ଦରମା ବଢିବା ପରେ ବି ପକେଟ ଖାଲି ? Lifestyle Inflation ହୋଇପାରେ କାରଣ..
ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମାସ ଶେଷରେ ଟଙ୍କା ନ ରହିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା । Lifestyle Inflation କିପରି ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ ତାହା ବୁଝନ୍ତୁ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ଦରମା ଆସିବା ପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି ସହିତ ଏହି ମାସ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ? ମାତ୍ର 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପକେଟ ଖାଲି ହେଉଥିବା ଭଳି ଲାଗେ । ଏହାସହ ମାସ ଶେଷ ଆଡକୁ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ଅବସ୍ଥା । ପୁଣି ଆଗାମୀ ମାସର ଦରମାକୁ ଅପେକ୍ଷା ।
ଏପରି କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ? ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ବଢିବା ପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କୌଣସି କମ୍ତି ଆସିନାହିଁ । ତେବେ ଆପଣ ଏକା ନୁହଁନ୍ତି, ଏପରି ହେବାର କାରଣ Lifestyle Inflation ଅଟେ । ଏହା ନୀରବ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ରାଶିକୁ ଶେଷ କରିଆସୁଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ବଢିବା ସତ୍ତ୍ବେ ସଞ୍ଚୟ ହେଉନାହିଁ ।
Lifestyle Inflation କ'ଣ?
ସରଳ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବଢିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଥାଏ । ଏହାକୁ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ ଇନଫ୍ଲେସନ କୁହାଯାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୁପ.. ପ୍ରଥମ ଚାକିରିରେ ଆପଣ ଘର ଭଡ଼ା, ଯିବା ଆସିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଟଙ୍କା ବଢିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡ ହେଇଯାଏ । ମହଙ୍ଗା ଫୋନ, କାରର EMI, ଘର, ଫ୍ଲାଟ, ସପିଂ ଏବଂ କ୍ୟାଫେରେ ବୁଲିବା ଆଦିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ ବରଂ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଥାଏ ।
ଉଦାହରଣ:
|ଦରମା
|ଖର୍ଚ୍ଚ
|ସଞ୍ଚୟ
|ଦରମା ବଢିବା ଆଗରୁ
|50,000
|45,000
|5,000
|ଦରମା ବଢିବା ପରେ
|80,000
|75,000
|5,000
Lifestyle Inflation ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଦରମା ବା ଆୟ ବଢିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କମ୍ ହେଉଛି ।
କିପରି କ୍ଷତି କରେ Lifestyle Inflation?
- 'ମୋତେ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ' ଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା: ଦରମା ବଢିବା ପରେ ନିଜ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଗିଫ୍ଟ କିଣିବା
- ସୋସିଆଲ ପ୍ରେସର: ସାଙ୍ଗମାନେ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଆଇଫୋନ ଦେଖି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦାମୀ ଫୋନ କିଣିବା
- କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଓ ଲୋନ: କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ତଥା EMIରେ ଜିନିଷ କିଣିବା ସହଜ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବା
କାହିଁକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ?
- ସଞ୍ଚୟ କମ୍ ହୋଇଯାଏ
- ଏମରଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ
- ଲୋନ ଓ EMIର ବୋଝ ବଢିଯାଏ
- ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘର ତିଆରି କିମ୍ବା ରିଟାରମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ ଦୂର ହୁଏ
- ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢିଯାଏ
କେମିତି ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ?
- ବଜେଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମାନନ୍ତୁ: 50/30/20 ରୁଲ ମାନନ୍ତୁ- 50% ଆବଶ୍ୟକତା, 30% ଇଚ୍ଛା ଏବଂ 20% ନିବେଶ ।
- ପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଚୟ ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ: ଦରମା ଆସିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ SIP କିମ୍ବା ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ।
- ବଢିଥିବା ଦରମା ନିବେଶ କରନ୍ତୁ: ବଢିଥିବା ଦରମାର 50% ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ।
- ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ: ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପେ ଆପେ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ।
- ଦାମୀ ଜିନିଷ କିଣିବା ଆଗରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ: ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା କମ୍ ହୋଇଯାଏ ।
ଦରମା ବଢିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ କମ୍ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଇନଫ୍ଲେସନର ସଙ୍କେତ । ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହିଁ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଟେ ।
