ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
|୧୧୯୪୪୦ ଟଙ୍କା
|୧୩୦୨୯୦ ଟଙ୍କା
ରପା ମୂଲ୍ୟ:
ସୁୁନା ପରି, ରୁପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ରୁପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 189,900 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିପରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ରୁପାର ସ୍ପଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି $58.17 ରହିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ