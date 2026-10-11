EPF ନୂଆ ନିୟମ: PF ଉଠାଣରେ TDS ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଫର୍ମ 121 ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
TDS ଛାଡ଼ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଫର୍ମ 15G ଏବଂ ଫର୍ମ 15H ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି EPFO ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
Published : October 11, 2026 at 7:50 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ସେବା ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିଡକ୍ଟେଡ୍ ଆଟ୍ ସୋର୍ସ (TDS) ରୁ ଛାଡ଼ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
EPFO ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଟିକସ ବର୍ଷ 2026-27ରୁ, ପୁରୁଣା ଫର୍ମ 15G ଏବଂ ଫର୍ମ 15H ଆଉ PF TDS ରିହାତି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଏହା ବଦଳରେ, ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆୟକର ଆଇନ, 2025 ଅନୁଯାୟୀ ଫର୍ମ 121 ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଚାକିରି ପାଇଁ କାହିଁକି TDS କଟାଯାଏ ?
ଆୟକର ଆଇନ, ୨୦୨୫ର ଧାରା ୧୯୨A ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ EPFO ସଦସ୍ୟ ୫ ବର୍ଷ ନିରନ୍ତର ସେବା ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର PF ପାଣ୍ଠି ଉଠାନ୍ତି, ତେବେ TDS କଟାଯାଇପାରିବ । ଏହି TDS କଟା କେବଳ ୫ ବର୍ଷର ସେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଆୟକର ଆଇନ, ୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ୫ ବର୍ଷ ନିରନ୍ତର ସେବା ପୂରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଧାରା ୧୯୨A ଅନୁଯାୟୀ EPF ଉଠାଣ ଉପରେ TDS କଟାଯାଏ ।
ଫର୍ମ ୧୨୧ କ'ଣ ?
ଫର୍ମ ନମ୍ବର ୧୨୧ ହେଉଛି ଆୟକର ନିୟମ, ୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏକ ବୈଧାନିକ ଘୋଷଣା । ଏହା ଜଣେ କରଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଏ ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟିକସ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ମୋଟ ଆୟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକସ ଦାୟିତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ। ଏହି ଘୋଷଣା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଦେୟକାରୀ କିଛି ଦେୟ ଉପରେ ଟିକସ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ।
ଟିକସ କାଟକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ଦାଖଲ କରୁଥିବା ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଫର୍ମକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡିଡକ୍ଟରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ଦାଖଲ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ।
- ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆୟ ଜମା ହେବା କିମ୍ବା ଦେୟ ଦେବାର ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ।
- ଟିକସ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଏହାକୁ ଜମା କରିବା ଭଲ ।
ଫର୍ମ 121 କିପରି ଦାଖଲ କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ...
- ପ୍ରଥମେ ଆୟକର ଇ-ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
- ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର ଆଇଡି (TAN) ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଇ-ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଏହା ପରେ 'e-File' > 'Income Tax Forms' > 'File Income Tax Forms' କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
- ସେଠାରେ, 'ଆୟକର ଆଇନ 2025 ଅନୁଯାୟୀ ଫର୍ମ' ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ, 'ଉତ୍ସରେ ଡିଡକ୍ସନ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ (ଫର୍ମ 121)' ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 'ଫାଇଲ୍ ନାଉ' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଫର୍ମ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଫାଇଲିଂ ପ୍ରକାର, ଟିକସ ବର୍ଷ ଏବଂ ତ୍ରୈମାସିକ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ 'ଜାରି ରଖନ୍ତୁ' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଏବେ 'Let's get Started' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଫର୍ମ 121 ରେ ମୋଟ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଛି:
- ଆୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିବରଣୀ
- ଘୋଷଣାକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଘୋଷଣାର ବିବରଣୀ
- ଘୋଷଣା
ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ, 'ଆୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିବରଣୀ' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେୟଦାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୌଳିକ ସୂଚନା, ଯେପରିକି ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିଭାଗରୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 'ମୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍'କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର PAN ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 'ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
ପ୍ରଥମ ବିଭାଗ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, 'ଘୋଷଣାକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଘୋଷଣାର ବିବରଣୀ' ବିଭାଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଏହି ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷଣାକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଘୋଷଣାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ।