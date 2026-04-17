FSSAIର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କେମିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଫଳ ପଚାଇଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଫଳକୁ କୃତିମ ଭାବରେ ପଚାଇବା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ:ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 17, 2026 at 4:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଫଳକୁ କୃତିମ ଭାବରେ ପଚାଇବା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଫଳ ବଜାର ଓ ଗୋଦାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଞ୍ଚ ତୀବ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଖାଦ୍ୟ ନିୟାମକ (Food Regulator) ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ (FSSAI) ସାରା ଦେଶରେ କଠୋର ତଦାରଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି । ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ପାଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ନିଷିଦ୍ଧ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ "ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା" ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
FSSAI has ordered strict enforcement across states to intensify action against illegal fruit ripening agents, reiterating that the use of calcium carbide for artificial ripening of fruits such as mangoes, bananas & papayas is strictly prohibited.
ନିୟାମକ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ, ସେମାନେ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରଣୟନ ଅଭିଯାନକୁ ତୀବ୍ରତର କରନ୍ତୁ । ବିଶେଷକରି ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଆମ୍ବ , କଦଳୀ ଓ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଦି ଫଳକୁ ଶୀଘ୍ର ପଚାଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବାଇଡ ଭଳି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।
FSSAI ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ 'କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବାଇଡ୍' ( ବଜାରରେ 'ମସଲା' ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା) ବ୍ୟବହାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ (ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିଷେଧ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ) ନିୟମାବଳୀ, 2011ର ନିୟମ 2.3.5 ଅନୁଯାୟୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷେଧ । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବାଇଡ୍ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏଥିରେ ଆର୍ସେନିକ୍ ଏବଂ ଫସଫରସର ଅଂଶ ରହିଛି, ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଶୋଷ ଲାଗିବା, ଗିଳିବାରେ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଚର୍ମ ଘା' ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ଆସିଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।
ଇଥିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସର ଅପବ୍ୟବହାର ନେଇ ଚିନ୍ତା:
ଇଥିଲିନ୍ ଦ୍ରବଣର ଅପବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି FSSAI । ଯଦିଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଫଳ ପାଚିବା ପାଇଁ ଇଥିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିରାପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ମାତ୍ର FSSAI କହିଛି ଯେ, ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନାକାରୀ (FBOs) ସିଧାସଳଖ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବଣରେ ଫଳକୁ ବୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି । FSSAI ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଥିଲିନ୍ (ପାଉଡର କିମ୍ବା ତରଳ ରୂପ) ସହିତ ଫଳ କିମ୍ବା ପନିପରିବାର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷେଧ ।
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ :
FSSAI, ହୋଲସେଲ ବଜାର, ଗୋଦାମ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଚାନକ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଫଳ ପାଖରେ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବାଇଡ୍ ମିଳେ, ତେବେ ଏହାକୁ "ପରିସ୍ଥିତିଗତ ପ୍ରମାଣ" ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ FSS ଆଇନର ଧାରା 59 ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ, ଅଧିକାରୀମାନେ "ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପେପର୍ ପରୀକ୍ଷା" ମାଧ୍ୟମରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଉପସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଜାରରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରୟକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟାମକ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବାଇଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣ-ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦର୍ଥ, ୱାକ୍ସ (wax) ଏବଂ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ରଙ୍ଗର ବେଆଇନ ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭିଯାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
'ଅଭିଯୋଗ ଆନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ':
ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଦୋକାନୀମାନେ ଫଳରେ କେମିକାଲ ଦେଇ ପଚାଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ । ଫିଲ୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୋଦାମ ଆଦିରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ସେଠାରୁ ସାମ୍ପୁଲ ଆଣି ଲ୍ୟାବରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାମ୍ପୁଲରୁ ପଜେଟିଭ ବାହାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଫଳରେ କେମିକାଲ ମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବାର ନଜରକୁ ଆସେ ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ । ଅଭିଯୋଗ ଆନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।"
ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫଳର ଋତୁ । ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେ'ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫଳ ବଜାରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଜାରରେ ଭରପୁର ଫଳ ଯେମିତିକି ଆମ୍ବ, ପଣସ, ତରଭୁଜ, ସେଓ, ସପୁରି ଇତ୍ୟାଦି ମିଳୁଛି । ଫଳପ୍ରେମୀମାନେ ଏହି ଋତୁକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି ଫଳ ପଚେଇବା ସହିତ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କେମିକାଲର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଫଳ ନାଁରେ ଯେ ବିଷ ଖାଉଛି ଏକଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ । ଫଳ ସହିତ ମିଶା ଯାଉଥିବା ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ବିପଦର କାରଣ ସାଜିଛି ।