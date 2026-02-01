ETV Bharat / business

ବଜେଟ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର

କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ଝଟକା । ଆଜି ବଢ଼ିଛି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ।

LPG CYLINDER PRICE
ବଢ଼ିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 1, 2026 at 9:35 AM IST

COMMERCIAL LPG PRICE HIKE ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଜେଟ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର । ଆଜି 2026 ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରେ କମର୍ସିଆଲ LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।

ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, 19 କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । କିନ୍ତୁ 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।

କେଉଁଠି କେତେ ? ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ? ଆଜିର ଦର ?କେତେ ବୃଦ୍ଧି ?
ଦିଲ୍ଲୀ ୧୬୯୧.୫୦ ଟଙ୍କା ୧୭୪୦.୫୦ ଟଙ୍କା ୪୯ ଟଙ୍କା
ମୁମ୍ବାଇ ୧୬୪୨.୫୦ ଟଙ୍କା ୧୬୯୨ ଟଙ୍କା ୪୯.୫୦ ଟଙ୍କା
ଚେନ୍ନାଇ ୧୮୪୯.୫୦ ଟଙ୍କା ୧୮୯୯.୫୦ ଟଙ୍କା ୫୦ ଟଙ୍କା
କୋଲକାତା ୧୭୯୫ ଟଙ୍କା ୧୮୪୪.୫୦ ଟଙ୍କା ୪୯.୫୦ ଟଙ୍କା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

