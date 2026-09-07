ଇଥାନଲ୍ ପ୍ରଭାବ: କମିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିର ଚାହିଦା, ବଢ଼ୁଛି ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଗାଡ଼ିର ବିକ୍ରି
ଚଳିତ ମାସରେ EV, CNG ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ତୁଳନାରେ କମିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିର ଚାହିଦା ।
Published : September 7, 2026 at 8:24 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି । E20 ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ । ଏହା ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ ବୋଲି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଲଗାତାର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଦେଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନ ବିକ୍ରିରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ସ ( FADA) ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ତୁଳନାରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବିକ୍ରି ପ୍ରାୟ ୧୯.୬୯ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରିରେ ୧୬.୧୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଏବଂ CNG ଗାଡ଼ିର ମିଳିତ ଅଂଶ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଯାନର ଅଂଶକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି । ଅଗଷ୍ଟରେ EV, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଏବଂ CNG ଯାନର ମିଳିତ ବଜାର ଅଂଶ ୪୧.୯୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଯାନର ଅଂଶ ରହିଛି ୪୦.୮୫ ପ୍ରତିଶତ । ଏନେଇ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ସ ( FADA)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାଇ ଗିରିଧରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଯାନ ପ୍ରାୟ ୧୧ ପ୍ରତିଶତ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଗରେ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଥିରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ।
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ସାଧାରଣତଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ କାରଣ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଅମଳ ଆୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବାରୁ, ଗାଡ଼ିର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ତଥାପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଯାନ ବିକ୍ରୟର ମିଳିତ ଅଂଶ ପେଟ୍ରୋଲ ଯାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପକାଇଛି ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବିକ୍ରିରେ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି । ଅଗଷ୍ଟରେ ମୋଟ ୨ ଲକ୍ଷ ୯୮ ହଜାର ୪୪୮ଟି EV ବିକ୍ରି ହୋଇଛି । ଯାହା ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ତୁଳନାରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୫୩ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ । ବିଶେଷ କରି ତିନି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ବଜାରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ଦବଦବା ବଢ଼ିଛି । ଅଗଷ୍ଟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ତିନି ଚକିଆ ମଧ୍ୟରୁ ୬୫.୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ । CNG/LPG ଯାନର ଅଂଶ ୨୧.୫ ପ୍ରତିଶତ, ଡିଜେଲ୍ ୧୨.୮୯ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଯାନର ଅଂଶ ମାତ୍ର ୦.୩୧ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ତେବେ ଅଗଷ୍ଟର ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶାବାଦୀ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି FADA କହିଛି । କାରଣ ଜୁଲାଇ ତୁଳନାରେ ଅଗଷ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କମିଛି ।
ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ GST ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିକ୍ରି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ପ୍ରକୃତରେ ଜୁଲାଇ 2026 ରେ ବିକ୍ରି ତୁଳନାରେ, ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଯାନବାହାନର ବିକ୍ରି ପ୍ରକୃତରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଜୁଲାଇ 2026ରେ 18,18,289 ବିକ୍ରୟ ତୁଳନାରେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବିକ୍ରି 17,14,610 ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ 5.7 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସେହିପରି ଅଗଷ୍ଟରେ 4,02,398 ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ କାର ବିକ୍ରି ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଯାହା ଜୁଲାଇରେ 4,16,555 ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ 3.40 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ଜୁଲାଇରେ ୧୮ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାର ୨୮୯ଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହା ୧୭ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର ୬୧୦କୁ ଖସିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ମାସକୁ ମାସ ପ୍ରାୟ ୫.୭ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସେହିପରି ଜୁଲାଇରେ ୪ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର ୫୫୫ଟି କାର୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହା ୪ ଲକ୍ଷ ୨ ହଜାର ୩୯୮କୁ ଖସିଛି । ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ି ଡିଲରମାନେ ତଥାପି ଆଶାବାଦୀ । ୬୭.୦୯ ପ୍ରତିଶତ ଡିଲର୍ ବିକ୍ରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ।