ଶସ୍ତା ହେଲା କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ, କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦର ? ଜାଣନ୍ତୁ...
ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ (ଆଜିଠାରୁ) ସାରା ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ (Commercial LPG Cylinder Prices) ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଦର କେତେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : July 1, 2026 at 10:02 AM IST|
Updated : July 1, 2026 at 10:49 AM IST
COMMERCIAL LPG CYLINDER PRICES , ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି । କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି । ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (OMCs) ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ୧୮୩.୫୦ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନାହିଁ । ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମର ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ।
ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପରେ, ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୩,୧୧୩.୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ୨,୯୩୦ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଏଲପିଜି ମାନଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିବାହ ଋତୁରେ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଢାବା ଏବଂ କ୍ୟାଟରିଂ ସେବା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହା ବଜାରରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
କେଉଁ ସହରରେ ଦର କେତେ?
|ସହର
|ହ୍ରାସ ପରେ ନୂଆ ଦର
|ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ
|ଦିଲ୍ଲୀ
|୨,୯୩୦.୦୦ ଟଙ୍କା
|୧୮୩.୫୦ ଟଙ୍କା
|ଭୁବନେଶ୍ୱର
|୩,୧୧୪.୫୦ ଟଙ୍କା
|୧୭୫.୫୦ ଟଙ୍କା
|କୋଲକାତା
|୩୦୮୧.୫୦ ଟଙ୍କା
|୧୭୪.୦୦ ଟଙ୍କା
|ଚେନ୍ନାଇ
|୩,୧୦୬.୦୦ ଟଙ୍କା
|୧୭୭.୦୦ ଟଙ୍କା
|ଗୁରୁଗ୍ରାମ
|୨,୯୪୭.୫୦ ଟଙ୍କା
|୧୮୨.୫୦ ଟଙ୍କା
|ନୋଏଡା
|୨,୯୩୦.୦୦ ଟଙ୍କା
|୧୮୩.୫୦ ଟଙ୍କା
|ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
|୩୦୨୧.୦୦ ଟଙ୍କା
|୧୭୭.୦୦ ଟଙ୍କା
|ମୁମ୍ବାଇ
|୨,୮୮୫.୫୦ ଟଙ୍କା
|୧୮୨.୦୦ ଟଙ୍କା
|ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼
|୨,୯୫୪.୫୦ ଟଙ୍କା
|୧୮୧.୫୦ ଟଙ୍କା
|ହାଇଦ୍ରାବାଦ
|୩,୧୯୧.୦୦ ଟଙ୍କା
|୧୭୬.୦୦ ଟଙ୍କା
|ଜୟପୁର
|୨,୯୫୭.୫୦ ଟଙ୍କା
|୧୮୩.୫୦ ଟଙ୍କା
|ଲକ୍ଷ୍ନୌ
|୩୦୫୨.୫୦ ଟଙ୍କା
|୧୮୩.୫୦ ଟଙ୍କା
|ପାଟନା
|୩,୨୨୭.୦୦ ଟଙ୍କା
|୧୭୩.୦୦ ଟଙ୍କା
|ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ
|୨,୯୭୧.୫୦ ଟଙ୍କା
|୧୮୦.୫୦ ଟଙ୍କା
ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ୯୪୨ ଟଙ୍କା, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୯୬୮ ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ ୯୪୧.୫୦ ଟଙ୍କା, କୋଲକାତାରେ ୯୬୮ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ୯୫୭.୫୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ମୂଲ୍ୟ ୯୯୪ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପାଟନାରେ ୧୦୩୧.୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।