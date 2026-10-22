EPFO WhatsApp ଚ୍ୟାନେଲ୍: ମୋବାଇଲରେ ମିଳିବ PF, ପେନ୍ସନ୍ ଓ EDLI ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍
PF ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଓ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ EPFO ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏହି WhatsApp ଚ୍ୟାନେଲ୍; ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ଫଲୋ
Published : October 22, 2026 at 6:23 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ଯୋଜନା (Employees' Provident Fund Scheme)ର ପରିଚାଳନା କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂଗଠନ (Employees' Provident Fund Organisation ବା EPFO) ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସଂଗଠନ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସଞ୍ଚୟର ପରିଚାଳନା କରେ।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବଂ ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ EPFO ଆଧୁନିକ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସହାୟତା ନେଉଛି। EPFOର ଏକ ଅଧିକାରିକ WhatsApp ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି, ଯାହା ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି।
PF ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ EPFO ଏହି WhatsApp ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
- EPFO WhatsApp ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କେଉଁ ସେବା ମିଳେ ?
EPFOର WhatsApp ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (EPF), କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା (EPS) ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଜମା ସଂଯୁକ୍ତ ବୀମା (EDLI) ସମ୍ପର୍କିତ ନୂଆ ଘୋଷଣା, ଶେଷ ତାରିଖ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ।
EPFOର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି WhatsApp ସୁବିଧା ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। କାରଣ, EPFOର ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୱେବ୍ଭିତ୍ତିକ EPFiGMS ପୋର୍ଟାଲ୍, CPGRAMS, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପେଜ୍ (Facebook ଓ Twitter) ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
EPFO ପକ୍ଷରୁ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସହାୟତା ଶିବିର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ।
ଏହା ସହିତ EPFO WhatsApp ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ EPF ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଏବଂ ସଚେତନତାମୂଳକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରାଯାଏ। ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କିପରି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବେ, ଚାକିରି ବଦଳାଇବା ପରେ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠିରେ କିପରି ଯୋଗଦାନ ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା' (Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana) ଭଳି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ରହିଥାଏ।
ତେବେ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ, WhatsApp ମାଧ୍ୟମରେ PF ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା, ପାସ୍ବୁକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କିମ୍ବା ପେନ୍ସନ୍ ଦାବି ଦାଖଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। EPFOର WhatsApp ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ଦାବିର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
EPF, EPS ଏବଂ EDLI ସମ୍ପର୍କିତ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ EPFOର ଅଧିକାରିକ ପୋର୍ଟାଲ୍ କିମ୍ବା UMANG ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଆଞ୍ଚଳିକ EPFO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ।
- କିପରି EPFO WhatsApp ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ?
EPFOର WhatsApp ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।
୧. ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ WhatsApp ଖୋଲନ୍ତୁ।
୨. ଏହାପରେ 'Updates' କିମ୍ବା 'Channels' ଟ୍ୟାବ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
୩. ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପେଜ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଉପରେ ଥିବା 'Follow' ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏହି WhatsApp ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆରମ୍ଭ ଫଳରେ EPFO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ EPFO ଏବଂ ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବା, ସଂଗଠନର ତ୍ୱରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କଥା ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
📢 सितंबर 2026 की ECR: ₹25,000 तक वेतन पाने वाले सभी पात्र कर्मचारियों का नामांकन करें। 1–16 सितंबर के लिए ₹15,000 और 17–30 सितंबर के लिए ₹25,000 की वेतन सीमा के अनुसार अंशदान की गणना करें। #ExpandingSocialSecurity #EPFO #EPFOWithYou #HumHainNa https://t.co/g12hy9v67P— EPFO (@officialepfo) October 21, 2026
- ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ର ECR ଦାଖଲ ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, EPFO ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଚାଲାନ୍-କମ୍-ରିଟର୍ଣ୍ଣ (Electronic Challan-cum-Return ବା ECR) ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଅକ୍ଟୋବର ୩୧, ୨୦୨୬ କରିଛି।
EPFO ଅନୁଯାୟୀ, ବେତନ ସୀମା (Wage Ceiling)ରେ ସଂଶୋଧନ ହେବା କାରଣରୁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନଙ୍କୁ ECR ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।