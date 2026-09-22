ETV Bharat / business

DoTର ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ; ଆଉ କାହା ନାଁରେ SIM ଚଳାଇଲେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଜରିମାନା, ୩ ବର୍ଷ ଜେଲ୍‌

ବଡ଼ SIM ଠକେଇ ରାକେଟ୍‌ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପରେ କଡ଼ା ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି; ନିଜ ନାମରେ କେତେ SIM ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ

DOT SIM RULES
ବଡ଼ SIM ଠକେଇ ରାକେଟ୍‌ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପରେ କଡ଼ା ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି; ନିଜ ନାମରେ କେତେ SIM ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2026 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ନିଜ SIM କାର୍ଡ ଏବଂ ପରିଚୟପତ୍ରକୁ ନେଇ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ (DoT) ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, SIM କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଟେଲିକମ୍‌ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟରର ଦୁରୁପଯୋଗ କଲେ ୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍‌ ଏବଂ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ସାଇବର ଅପରାଧ ଉପରେ ରୋକ୍‌ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦୂରସଞ୍ଚାର ଅଧିନିୟମ, ୨୦୨୩ (Telecommunications Act, 2023) ଅଧୀନରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

  • ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବଡ଼ SIM ଠକେଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ

ସମ୍ପ୍ରତି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏକ ବଡ଼ SIM ଠକେଇ ରାକେଟ୍‌ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ପରେ ଏହି କଡ଼ା ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଜଣେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍‌ (PoS) ଏଜେଣ୍ଟ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଜାଣତ କିମ୍ବା ସହମତି ବିନା ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ୨୫ଟି ମୋବାଇଲ୍‌ କନେକ୍ସନ୍‌ ବେଆଇନ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ କରିଥିଲେ।

ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସରକାର ଏବଂ ଟେଲିକମ୍‌ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବେ ତୁରନ୍ତ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ। ଠକେଇରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ PoS ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍‌ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କୌଣସି SIM କାର୍ଡ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

  • ସରକାରଙ୍କ ‘ଡିଜିଟାଲ ଆଖି’ ଧରିଲା ଠକେଇ

ଏହି ୨୫ଟି ବେଆଇନ ମୋବାଇଲ୍‌ ନମ୍ବରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (DIP) ସହାୟତା ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍‌ ଉକ୍ତ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହଜନକ ନମ୍ବରର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ବା ରି-ଭେରିଫିକେସନ୍‌ କରାଯାଇଥିଲା।

ଯେଉଁ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଯାଞ୍ଚରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍‌ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା।

  • ଆଇନ ଅଧୀନରେ କ’ଣ ରହିଛି ପ୍ରାବଧାନ ?

DoT ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଟେଲିକମ୍‌ ସମ୍ବଳ ବା ସମ୍ପଦର ଦୁରୁପଯୋଗ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ନୂଆ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି।

  1. ଫର୍ଜି ଦସ୍ତାବିଜରେ SIM ନେବା
  2. ଅନ୍ୟ କାହାର ନାମରେ କିମ୍ବା ନକଲି ପରିଚୟପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି SIM କାର୍ଡ ସକ୍ରିୟ କରାଇବା
  3. SIM ଭଡ଼ାରେ ଦେବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରି କରିବା
  4. ନିଜ SIM କାର୍ଡକୁ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରି କରିବା। ଯଦି ସେହି ନମ୍ବରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ଅପରାଧ ଘଟେ, ତେବେ ମୂଳ SIM ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି।
  5. IMEI ନମ୍ବରରେ ହେରଫେର

ମୋବାଇଲ୍‌ ଫୋନ୍‌ର ୟୁନିକ୍‌ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍‌ କୋଡ୍‌ IMEI (International Mobile Equipment Identity) କୁ ବଦଳାଇବା କିମ୍ବା ଏଥିରେ ହେରଫେର କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରେ।

  • ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର

ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍‌ ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ୍‌ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍‌ ସେବା ଯେତେ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି, ସେହିପରି ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍‌ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍‌ ଠକେଇ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଟେଲିକମ୍‌ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ।

ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ସମୟ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ‘ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ’ ପୋର୍ଟାଲ୍‌କୁ ଯାଇ ନିଜ ନାମରେ କେତେଟି SIM କାର୍ଡ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି SIM ନେଇଥିଲେ, ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେକୌଣସି ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିହେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଏସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି ? ଶୀଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ ଜରୁରୀ କାମ, ଲଗାତାର 5 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ !

TAGGED:

SIM CARD
TELECOMMUNICATIONS ACT 2023
CYBER FRAUD
ମୋବାଇଲ ସିମ୍ କାର୍ଡ
DOT SIM RULES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.