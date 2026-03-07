ETV Bharat / business

LPG-Price-Hike: ମହଙ୍ଗା ହେଲା LPG ସିଲିଣ୍ଡର, ଆଜିଠୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ

ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ସାରା ଦେଶରେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୬୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

LPG-Price-Hike
ମହଙ୍ଗା ହେଲା LPG ସିଲିଣ୍ଡର (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 7, 2026 at 7:05 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଘରୋଇ ବ୍ୟବହୃତ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 60 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ, ହୋଟେଲ, ଭୋଜନାଳୟ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବ୍ୟବହୃତ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 115 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ।

ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର:

ଦିଲ୍ଲୀରେ, 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମର ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 853 ଟଙ୍କାରୁ 913 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମୁମ୍ବାଇରେ, ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 912.50 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 852.50 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ମୂଲ୍ୟ 879ରୁ 928.50କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଚେନ୍ନାଇରେ ଏହା 868.50ରୁ 928.50 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସଂଶୋଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏହି ବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ।

କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ:

ଦିଲ୍ଲୀରେ, 19 କିଲୋଗ୍ରାମର କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 1768.50 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1883 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ମୁମ୍ବାଇରେ, ମୂଲ୍ୟ 1720.50ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1835 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ସେହିପରି, କୋଲକାତାରେ ମୂଲ୍ୟ 1875.50ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1990 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ଚେନ୍ନାଇରେ ଏହା 1929ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2043.50 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ।

ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ:

ଗତ 11 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଘରୋଇ LPG ଦର ବୃଦ୍ଧି । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଣ-ସବସିଡି ଦର 853 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଉଭୟରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ । ପ୍ରଥମତଃ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚର ବୋଝ ବଢ଼ାଇବ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବାହାରେ ଖାଇବାକୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା କରିପାରେ । ଏହା ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । କାରଣ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଖାଦ୍ୟ ବିଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ, ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ।

ଭାରତର ଏନର୍ଜି ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଆସିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଦେଶରେ କୌଣସି ଏନର୍ଜି ଅଭାବ ନାହିଁ । ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାଘାତ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ।

ମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଇନ୍ଧନ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା, ଏବଂ ଆମେ ଏହା ସହଜରେ କରୁଛୁ । ଭାରତରେ କୌଣସି ଏନର୍ଜି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମର ଏନର୍ଜି କଞ୍ଜ୍ୟୁମରମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ।"

ଏହି ସମୟରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଖାରଜ କରି ଏହାକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛି । "ଭାରତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି" ବୋଲି କର୍ପୋରେସନ କହିଛି ।

