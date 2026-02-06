GFTN ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଇଓ EXCLUSIVE: 'ଚାକିରି ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବିକାଶର ପ୍ରତିଫଳନ'
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କାନ୍ ସମିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ । GFTNର ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଇଓ ତଥା ଓଡିଆ ପୁଅ ସ୍ବପ୍ନେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ETV Bharatର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ।
Published : February 6, 2026 at 10:39 AM IST
Sopnendu Mohanty ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି "ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କାନ୍ ସମିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬’ । ସିଙ୍ଗାପୁରର ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଟୱାର୍କ ବା GFTN ସହ ସହଭାଗୀତାରେ ଭାରତ ନେତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଉଦଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରାବର) ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ସାମିଲ ହେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର-ନିର୍ମାଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି GFTNର ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଇଓ ତଥା ଓଡିଆ ପୁଅ ସ୍ବପ୍ନେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ । ସ୍ବପ୍ନେନ୍ଦୁଙ୍କ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ETV ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରଶ୍ନ : "ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କାନ୍ ସମିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଓ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହିଁକି ଜରୁରୀ ?
ଉତ୍ତର: "ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଡ ୱାର ଚାଲିଛି । ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି । ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହା ଭିତରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଡଭାନ୍ସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡିଶା ତଥା ଦେଶର ଯୁବ ବର୍ଗ ବା ନୂଆପିଢ଼ି ସମନ୍ୱିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର । ଫଳରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବା ବା ହାସଲ କରିପାରିବା । ଚାକିରି ସୁଯୋଗକୁ ହାତେଇ ପାରିବା ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡିଶାରେ GFTN କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି ?
ଉତ୍ତର : GFTNର ଅପ ସ୍କିଲିଂର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଛି । ବିଶ୍ୱର ୮ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଜଣାଶୁଣା ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି । 350 ପିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ 200 ପିଲା ପାସ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ କର୍ପୋରେଟ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଚାକିରି କରିବେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଜଣ ଜାପାନ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ସପୋଜର ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଦେଖି କର୍ପୋରେଟ ସଂସ୍ଥା ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବାକୁ ପଡୁନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରରୁ ପିଲା ବାହାରି ବିଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କଣ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ?
ଉତ୍ତର: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ କେପାବୁଲ ସେଣ୍ଟର । ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଜାପାନ ମାର୍କେଟରେ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ ଜାପାନ ବ୍ୟାଙ୍କ । ସେହିପରି ଫିଲିଫାଇନ୍ସ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବ୍ୟାଙ୍କର ପିଲା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ କାମ କରାଇବେ । ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆକାରରେ ନେଇକି ଆସିଛୁ । ଏହା ଭାରତନେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ : ଓଡିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନୀତି ବାବଦରେ ବାହାରେ ଲୋକେ ଜାଣିବେ କେମିତି ?
ଉତ୍ତର: ଓଡ଼ିଶାର ବଦଳୁଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନୀତି ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ । ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର । ଜାପାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ "ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କାନ୍ ସମିଟ" କରିଛୁ । ବାହାରୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ବ୍ୟାଙ୍କର, ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ । ସେମାନେ ଓଡିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନୀତି ବାବଦରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ବାବଦରେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ । ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ବଢିବ । ଏହାପରେ ସୁଯୋଗ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ : ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ହେବା ପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ ?
ଉତ୍ତର: "ଆମେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜିବା । ଆମେ କିଛି ଜଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀ (Entrepreneur) ହୋଇଯିବା । ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଖୋଲିବା । ଏହି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । ନିବେଶକ ଆସିବେ । ଏହା ଏକ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାପକ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଓଡିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଏଆଇ (AI) ନିଯୁକ୍ତି କମାଇବା କଥା କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ?
ଉତ୍ତର: ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛେ, ଏଆଇ ଆସିବା ଫଳରେ ଏହା ଅଟୋମେଟେଡ ହୋଇଯିବ । ଏହି ସତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆମ କୌଶଳକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡିବ । ଯେଉଁ କାମ AI କରିଛୁ କରୁ, ଏଆଇ ଉପରେ Human Intervention ବା ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିବ । ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିଲ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏଆଇ ଆମକୁ କାମରେ ଅଧିକ ସହଯୋଗ କରିବ । ଯେଉଁ କାମ 8 ଘଣ୍ଟାରେ କରୁଥିଲେ, ତାହାକୁ ଏଆଇ ସହଯୋଗରେ ସେହି ସମୟରେ ଡବଲ କାମ କରିବା । ଉତ୍ପାଦକତା ବଢିବ । ସେହିପରି ମନୋଭାବ ନେଇ ଗଲେ ଏଆଇ ଆମ କାମକୁ କେବଳ ସହଜ କରିବ ନାହିଁ, କାମକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ : ବିଶ୍ୱ ବଜାର ସହ ତାଳ ଦେଇ ଆମ ବଜାର ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ?
ଉତ୍ତର: ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଅଛି । ଫିନଟେକ ନୀତି, ଷ୍ଟାଟଅପ ନୀତି ଅଛି । ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଏହାକୁ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉଛି । ଏହି ବାବଦରେ ଆମେ ବାହାରେ ଅବଗତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଲୋକେ ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିଲେ ଆସିବେ । କେବଳ ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ । Job is not an accident. It is outcome of a development. (ଚାକିରି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବିକାଶର ଫଳାଫଳ) । ଏହି ମାନସିକତା ନେଇ ଗଲେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବେ ଓଡିଶାର ବିକାଶ ହେବ । ଓଡିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ ବୋଲି ଫିଡବ୍ୟାକ ଆସୁଛି । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପାଦେୟ ହେବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ : ଓଡିଶାର ନୀତିରେ ଆଉ କଣ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ ?
ଉତ୍ତର: AI ନୀତି, AI ଗଭର୍ଣ୍ଣାସ, AI ସ୍କିଲିଂ ହେବା ଦରକାର । ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ AIର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ହେବା ଦରକାର । AIରେ ରିସ୍କ ଅଛି । ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ । AI ନୂଆ ବିଷୟ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କେଉଁ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ?
ଉତ୍ତର: ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଟେସନ ଦେବୁ । ଏ ଦିଗରେ ଓଡିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରିବୁ । 70 ଲକ୍ଷ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନେବୁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ସପୋଜର ଦେବୁ । ଫଇନାନ୍ସ ଓ କ୍ରେଡିଟ ଅଧିକ ମିଳିବ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସ୍କିଲ ଦେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ : କେଉଁ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର ହେବ ?
ଉତ୍ତର: ସ୍କିଲ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଚୁକ୍ତି ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ହେବ । 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ କର୍ପୋରେଟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର କରିବେ । ଏହି ଚୁକ୍ତି ଟିକେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ନୁହେଁ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଚୁକ୍ତି ହେବ । ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡେଭଲପ କରାଯିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ : ଜଣେ ଓଡିଆ ଭାବେ ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ?
ଉତ୍ତର: ଆମେ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ, ସେଇଠି ସୀମିତ ରହିନଯିବା ଦରକାର । ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବା ଦରକାର । କଟକରେ ଜନ୍ମ ହେଲି । କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ଵରରେ ବଢିଲି । ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରି ଚାଲିଲି । ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଞ୍ଚି, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲି । ପରେ ଜାପାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ବୁଲି କାମ କଲି । ସିଟି ବ୍ୟାଙ୍କ, ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କଲି । ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାର ସୀମା ନରହିବା ଦରକାର । କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ । ଶିକ୍ଷିବା ମାନସିକତା ରହିଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇବା । କେଉଁଠି, କେମିତି ଓ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଫରକ ପକାଇବ ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ବାନ୍ ସମ୍ମିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬; 'ଖଣି ସହିତ ଜ୍ଞାନ-ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ’- ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ
ଭାରତ–ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁମୁଖୀ ଲାଭ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଇଟିଭି ଭାରତ