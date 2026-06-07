ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଆଦାନୀ, ହେଲେ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ
ଫୋର୍ବସର ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ବିଲିୟନେୟର୍ସ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ସେ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : June 7, 2026 at 4:13 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫୋର୍ବସର ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ବିଲିୟନେୟର୍ସ ଲିଷ୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 89.2 ବିଲିୟନ ଡଲାର ହୋଇଛି । ଫଳରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ (88 ବିଲିୟନ ଡଲାର) ଏବଂ ସଫ୍ଟବ୍ୟାଙ୍କ ମାସାୟୋସି ସନ୍ (87 ବିଲିୟନ ଡଲାର)ଙ୍କୁ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ।
ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଷ୍ଟକ୍ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ତାଙ୍କର ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦାନୀ ପାୱାର (1.1 ପ୍ରତିଶତ), ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟସ୍ (1.9 ପ୍ରତିଶତ), ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ (2.3 ପ୍ରତିଶତ), ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି (6.9 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ (3.8 ପ୍ରତିଶତ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଛଅଟି କମ୍ପାନୀର ମିଳିତ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 191 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା । ଏଥିରେ ଆଦାନୀ ପାୱାର 47.2 ବିଲିୟନ ଡଲାର, ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟସ୍ (44.2 ବିଲିୟନ ଡଲାର), ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ (44 ବିଲିୟନ ଡଲାର), ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି (26.4 ବିଲିୟନ ଡଲାର), ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ (19.9 ବିଲିୟନ ଡଲାର) ଏବଂ ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ (8.8 ବିଲିୟନ ଡଲାର) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଫୋର୍ବସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଗତ ମାସରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୋଧରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗକୁ ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଖାରଜ କରିବା ପରେ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ 10 ବିଲିୟନ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସୌରଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ 250 ନିୟୁତ ଡଲାର ଲାଞ୍ଚ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଆଦାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ-କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀମାନେ ଏହି ଦାବିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ।
ଆମେରିକାର ସର୍ଟ-ସେଲର୍ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ 2023 ମସିହାରେ ଆଦାନୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟକ୍ ହେରଫେର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଠକେଇର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା । ତଥାପି, ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ନିୟାମକମାନେ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ "ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହିଁ"। ସେ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ ହୋଇଛି ।
ଗତ ମାସରେ ସେୟାରହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଚିଠିରେ ଏହି କୋଟିପତି ଶିଳ୍ପପତି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏହାର ଆମେରିକାର ଆଇନଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଶକ୍ତି, ପରିବହନ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ନିବେଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା-ଚାଳିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦାରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।