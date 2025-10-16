ଆସୁଛି ଧନତେରସ: 1 ଲକ୍ଷ 30 ହଜାର ମୁହାଁ ସୁନା ଦର, ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ
ଗତକାଲି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷେ 28 ହଜାର 900 ରହିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଦର ବଢିଛି ।
Published : October 16, 2025 at 1:08 PM IST
Gold Price Hike ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଧନତେରସ । ଧନତେରସରେ ସୁନା ବା ଅନ୍ୟ ଧାତୁ କିଣିଲେ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଧନତେରସରେ ଜମେ ସୁନା ବେପାର । ଏଥର କିନ୍ତୁ ହୁହୁ ହୋଇ ବଢିଚାଲିଛି ସୁନା ଦର । ଲକ୍ଷେ 30 ହଜାର ଛୁଇଁବାକୁ ବସିିଛି ସୁନା ଦର । ଏପଟେ ଗ୍ରାହକ ହତାଶ । ଗତକାଲି(ଅକ୍ଟୋବର 15ରେ) 3 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ବଢି ରେକର୍ଡ କରିଛି ସୁନା ଦର ।
କେତେ ରହିଛି ସୁନା-ରୁପା ଦର ?
- ଗତକାଲି ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୮ ହଜାର ୯୦୦ ଟଙ୍କା
- ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ ଏକ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାର ୯୦୦ ଟଙ୍କା
- ରୁପା ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୨ ହଜାର ୭୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ୧ କିଲୋ ପିଛା ୨ ଲକ୍ଷ ପାର କରିଛି
- ଗତକାଲି ରୁପା ଦାମ ଥିଲା ୨ ଲକ୍ଷ ୭୦୦ ହଜାର
ବଢୁଛି ଦର, ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ:
ଧନତେରସ ସହ ବାହାଘର ଋତୁରେ ସୁନା ଦର ଏଭଳି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦେଖି ଛାନିଆ ଗ୍ରାହକ । ସୁନା କିଣିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖାଁ ଖାଁ ରାଜଧାନୀର ସୁନା ସୋ’ ରୁମ ଓ ଦୋକାନ । କାରଣ ଆଜିର ଦର ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ବେଶ ବାଧୁଛି । ସୁନା ଦର ପକେଟ ଖାଲି କରିଦେଉଥିବା ବେଳେ କିଣିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । ଅଫର ସତ୍ତ୍ବେ ବି କମୁଛି କ୍ରୟରେ ପରିମାଣ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ସୋ’ ରୁମରେ କମ୍ ଗ୍ରାହକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯଦିଓ ବି କିଛି ଲୋକ ସୁନାର ଉପହାର ଦେବାକୁ ଓ ପାର୍ବଣର ବିଧି ପାଇଁ ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପସନ୍ଦଠୁ ଟିକେ ମନ ଉଣା କରି ନେଇଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରକୁ ନେଇ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ନନେଇ ବିଧି ମୁତାବକ କିଣୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ସାଇତିବାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି ସୁନା:
ସୁନା ଦର ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଚାହିଦାକୁ ନେଇ କିଛି ଗ୍ରାହକ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁନା କିଣି ସାଇତି ରଖୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ କିଛି ସୋ’ ରୁମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଅଫର ସହ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିମକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ସୁନା କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବଡ କଥା ହେଉଛି ପାର୍ବଣ ସହ ବିବାହ ଋତୁକୁ ନେଇ ସୁନା ଓ ରୁପାର ଚାହିଦା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଥାଏ ସୁନା ଓ ରୁପାର ଦର । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଗାଣ କମିବା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବା ଓ ଟାରିଫକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଦର ବଢୁଛି । ଭାରତରେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟବିତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସୁନା କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ।
ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି ଲୋକେ:
ଏପଟେ ସୁନାର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ମାଲବାରର ମ୍ୟାନେଜର ଚନ୍ଦନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି ବେଶ ଭଲ ରହିଛି । ଆଶା ଧନତେରସକୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ । ଲୋକମାନେ ଆସି ସୁନା ସହ ଅନ୍ୟ ଧାତୁ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି । ବଜେଟ ସମାନ ରହିଛି ହେଲେ ସୁନାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ସୁନାର ପରିମାଣକୁ କମାଇ ଦେଇଛି । ଏହାରି ଭିତରେ କେହି କେହି ଭବିଷ୍ୟତର ବିନିଯୋଗ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦର ଯାହା ବି ହେଉ କିଣୁଛନ୍ତି ।’
ମାସେ ଭିତରେ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ବଢିଛି ସୁନା ଦର:
ଏହାସହ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘୧ ମାସ ଭିତରେ ୨୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ସୁନାର ଦାମ ବଢିଛି । ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି ୯୬ ହଜାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷେ ୨୯ ହଜାରରେ ପହଁଚିଛି । ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତିନିଥର ଲେଖା ଦର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ୩ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବଢିଯାଉଛି । ତେବେ ଆଗକୁ ସୁନା କେତେ ବଢିବ ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଅନୁସାରେ ସୁନାର ରେଟ୍ ବଢିଥାଏ କିମ୍ବା କମିଥାଏ ।’
ସେପଟେ ବିବାହ ଓ ପାର୍ବଣକୁ ମାହୋଲକୁ ନେଇ ଫ୍ରି ସହ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ବହନ କରୁଥିବା ନୂଆ ଡିଜାଇନ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଓଡିଶା ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କାରିଗରୀ ଓ କଳାକୃତିର ଚାପ ରହିଛି । ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବା ବେଳେ କ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ବଢିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର