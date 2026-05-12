‘ମାନ୍ଦା ସୁନା ବ୍ୟବସାୟ, ଆଗକୁ ଛଟେଇ’: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ ପରେ ଆଶଙ୍କାରେ କଟକ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ

ରାଜ୍ୟରେ ବିବାହ ଋତୁରେ କଟକରେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ପଡିଛି । କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ ଭୟ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା । ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ...

Gold shares declined after PM Narendra Modi Appeal businessman and investors in shock
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ୍ ପରେ ସୁନା ବଜାରରେ ଚଡ଼କ, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଖସିଲା ଦର, ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 12, 2026 at 12:40 PM IST

କଟକ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ କଟକ ସୁନା ବଜାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ସୁନା ବଜାରରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଲାଗିରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଓ ବିବାହ ଋତୁରେ ଆଶାଜନକ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇନାହିଁ । ଏପରି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ସୁନା କ୍ରୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଜଣେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ।

ହ୍ରାସ ପାଉଛି ସୁନାର ଚାହିଦା:
ରାଜ୍ୟରେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ବିବାହ ଋତୁ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ଋଣ କରି ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବା ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଠକର ଆହ୍ବାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବ ବୋଲି, ରାଜ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ସଙ୍ଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଦିଲୀପ ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି ।

ସୁନା ଅଳଙ୍କାର (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟରେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟରେ ହ୍ରାସ:
ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 50 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ବିଗତ 4 ମାସ ଧରି ସୁନା ବ୍ୟବସାୟ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ଋତୁ ସମୟରେ ପୂର୍ବଭଳି ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉନଥିବାରୁ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି । ବଢୁଥିବା ଦର ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକ ସୁନା କିିଣିବାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ।

ସୁନା ଅଳଙ୍କାର (ETV Bharat Odisha)

ବିବାହ ଋତୁରେ ମାନ୍ଦା ବ୍ୟବସାୟ:
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଭଲ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ନେଇ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆଶା ରହିଥିଲା । ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ପର୍ବ ଓ ବିବାହ ଋତୁ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ ପରେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି । ବିବାହ ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ।

ସୁନା ଅଳଙ୍କାର (ETV Bharat Odisha)

କ୍ଷତିରେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ:


କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଆକାରରେ ସୁନା ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ସୁନା ବିସ୍କୁଟ କିଣି ନିଜ ଟଙ୍କାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ସୁନାର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦର ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି । ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଶା କରିବସିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେହି ଆଶା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିରାଶାରେ ପରିଣତ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି । ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ ସୁନା ଦୋକାନରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଜଣେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ।

ସୁନା ଅଳଙ୍କାର (ETV Bharat Odisha)

ଖାଁ ଖାଁ ସୁନା ଦୋକାନ:
ସୁନା ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ନେଇ କଟକର ଜଣେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ଫକୀର ମୋହନ ବିହାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ସୁନା ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ଚାଲୁଛି । ମାତ୍ର ଏବେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବରୁ ଏହି ସଙ୍କଟ ବଢିଯାଇଛି ।"ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସୁନା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାୟ 50 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପଡିଛି । ବିବାହ ଋତୁରେ ସୁନା ଦୋକାନ ଭିତରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା । ମାତ୍ର ଚଳିତବର୍ଷ ବିବାହ ଋତୁରେ ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଁ ଖାଁ । ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡିଲେ କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁ ନାହାନ୍ତି," ବୋଲି ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ।

କିଛି ଗ୍ରାହକ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁନା କ୍ରୟ କରୁଥିଲେ । ଏବେ ସେପରି ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଆସୁ ନାହାଁନ୍ତି । ସୁନା ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦୋକାନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଫକୀର ମୋହନ ବିହାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ସଙ୍ଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଦିଲୀପ ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆପଣା ଯିବ ସେନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ୍:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣପରେ ସୁନା ବଜାରରେ ଚଡ଼କରେ ପଡିଛି । ସୋମବାର ଦେଶର ବହୁ ନାମୀ ସୁନାବ୍ୟବସାୟଙ୍କ ଷ୍ଟକ ଦର ତଳକୁ ଖସିଛି । ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନାବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ସୁନା କ୍ରୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥିଲେ । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ସଭାରେ ରବିବାର ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି କହିଥିଲେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ ପରେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସୁନା ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶକାରୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁନା ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୁନାର ଦର ବଢି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁନା କ୍ରୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଖସିଲା ସୁନା ବିକ୍ରେତା କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଦର:
ସ୍କାଏ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡାଏମଣ୍ଡ ଲିମିଟେଡର ସେୟାର ଦର 501.45 ଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ 475 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେହିପରି ଟାଇଟାନ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ ସେୟାର ଦର 4,200 ଥିବା ବେଳେ ଏହା 6.85% ହ୍ରାସ ପାଇ 4,150.10 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେନକୋ ଗୋଲ୍ଡର ସେୟାର ଦରରେ 8.18 % ହ୍ରାସ ଓ କଲ୍ୟାଣ ଜୁଏଲରର ସେୟାର ଦରରେ ସୋମବାର 9.10% ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

