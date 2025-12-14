ETV Bharat / business

ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମାସ ଶେଷରେ ଟଙ୍କା ନ ରହିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା । Lifestyle Inflation କିପରି ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ ତାହା ବୁଝନ୍ତୁ ।

ଦରମା ବଢିବା ପରେ ବି ପକେଟ ଖାଲି? Lifestyle Inflation ହୋଇପାରେ କାରଣ... (Getty Images)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 14, 2025 at 12:38 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ଦରମା ଆସିବା ପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି ସହିତ ଏହି ମାସ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ? ମାତ୍ର 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପକେଟ ଖାଲି ହେଉଥିବା ଭଳି ଲାଗେ । ଏହାସହ ମାସ ଶେଷ ଆଡକୁ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ଅବସ୍ଥା । ପୁଣି ଆଗାମୀ ମାସର ଦରମାକୁ ଅପେକ୍ଷା ।

ଏପରି କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ? ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ବଢିବା ପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କୌଣସି କମ୍‌ତି ଆସିନାହିଁ । ତେବେ ଆପଣ ଏକା ନୁହଁନ୍ତି, ଏପରି ହେବାର କାରଣ Lifestyle Inflation ଅଟେ । ଏହା ନୀରବ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ରାଶିକୁ ଶେଷ କରିଆସୁଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ବଢିବା ସତ୍ତ୍ବେ ସଞ୍ଚୟ ହେଉନାହିଁ ।

Lifestyle Inflation କ'ଣ?

ସରଳ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବଢିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଥାଏ । ଏହାକୁ ଲାଇଫ୍‌ଷ୍ଟାଇଲ ଇନଫ୍ଲେସନ କୁହାଯାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୁପ.. ପ୍ରଥମ ଚାକିରିରେ ଆପଣ ଘର ଭଡ଼ା, ଯିବା ଆସିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଟଙ୍କା ବଢିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍‌ଷ୍ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡ ହେଇଯାଏ । ମହଙ୍ଗା ଫୋନ, କାରର EMI, ଘର, ଫ୍ଲାଟ, ସପିଂ ଏବଂ କ୍ୟାଫେରେ ବୁଲିବା ଆଦିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ ବରଂ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଥାଏ ।

ଉଦାହରଣ:

ଦରମାଖର୍ଚ୍ଚସଞ୍ଚୟ
ଦରମା ବଢିବା ଆଗରୁ 50,00045,0005,000
ଦରମା ବଢିବା ପରେ80,00075,0005,000

Lifestyle Inflation ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଦରମା ବା ଆୟ ବଢିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କମ୍ ହେଉଛି ।

କିପରି କ୍ଷତି କରେ Lifestyle Inflation?

  1. 'ମୋତେ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ' ଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା: ଦରମା ବଢିବା ପରେ ନିଜ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଗିଫ୍ଟ କିଣିବା
  2. ସୋସିଆଲ ପ୍ରେସର: ସାଙ୍ଗମାନେ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଆଇଫୋନ ଦେଖି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦାମୀ ଫୋନ କିଣିବା
  3. କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଓ ଲୋନ: କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ତଥା EMIରେ ଜିନିଷ କିଣିବା ସହଜ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବା

କାହିଁକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ?

  • ସଞ୍ଚୟ କମ୍ ହୋଇଯାଏ
  • ଏମରଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ
  • ଲୋନ ଓ EMIର ବୋଝ ବଢିଯାଏ
  • ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘର ତିଆରି କିମ୍ବା ରିଟାରମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ ଦୂର ହୁଏ
  • ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢିଯାଏ

କେମିତି ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ?

  1. ବଜେଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମାନନ୍ତୁ: 50/30/20 ରୁଲ ମାନନ୍ତୁ- 50% ଆବଶ୍ୟକତା, 30% ଇଚ୍ଛା ଏବଂ 20% ନିବେଶ ।
  2. ପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଚୟ ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ: ଦରମା ଆସିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ SIP କିମ୍ବା ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ।
  3. ବଢିଥିବା ଦରମା ନିବେଶ କରନ୍ତୁ: ବଢିଥିବା ଦରମାର 50% ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ।
  4. ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ: ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପେ ଆପେ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ।
  5. ଦାମୀ ଜିନିଷ କିଣିବା ଆଗରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ: ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା କମ୍ ହୋଇଯାଏ ।

ଦରମା ବଢିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ କମ୍ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଇନଫ୍ଲେସନର ସଙ୍କେତ । ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହିଁ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଟେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

