ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏସିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ହେଲେ ଗୌତମ ଅଦାନୀ
92.6 ବିଲିଅନ ଡଲାର ସହ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଜିଲେ ଗୌତମ ଅଦାନୀ ।
Published : April 17, 2026 at 6:49 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ଥରେ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଜିଲେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୌତମ ଅଦାନୀ । ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ବିଲିନେୟର୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦ୍ବାରା ଜାରି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଗୌତମ ଅଦାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମୁଖ୍ୟ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି 92.6 ବିଲିଅନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯାହାଦ୍ବାରା ସେ ବିଶ୍ବରେ 19ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ 90.8 ବିଲିଅନ ଡଲାର ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ବିଶ୍ବ ମାନ୍ୟତାର 20ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ସେୟାର ବଜାରରେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 3.56 ବିଲିଅନ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଧନୀ ତାଲିକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ଟେସଲା ସିଇଓ ଏଲନ ମସ୍କ-
ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଟେସଲାର ସିଇଓ ଏଲନ ମସ୍କ 656 ବିଲିଅନ ଡଲାର ସହ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଗୁଗୁଲର ଲୈରି ପେଜ (286 ବିଲିଅନ ଡଲାର)ଓ ଆମାଜନର ଜୈଫ ବେଜୋସଙ୍କ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ବିଶ୍ବର ଅନେକ ଆରବପତିଙ୍କୁ 2026 ଆରମ୍ଭରୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଛି । ବର୍ନାର୍ଡ ଅର୍ନଲଟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ 44 ବିଲିଅନ ଡଲାର ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ଦବଦବା -
ଅଦାନୀ ଓ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ବ ତାଲିକାରେ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଜଗତର ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସୁଦୃଢ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ଷ୍ଟିଲ କିଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିତ୍ତଲ 36.9 ବିଲିଅନ ଡଲାର ସହ 62ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏଚସିଏଲର ଶିବ ନାଡାର 70ତମ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି । ସାବିତ୍ରୀ ଜିନ୍ଦଲ 32.7 ମିଲିଅନ ଡଲାର ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମହିଳା ହେବା ସହ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ 73ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ ଅଦାନୀ ଓ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.8 ବିଲିଅନ ଡଲାରର ରହିଛି । ଯାହାକି ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ବଜାରର କାରବାର ଆଧାରରେ ଆହୁରି ରୋଚକ ହୋଇପାରେ ।
ସେୟାର ବଜାରରେ ଲମ୍ଫର କାରଣ-
ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଫ୍ଲାଗଶିପ କମ୍ପାନୀ ଯେପରିକି ଅଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ, ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟସ ଓ ଅଦାନୀ ପାୱାରର ସେୟାରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଇଣ୍ଟ୍ରା-ଡେ-ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ବେଳେ 3 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନବୀକରଣୀୟ ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମୂହିକ ରଣନୀତି ବିସ୍ତାର ନିବେଶକଙ୍କ ଭରସା ଜିତି ପାରିଛି । ଏହାର ବିପରୀତ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ବୈଶିକ ବଜାରର ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 16.9 ବିଲିଅନ ଡଲାରର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ।
