ୱାଶିଂଟନକୁ ବେଜିଂର ଜବାବ: 10 ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀର ରପ୍ତାନି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲା ଚୀନ
ଚୀନରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ବିରଳ ଖଣିଜ ପଥର ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା 10 ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀର ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଘୋଷଣା । ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 46 ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ।
Published : June 22, 2026 at 10:34 AM IST
ବେଜିଂ (ଚୀନ): ଆମେରିକାର 10ଟି କମ୍ପାନୀର ରପ୍ତାନି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି ଚୀନ । ଆମେରିକା ଚୀନର କିଛି କମ୍ପାନୀକୁ ବ୍ଲାକ ଲିଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଚୀନର ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ସରକାର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଚୀନରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ବିରଳ ଖଣିଜ ପଥର ରପ୍ତାନି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଫାର୍ମ ଉପରେ ଏପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀଙ୍କଠାରୁ ଜନସାଧାରଣ କୌଣସି ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଗତ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅସଜଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏହାପରେ ୱାଶିଂଟନ ପକ୍ଷରୁ ଚୀନର 80ଟି କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏସବୁ କମ୍ପାନୀ ଚୀନର ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରୁଥିବାର ଆରୋପ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ବେଜିଂ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଚୀନ ନିଜ ଦେଶରୁ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିବା କିଛି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି । ଚୀନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ତଥାକଥିତ 'ଚୀନ ସାମରିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ତାଲିକା'ରେ ଯୋଡିବାର ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଜବାବରେ ଚୀନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ନିଜ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସହିତ ମହାକାଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା Aveox ଓ ସାମରିକ ଯାନବାହନ ଫ୍ଲିଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା Oshkosh Defence ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି ।
ଚୀନର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା 46 ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଆମେରିକାର ଉତ୍ପାଦ ଚୀନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ହିଡ୍ ମାର୍ଟିନ, ରେଥିଅନ ଓ ବୋଇଂ ଭଳି ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସାମିଲ ରହିଛି ।
ଚୀନରେ ଆମେରିକୀୟ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଥିବା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ । ଏନେଇ ଚୀନର ଆର୍ଥିକ ବିଭାଗ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ଆଜି (ସୋମବାର)ଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଆମେରିକାର ବ୍ଲାକ ଲିଷ୍ଟରେ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆଲିବାବା ଏବଂ ବାଇଡୁ ସହିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ ଜାଏଣ୍ଟ BYD ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: