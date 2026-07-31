ଘରୋଇ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ୧.୪% ବୃଦ୍ଧି; କେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ?
2026ର ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ? ଜୁନ୍ ମାସରେ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଉଡ଼ାଣ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ଅଧିକ ଥିଲା ?
Published : July 31, 2026 at 5:30 PM IST
DGCA Domestic Air Traffic Report ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2026 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଶର ଘରୋଇ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 8 କୋଟି 64 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ବିମାନ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ଏହା 2025 ମସିହାରେ 8 କୋଟି 51 ଲକ୍ଷ ଥିଲା । 2025 ତୁଳନାରେ 1.4% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA)ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ସର୍ବାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ।
ମେ' ମାସରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ମାର୍କେଟ ସେୟାର 64.9%ରୁ 66.3%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହାସହ ଆକାଶ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ସେୟାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ମେ' ମାସରେ ଥିବା 5.8%ରୁ 6.4%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 2026ର ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସ (ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ୍) ପାଇଁ DGCAର HI ରିପୋର୍ଟ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଛି । ମାତ୍ର, ଜୁନ୍ 2026ର ମାସିକ ରିପୋର୍ଟରେ 1.3% ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମାସରେ କମ୍ ଯାତ୍ରୀ ବିମାନ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ।
ଇଣ୍ଡିଗୋ ସର୍ବାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି:
DGCAର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 2026ର ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଆକାଶପଥରେ ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ରଖିଥିଲା । ଏହି ବିମାନ କମ୍ପାନୀ 89.20 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରିଥିଲା, ଯାହା ସମସ୍ତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ । ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ (Air India Group) ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା, ଯାହାର ମାର୍କେଟ ସେୟାର 23.9% ଏବଂ 32.22 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରିଥିଲା ।
ଆକାଶ ଓ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ରେ କେତେ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା:
DGCA ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ, ଆକାଶା ଏୟାରଲାଇନରେ 8.61 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ମାର୍କେଟ ସେୟାର 6.4% ଥିଲା । ସେହିପରି ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ 2.63 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରିଥିଲା, ଯାହାର ମାର୍କେଟ ସେୟାର 1.9% । ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଷ୍ଟାର ଏୟାର, ଫ୍ଲାଏ91, ଆଲାଏନ୍ସ ଏୟାର ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଏୟାର ଭଳି ଛୋଟ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ।
ଜୁନ୍ ମାସରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନରେ ହ୍ରାସ:
ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଜୁନ୍ ମାସର ମାସିକ ରିପୋର୍ଟରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି । ଜୁନ୍ 2025ରେ ମୋଟ 136.04 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର 2026ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 134.64 ଲକ୍ଷ ରହିଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ, ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନରେ 1.3% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆକାଶ 92.2% ଅକୁପାନ୍ସି (ସିଟ୍ ପୂରଣ) ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ କରିଛି ।
ସ୍ପାଇସଜେଟର ଲୋଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୃଦ୍ଧି:
DGCA ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ସ୍ପାଇସଜେଟର ଲୋଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମେ' ମାସରେ, ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ସିଟ୍ ଅକୁପାନ୍ସି ପ୍ରାୟ 87.4% ଥିଲା । ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 87.8% ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପର ସିଟ୍ ଅକୁପାନ୍ସି ମେ' ମାସରେ 83.5% ଥିଲା । ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହା 85.5%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଏହି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମେ' ତୁଳନାରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରିଥିଲା ।
ମେ' ତୁଳନାରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ସିଟ୍ ହ୍ରାସ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମେ' ମାସ ତୁଳନାରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅନେକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ସିଟ୍ ଅକୁପାନ୍ସି ଅଧିକ ଥିଲା, ମାତ୍ର କିଛି ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏୟାରଟେଲର ସିଟ୍ ଅକୁପାନ୍ସି 86.4% ଥିଲା । ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇ 85.1% ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି, ଷ୍ଟାର ଏୟାରର ସିଟ୍ ଅକୁପାନ୍ସି 76.1% ଥିଲା । ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହା 75%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ।
ଜୁନ୍ ମାସରେ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଉଡ଼ାଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା:
ଜୁନ୍ ମାସରେ ମେ' ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଜୁନ୍ ମାସରେ ଘରୋଇ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ବାତିଲ ହାର 0.63% ଥିଲା । ମେ' ମାସରେ ଏହା 0.55% ଥିଲା । ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଏୟାରର ଜୁନ୍ ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ 16.43% ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଉଡ଼ାଣ ଥିଲା । ସେହିପରି ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ 6.23% ଏବଂ ଆଲାଏନ୍ସ ଏୟାରର 6% ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ଆକାଶ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ସର୍ବନିମ୍ନ ବାତିଲ ଉଡ଼ାଣ (0.20%) ଥିଲା ।
ବିମାନ ବାତିଲ ହେବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି:
DGCA ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାଂଶ ବିମାନ ବାତିଲ ପାଇଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦାୟୀ ରହିଥିଲା । 39.6% ବିମାନ ବାଲିତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା । କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ପରି ପରିଚାଳନାଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଉ 36.3% ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ପାଗ ଯୋଗୁଁ 20.3% ବିମାନର ଉଡ଼ାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କିମ୍ବା କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁଁ 2.1% ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ 1.8% ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଜୁନ୍ ମାସରେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ 2,568ଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି:
ଜୁନରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ନେଇ ମୋଟ 2,568 ଯାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯଦି ହାରାହାରି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରତି 10,000 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 1.91 ଜଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି । ଆଲାଏନ୍ସ ଏୟାର ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରତି 10,000 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 68.6 ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି, ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ 3.4 ଅଭିଯୋଗ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଏ91 3.2, ଆକାଶ ଏୟାର 2, ଷ୍ଟାର ଏୟାର 1.1 ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ 1 ଅଭିଯୋଗ ପାଇଥିଲା । ଇଣ୍ଡିଆୱାନ୍ ଏୟାର ଉପରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ନଥିଲା ।
ବ୍ୟାଗେଜ୍କୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା:
ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟାଗେଜ୍କୁ ନେଇ ସର୍ବାଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ (27.8%) ଏହି ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା । ବିମାନ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ 24.3% ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । 19.7% ଟିକେଟ୍ ଫେରସ୍ତ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା । 18.3% ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା । ସେହିପରି, 5.4% ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରାହକ ସେବା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା, 2.2% ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାଟରିଂ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା ଏବଂ 1.3% କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖରାପ ଆଚରଣ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା । 0.7% ଅକ୍ଷମ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୁବିଧା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା । ସେହପରି 0.3% ବିମାନ ଭଡା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା ।
ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାରେ ଆଗରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ:
ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା । ୧୦ଟି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଅନ୍-ଟାଇମ୍ ପର୍ଫରମାନ୍ସ (OTP), ବା ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଥିଲା । ଇଣ୍ଡିଗୋର 89.4% ବିମାନ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଥିଲା । ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ 85.9%, ଆକାଶ ଏୟାର ପାଇଁ 82.7% ଏବଂ ଆଲାଏନ୍ସ ଏୟାର 74.7% ବିମାନ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଥିଲା । ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନର କେବଳ 33.5% ବିମାନ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାରେ ଥିଲା ।
ସେହିପରି ବିମାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନବନ୍ଦର 95.2% ସହିତ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାରେ ଆଗରେ ଥିଲା । ଏହା ପଛକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 90.3% , ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 89.6% ଏବଂ କୋଲକାତା 89.0% ରହିଥିଲା । ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦର 76.7% ସହ ସବୁଠାରୁ ପଛରେ ରହିଥିଲା ।
ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ:
ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ରିୟାକ୍ସନାରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ (Reactionary factors) ଅର୍ଥାତ୍, ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଦ୍ବାରା ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣର ସମୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଏପରି ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା 69% ଥିଲା । ଏହା ପରେ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଓ ଅପରେସନାଲ କାରଣରୁ 6%, ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯୋଗୁଁ 5%, ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରଣରୁ 4%, ବିମାନବନ୍ଦର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରଣରୁ 3% ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା । ରାମ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରଣରୁ 1% ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ 2% ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା ।
କେଉଁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନଗୁଡ଼ିକ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା:
ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରାୟ 1.18% ବିମାନ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିଳମ୍ବର ଅଂଶ ପ୍ରାୟ 17.31% ଥିଲା । ଏହା ପରେ ଫ୍ଲାଏ91 (5.59%), ଆଲାଏନ୍ସ ଏୟାର (2.78%), ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ (1.25%), ଆକାଶ ଏୟାର (0.87%), ଷ୍ଟାର ଏୟାର (0.83%) ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ (0.55%) ଥିଲା । ଇଣ୍ଡିଆୱାନ୍ ଏୟାର ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର କୌଣସି ବିମାନ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇନାହିଁ ।
ବୋର୍ଡିଂ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପାଇଁ 64 ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା:
DGCA ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ମାସରେ, ବୋର୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା 1,847 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିଭିନ୍ନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମୋଟ 64.84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଥିଲେ । ବିମାନ ବାତିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା 43 ହଜାର 968 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ । କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ 61.98 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ 10 ହଜାର 273 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ 284.61 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।