ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କମିଲା LPG ଗ୍ୟାସ୍ ଦର

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଶସ୍ତା ହେଲା LPG ଗ୍ୟାସ୍ ଦର । ଆଜିଠାରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏଥର 19 କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 5 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ।

କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ହ୍ରାସ:

ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ଦର ଆଜି, ଶନିବାର, 1 ନଭେମ୍ବର, 2025 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ କମ୍ପାନୀର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, 19 କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି । ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବେ 1590.50 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ଏହା 1595.50 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା । ହେଲେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦର ଥିଲା, ତାହା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଗତ ମାସ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ଏଥର କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରରେ 5 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ।

କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ଗ୍ୟାସ ଦର ରହିଛି ?

ମୁମ୍ବାଇରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବେ 1542 ଟଙ୍କା, ଚେନ୍ନାଇରେ 1750 ଟଙ୍କା ଏବଂ କୋଲକାତାରେ 1694 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀ ନୋଏଡାରେ 1776 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ବିହାର ପାଟନାରେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ରହିବ । ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳରେ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1853.50 ଟଙ୍କା, ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ମୂଲ୍ୟ 1607 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ବରେ 1735 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ :

ସେହପରି ୧୪ କିଲୋଗ୍ରାମର ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୮ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୫ରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ । ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ₹853, କୋଲକାତାରେ ₹879, ମୁମ୍ବାଇରେ ₹852.50 ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ₹868.50 ଟଙ୍କା, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ₹905, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ₹890.50 ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ 879ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

