ବଜେଟ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର
କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ଝଟକା । ଆଜି ବଢ଼ିଛି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ।
Published : February 1, 2026 at 9:35 AM IST
COMMERCIAL LPG PRICE HIKE ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଜେଟ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର । ଆଜି 2026 ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରେ କମର୍ସିଆଲ LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।
ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, 19 କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । କିନ୍ତୁ 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
|କେଉଁଠି କେତେ ?
|ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ?
|ଆଜିର ଦର ?
|କେତେ ବୃଦ୍ଧି ?
|ଦିଲ୍ଲୀ
|୧୬୯୧.୫୦ ଟଙ୍କା
|୧୭୪୦.୫୦ ଟଙ୍କା
|୪୯ ଟଙ୍କା
|ମୁମ୍ବାଇ
|୧୬୪୨.୫୦ ଟଙ୍କା
|୧୬୯୨ ଟଙ୍କା
|୪୯.୫୦ ଟଙ୍କା
|ଚେନ୍ନାଇ
|୧୮୪୯.୫୦ ଟଙ୍କା
|୧୮୯୯.୫୦ ଟଙ୍କା
|୫୦ ଟଙ୍କା
|କୋଲକାତା
|୧୭୯୫ ଟଙ୍କା
|୧୮୪୪.୫୦ ଟଙ୍କା
|୪୯.୫୦ ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ