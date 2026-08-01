ଅଗଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ କମିଲା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ ? ଜାଣନ୍ତୁ..
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବ୍ୟାପକ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ।
Published : August 1, 2026 at 8:04 AM IST
LPG Cylinder Prices ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରୁ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର । ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଜିଠାରୁ, ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ସାରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ସହରରେ ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହୋଇଛି ।
Prices of 19 kg commercial LPG cylinders have been reduced by Rs 209 in Kolkata and Rs 202 in Delhi today. With this revision, a 19 kg commercial cylinder will cost Rs 2,872.50 in Kolkata starting today. There is no change in the prices of domestic LPG cylinders: Sources pic.twitter.com/N754OIBURK— ANI (@ANI) August 1, 2026
କେଉଁଠି କେତେ ଦର:
ଆଜି ସକାଳେ ସମସ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ 19 କିଗ୍ରା କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର 206.50 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । ଏହାର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ 2908 ଟଙ୍କା ରହିଛି । କୋଲକାତାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ 209 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସମାନ ସିଲିଣ୍ଡର 202 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି । ଗତ ମାସ (ଜୁଲାଇ)ରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ । ଆଜି, ଶନିବାର ଠାରୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ 2,728 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ, ସିଲିଣ୍ଡରର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ 2,872.50 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ:
ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ଘରୋଇ (Domestic) ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ (14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ) ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ଏହାର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ । 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରୁ ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା (ଭୁବନେଶ୍ବର)ରେ ଦର 968 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 942 ଟଙ୍କା ରହିଛି । କୋଲକାତାରେ ସମାନ ସିଲିଣ୍ଡର 968 ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ 941.50 ଟଙ୍କା ଓ ଚେନ୍ନାଇରେ ମୂଲ୍ୟ 957.50 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଆଜିର ହ୍ରାସ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ହ୍ରାସ । ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଜୁଲାଇରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ । 19 କିଲୋଗ୍ରାମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ 183.50 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ।