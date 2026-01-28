GST ଆଦାୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଏଥର ବଜେଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସ ହସ୍ତାନ୍ତର ହାର କେତେ ?
କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ 2026 ପୂର୍ବରୁ GST ହିସାବ । 2025ରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି 60,928 କୋଟି ଟଙ୍କା । 2025-26ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1,14,150 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
Odisha GST Collection ହାଇଦ୍ରାବାଦ: GST ବା ସେବା ଓ ଉତ୍ପାଦ କର ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରୁ 60,928 କୋଟି ଟଙ୍କାର GST ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶରେ GST ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା 10ମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2018 ମସିହାରୁ 2025 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ GST ପୈଠର ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର (compound annual growth rate) 22.4 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ରାଜ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୈଠ କରାଯାଉଥିବା GST କର କେତେକ ଅଂଶ ରାଜ୍ୟକୁ ଟିକସ ହସ୍ତାନ୍ତର (Tax Devolution) ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଫେରୁଛି ଏବଂ କେତେ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇଟିଭି ଭାରତର Explainer ରେ ....
GST ଆଦାୟକାରୀ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡିଶା ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଓ GST ଆଦାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।
|ଗତ ଜୁଲାଇ 1, 2025 ମସିହାରେ ଭାରତରେ GST ଲାଗୁ ହେବାକୁ 8 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି ।
|ରାଜ୍ୟରେ 3,51,256 ଜଣ ସକ୍ରିୟ GST ଦାତା ଅଛନ୍ତି । ଯାହାକି ସମଗ୍ରର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପୈଠକାରୀଙ୍କ 2.3% ଅଟେ ଓ ରାଜ୍ୟର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ(GSDP)ର 2.8% ।
|2016-17 ମସିହାରୁ 2024-25 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ 138671.85 କୋଟି ଦେଶର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭରିଛି ।
|2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡିଶାର GST ଆଦାୟ 60,928 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡି଼ଶାରୁ ସମୁଦାୟ GST ଆଦାୟ ଓ ଏହାର ଉପାଦାନରୁ ରାଜ୍ୟ ଆଦାୟ କରିଥିବା ଟିକସ :
- ସମୁଦାୟ GST ଆଦାୟ- 60,928 କୋଟି ଟଙ୍କା
- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କର (CGST)- 14,677 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ
- ରାଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କର(SGST)- 18,108 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ
- ସମନ୍ୱିତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କର(IGST)- 17,957 କୋଟି ଟଙ୍କା
- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା କର ବା ସେସ୍(CESS)- 10,186 କୋଟି ଟଙ୍କା
ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ:
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2016-17ରେ ଓଡିଶା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ 9,339.21 କୋଟି ଟଙ୍କା କର ପୈଠ କରିଥିଲା । ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶର ଟ୍ୟାକ୍ସ ସଂଗ୍ରହର 1.1% ଥିଲା । ସେହିଦିନଠାରୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ 25,444.08 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିଛି, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଦେଶର ଟ୍ୟାକ୍ସ ସଂଗ୍ରହର 1.14 ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ ।
GST ଆଦାୟ ଓ ରାଜ୍ୟର ଭାଗିଦାରୀ:
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2017-18ରେ ଓଡ଼ିଶା 14,849 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ GST ଆଦାୟର 2.75 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପୈଠ କରିଥିଲା । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମୁଦାୟ ଆଦାୟ GSTର 44.64% ଅର୍ଥାତ୍ 6,628 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଇଥିଲା । ସେହିପରି 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ (ନଭେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ) 39,942 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଛି । ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସମୁଦାୟ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା GSTର 3.41 ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ ।
କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଓଡିଶାକୁ ମିଳିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସ :
ଓଡିଶା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2016-17 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 28602 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଓଡିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି । ଏହା ଚଳିତ ଆର୍ଥିକବର୍ଷ 2025-26ରେ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଓଡିଶା ସମୁଦାୟ 64408.27 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫେରସ୍ତ ପାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଉପାଦାନ ସାମିଲ ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ....
କର୍ପୋରେସନ ଟ୍ୟାକ୍ସ- 17984.99 କୋଟି ଟଙ୍କା
ଆୟକର- 23997.23 କୋଟି ଟଙ୍କା
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ GST - 18750.90 କୋଟି ଟଙ୍କା
କଷ୍ଟମ୍ସ - 2964.58 କୋଟି ଟଙ୍କା
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବକାରୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ- 615.89 କୋଟି ଟଙ୍କା
ସର୍ଭିସ ଟ୍ୟାକ୍ସ - 1.86 କୋଟି ଟଙ୍କା
ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 92.82କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡିଶାକୁ ମିଳିଛି ।
ଟିକସ ହସ୍ତାନ୍ତର (Tax Devolution):
ଟିକସ ହସ୍ତାନ୍ତର ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ । କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବାରା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ସମୁଦାୟ ଟିକସର କିଛି ଅଂଶ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ବାଣ୍ଟିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ରାଜ୍ୟକୁ ଟିକସ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ଯା, ରାଜ୍ୟର ଆୟ ଓ ଭୌଗଳିକ ପରିସୀମା ଆଦି କାରକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ବାରା ସଠିକ ଭାବେ ଟିକସ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥାଏ । କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ଅର୍ଥକୁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।
ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସମୁଦାୟ ଟିକସ ହସ୍ତାନ୍ତରର ପରିମାଣ:
GST ପୈଠ କରିବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢିଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟିକସ ହସ୍ତାନ୍ତରର ପ୍ରତିଶତ ବଢିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ।
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2021-22 : 65,661 କୋଟି ଟଙ୍କା
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2022-23 : 62,207 କୋଟି ଟଙ୍କା
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023-24 : 76,457 କୋଟି ଟଙ୍କା
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 : 1,04,713 କୋଟି ଟଙ୍କା (ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ)
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 : 1,14,150 କୋଟି ଟଙ୍କା (ବଜେଟ ଆକଳନ)
ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଓଡିଶାକୁ ଟିକସ ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2021-22ରେ ରାଜ୍ୟକୁ 65,661 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25ରେ ଏହା 1,04,713 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଚଳିତବର୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଥିବା ବଜେଟରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ରାଜ୍ୟକୁ 1,14,150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ବଜେଟରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ଏହି ଅନୁଦାନକୁ ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ । ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
