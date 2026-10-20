ପୂଜା ବଜାରରେ ଡିମାଣ୍ଡରେ EV ଗାଡ଼ି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବଢୁଛି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନର ବିକ୍ରି
ଶାରଦୀୟ ନବାରାତ୍ରରୁ ଦୀପାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ବଢିଯାଏ । ନୂତନ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 20, 2026 at 3:15 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ । ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ନୂତନ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ । ହେଲେ ଚଳିତବର୍ଷ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ବଦଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ବା EV ପୂଜା ବଜାରରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି । ପୂର୍ବରୁ EV କାର୍ ଓ ସ୍କୁଟି ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ EV ବାଇକ୍ ଓ ସୁପର ବାଇକ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଏଥିରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ଫଳରେ ସୋ’ରୁମ୍ରେ ଜମୁଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ । ଏନେଇ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ...
ପୂଜା ବଜାରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଓ ସୋରୁମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାର୍ବଣ ଅଫର ଦିଆଯାଉଛି । କେଉଁଠି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ରହିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ରିହାତି । ଏଥିସହିତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ବୋନସ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତବର୍ଷ EV (ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ) ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୂଜା ବଜାରରେ Gen Zଙ୍କ ପାଇଁ ଇଭି ସୋ'ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
ଓଡିଶାରେ ଇଭିର ମୋଟର ସାଇକଲ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଇଭି ବାଇକ୍ସ ଡିଲର ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଭାକର ପାଢୀ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "EV ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରେ ଇଭି ବାଇକ୍ ନଥିଲା । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ (Ultraviolette) ନାମକ EV ବାଇକର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଇଭି ଡିଲର ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଇଭି ମାର୍କେଟକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବାଇକ୍ ଆମର ଜେନ୍-ଜି (Gen Z) ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ।"
ଏହି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଗୁଡିକର ଲୁକ୍ସ ଓ ପରଫରମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ହିଁ ଇଭି ମାର୍କେଟକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଛି । ଏହା ସହିତ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଇଭି ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ~ ପ୍ରଭାକର ପାଢୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଜାରରେ EV ବାଇକ୍ ଆସି ଲଞ୍ଚ୍ ହେବା ପରେ ପୁଣି EV ସ୍କୁଟର ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି । ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି । EV ବାଇକ୍ କମ୍ପାନୀ ଜୋନାଲ ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ଅନୁରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଯୁବବର୍ଗ, ଅଭିଜ୍ଞ ରାଇଡର୍, ନିୟମିତ କିମ୍ବା ସହର ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ରାଇଡ୍ (ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା) ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ବାଇକ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବେ ।"
ଗାଡ଼ିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ରହିଛି । ସବୁକିଛି ଇନ୍-ହାଉସ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବାଇକର ବଜାର ଚାହିଦା ବେଶ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବା ଯୋଜନା ରଖିଥିଲୁ । ଆମର କ୍ରେତା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ପାଇଁ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଉପହାର ଘରକୁ ନେବା ସହିତ ଏହି ବାଇକ୍ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଆମେ କ’ଣ ତିଆରି କରୁଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ।
କେଉଁ କେଉଁ ବାଇକ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ?
- F77 Mach 2,
- F77 Superstreet J° X44 Crossover Bike
- ଅଲଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ବାଇକ୍
ବାଇକ୍ର ଭେରିଆଣ୍ଟ:
ଏହି ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ଭାରିଆଣ୍ଟ (Variant) ରେ ଆସିଥାଏ । ସେଗୁଡିକ ହେଲା...
- ୨୧୧ କିଲୋମିଟର IDC ରେଞ୍ଜ୍
- ୩୨୩ କିଲୋମିଟର IDC ରେଞ୍ଜ୍
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଅଭାବ ସମୟରେ ଇ-ବାଇକ୍ କ୍ରେଜ୍ ଅଲଗା ଅଛି । ପୂର୍ବରୁ ଇ- ସ୍କୁଟି ଆସୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ-ବାଇକ୍ ଆସୁଛି । ରେସିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୁବପିଢି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । କାରଣ ବିନା ପେଟ୍ରୋଲରେ ଗାଡି ଚାଲାଇବା ସହିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଛି । ଇ- ବାଇକ୍ର ଦର ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ରହିଛି । ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ଆମେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ।"
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ବାସିନ୍ଦା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭି (EV) ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହୋଇଗଲାଣି । ଏପରିକି EVର ସୁପର ବାଇକ୍ ବଜାରକୁ ଆସିଲାଣି । ଆଗରୁ EV ସ୍କୁଟି, EV କାର୍ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭିର ସୁପର ବାଇକ୍ସ ଆସିଯାଇଛି । ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ EV ଗାଡ଼ି ଗୁଡିକ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ।"
କାହିଁକି ବଢୁଛି EVର ଲୋକପ୍ରିୟତା?
- ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
- ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ହ୍ରାସ
- ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ (ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି)
- ଲାଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅପଡେଟ୍
- ଚାର୍ଜ ଗ୍ରୀଡ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି
- ଉନ୍ନତ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ
- ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକିଂ
ଏହିପରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ EV ଗାଡ଼ି ଗୁଡିକର ସମନ୍ବୟ ପାଇଁ ଏହାର ବଜାରରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
ପେଟ୍ରୋଲର ଦରବୃଦ୍ଧି ଜନିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଅଫର ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି EV ଯାନକୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରୀ ପୂଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀପାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । EV ମୋଟର ସାଇକେଲର ମଡେଲ, ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବେଶି ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର