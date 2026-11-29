ଅଚଳ EPF ଖାତା ପାଇଁ ନିୟମ; PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେବେ ସୁଧ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ? EPFOର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ...
EPF Account: କେତେବେଳେ ଏକ EPF ଆକାଉଣ୍ଟ 'ଅଚଳ' ହୋଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ଏଥିରେ ସୁଧ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମେମ୍ବରମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଜମା ରାଶି ଉଠାଇପାରିବେ ।
Published : November 29, 2026 at 4:00 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିମାସରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ 'କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ' (EPFO)ରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ । ଅନେକ EPF ମେମ୍ବର ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସେମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର EPF ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ଡିପୋଜିଟ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଖାତା 'ଅଚଳ' ବା 'ନିଷ୍କ୍ରିୟ' (inoperative) ହୋଇଯାଏ ।
ଏନେଇ EPFO ନିଜର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେତେବେଳେ EPF ଆକାଉଣ୍ଟ 'ଅଚଳ' ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ । EPFO ଜାରି କରିଥିବା ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, କେତେବେଳେ ଏକ EPF ଆକାଉଣ୍ଟ 'ଅଚଳ' ହୋଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ଏଥିରେ ସୁଧ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମେମ୍ବରମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଜମା ରାଶି ଉଠାଇପାରିବେ ।
ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା, EPF ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର EPF ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ଏହା ସହିତ, ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଅଚଳ ଖାତା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...EPFO WhatsApp ଚ୍ୟାନେଲ୍: ମୋବାଇଲରେ ମିଳିବ PF, ପେନ୍ସନ୍ ଓ EDLI ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍
କେତେବେଳେ EPF ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ ?
EPFO ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ମେମ୍ବର 55 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଖାତାରେ ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ ଡିପୋଜିଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ମେମ୍ବରଙ୍କୁ 58 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାତାରେ ସୁଧ ମିଳିବା ଜାରି ରହେ ।
ସେହିପରି ଯଦି ଜଣେ EPF ମେମ୍ବର 58 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନିଅନ୍ତି ଓ ଏହା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଡିପୋଜିଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ 61 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଖାତାରେ ସୁଧ ମିଳିବା ଜାରି ରହିବ । ତିନି ବର୍ଷ (36 ମାସ) ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ, ସେହି ଖାତାରେ ଆଉ ସୁଧ ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ଖାତାଟି ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ ।
ଯଦି ଜଣେ EPF ମେମ୍ବର 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନିଅନ୍ତି, ତେବେ 73 ବର୍ଷ ବୟସ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 'ଅଚଳ' ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ଯଦି ଜଣେ EPF ମେମ୍ବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ନୋମିନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର 36 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି (claim) ଦାଖଲ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟ 'ଅଚଳ' ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ସୁଧ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ ।
ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଡିପୋଜିଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଡିପୋଜିଟର 36 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ 'ଅଚଳ' ହୋଇଯାଏ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...EPF ନୂଆ ନିୟମ: PF ଉଠାଣରେ TDS ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଫର୍ମ 121 ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ଅଚଳ EPF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ନିଜ ଅର୍ଥ କିପରି ପାଇବେ ?
- ଯଦି ଏକ EPF ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ, ତଥାପି EPF ମେମ୍ବର ନିଜ ଅର୍ଥ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦାବି (claim) କରିପାରିବେ ।
- ଦାବି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ, ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜର UAN ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି EPFO ର 'Member e-Sewa' ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ହେବ ।
- ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପରେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ନିଜର ନାମ, ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଅଦ୍ୟତନ (up-to-date) ଏବଂ ସଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଫର୍ମ-19 ବ୍ୟବହାର କରି ଫାଇନାଲ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ (final settlement) ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଦାବି ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ ।
- ଯଦି ଜଣେ EPF ମେମ୍ବର ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ PF ରାଶି ଉଠାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ନୂତନ PF ଖାତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଉଚିତ୍ ।
- ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଜଣେ ମେମ୍ବର ନିଜର ସମସ୍ତ PF ରାଶି ଉଠାଇବା ପାଇଁ 'ଫର୍ମ-19' ଦାଖଲ କରନ୍ତି, ତେବେ EPF ଖାତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି (technical glitch) ଥିଲେ, ପେମେଣ୍ଟ ବିଫଳ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଫେରସ୍ତ ଆସିପାରେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...EPF ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ! ୱେଜ୍ ସିଲିଂ ମାସିକ ୧୫ ହଜାରରୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି