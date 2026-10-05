ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା: ଟିକସ ଛାଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ୬୫୩ ଇଭି ମାଲିକଙ୍କଠୁ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ, ତ୍ରୁଟିର ଯାଞ୍ଚ୍ ହେବ କହିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଟିକସ ଛାଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶହ ଶହ ଇଭି ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ମୋଟର ଯାନ ଟିକସ । CAG ରିପୋର୍ଟରେ ମିଳିଛି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 5, 2026 at 5:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ସହ ଗ୍ରୀନ୍ ମୋବିଲିଟିର ଭବିଷ୍ୟତ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭି କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର । ମୋଟର ଯାନ ଟିକସ ଓ ପଞ୍ଜିକରଣ ଫି’ରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଛାଡ଼ ଭଳି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି । ଏବେ ପୁଣି ଇଭି ପଲିସି(EV Policy) ଅବଧି ଆଉ ତିନି ମାସ ବଢ଼ାଇ ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରୀନ୍ ପଲିସିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ସିଏଜି (Comptroller And Auditor General) ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ସିଏଜି (CAG) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଟିକସ ଛାଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶହ ଶହ ଇଭି ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ମୋଟର ଯାନ ଟିକସ ଓ ପଞ୍ଜିକରଣ ଫି’ । ଏହା କେବଳ ସଫ୍ଟୱେର୍ ତ୍ରୁଟି, ନା ନୀତି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ? ଇଭିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ନୀତି ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଧରାପଡ଼ିଲା ଟିକସ ଆଦାୟର ଅନିୟମିତତା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ....
ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ:
ସିଏଜି, ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନଂ-୨ର ପୃଷ୍ଠା ୯୩ରେ ରହିଛି ଏପରି କିଛି ତଥ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବହନ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ମୋବିଲିଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ( ପୂର୍ବ ସରକାର) ସମୟରେ ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେଇକିଲ୍ ପଲିସି-୨୦। ଏହି ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଇଭି କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟର ଯାନ ଟିକସ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଫି’ରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଛାଡ଼ । ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଯାନ ଅପେକ୍ଷା ଇଭିକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ଇଭି ନୀତିରେ ଛାଡ଼ ଥିଲା ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ ଲାଗୁ ହେଲାନି । ଭାରତର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓ ମହାଲେଖା ପରୀକ୍ଷକ ଅଡିଟ୍ ଅନୁସାରେ ୨୦୨୧ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୨୦୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୯୧,୮୯୯ଟି ଇଭି ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ୬୫୩ଟି ଇଭିରୁ ମୋଟର ଯାନ ଟିକସ ଓ ପଞ୍ଜିକରଣ ଫି’ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।
ପରିବହନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବ୍ରତ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ‘‘ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର। ସରକାର ଇଭିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକସ ଓ ପଞ୍ଜିକରଣ ଫି’ରେ ଛାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେହି ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଯଦି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟିକସ ଆଦାୟ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଗୁରୁତର ବିଷୟ । ତ୍ରୁଟି ଦୂର କରି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ଇଭି ପଲିସି ସହ ତାହାର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।’’
ଇଭିରୁ ଟିକସ ଆଦାୟ:
- ୨୦୨୧ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୨୦୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୯୧,୮୯୯ ଇଭି ପଞ୍ଜିକରଣ
- ଛାଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ୬୫୩ ଇଭିରୁ ଫି’ ଆଦାୟ
- ମୋଟର ଯାନ ଟିକସ ୭୩.୭୫ ଲକ୍ଷ, ପଞ୍ଜିକରଣ ଫି’ ୧.୨୨ ଲକ୍ଷ
- ମୋଟ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଫି’ ଆଦାୟ କରିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ
- ୯ଟି ଆରଟିଓର ୩୭୯ ଇଭିରୁ ପ୍ରାୟ ୪୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଳାହାଣ୍ଡି, କେଉଁଝର, ବଡ଼ବିଲ, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ତାଳଚେର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀମାନେ ୪୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ଭାରତର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓ ମହାଲେଖା ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଅଡିଟ୍ରେ କେବଳ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଟିକସ ଆଦାୟର କଥା ନୁହେଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆରଟିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ସରକାରର ତ୍ରୁଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସିଏଜି ଉଠାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ।
ଯଦି ଇଭି ଉପରେ ଟିକସ ଓ ପଞ୍ଜିକରଣ ଫି ଛାଡ଼ ରହିଥିଲା, ତେବେ ସେହି ଛାଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାହିଁକି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲାନି ? ଭୁଲ୍ରେ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଇଭି ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର । ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନୁହେଁ । ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି,ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭି କିଣିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ନୀତିକୁ ଲାଗୁ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି କାହିଁକି ରହିଗଲା?
୨୦୨୨ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରଟିଓ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ବିକାଶ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି କିମ୍ବା ମୋତେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ଯଦି ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଟିକସ ନେଇଥିବୁ ତାହେଲେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାହା ଫେରାଇବୁ।”
ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଜେନା କହିଛନ୍ତି “୨୦୨୧ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ଇଭି ଯାନକୁ ନେଇ ଟିକସ ଆଦାୟରେ କିଛି ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା କଥା ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟର ଘଟଣା । ଏବେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଯେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ତାହା ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ଇଭି ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା । ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା, ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ’’
ବଢୁଛି ଇଭିର ଚାହିଦା । ସେପଟେ ଇଭି ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । ଟିକସ ଓ ପଞ୍ଜିକରଣ ଫି ଛାଡ଼ ସହ କମ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହେବା ଇଭି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବସିଡିର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଇଭି ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ସରକାରଙ୍କ ସବସିଡି ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।
ଇଭି ପାଇଁ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ
|ମସିହା
|ଇଭି
|ସବସିଡି
|୨୦୨୪-୨୫ରୁ ୨୦୨୬-୨୭ ଜୁନ୍ ୩୦
|୧,୮୦,0୪୫
|୩୬୧ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ
|୨୦୨୪-୨୫
|୬୩,୭୬୫
|୧୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କା
|୨୦୨୫-୨୬
|୮୨,୪୮୭
|୧୪୦.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
|୨୦୨୬-୨୭ (ତିନି ମାସ)
|୩୩,୭୯୩
|୭୫.୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଇଭି ବିକ୍ରେତା କମ୍ପାନୀର ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ନନ୍ଦିନୀ କୁହନ୍ତି ‘‘ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଚକିଆ ଇଭି କ୍ରେତା । ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ଇଭି ବିକ୍ରି କରିଥିଲୁ । ଏବେ ବିକ୍ରି ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଇଭିର କମ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳତାକୁ ଦେଖି ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଇଭି ପଲିସିର ଅବଧି ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାହିଦା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି । ସରକାର ଯଦି ଇଭିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୀତି ତିଆରି କରିବା ସହିତ ତାହାର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର ।’’
ଗ୍ରୀନ୍ ମୋବିଲିଟି ପାଇଁ ନୀତି ଆସିଲା । ଇଭି କିଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକସ ଛାଡ଼ ମିଳିଲା । କିନ୍ତୁ ନୀତିର ଲାଭ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେହି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ହିଁ ତ୍ରୁଟି ଧରିଲା ସିଏଜି। ଏବେ ନୀତିର ଅବଧି ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ, ନୂଆ ଅବଧିରେ କେବଳ ଇଭିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି ନା ସେହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରୁଛି, ତାହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ JSW Group ଲଞ୍ଚ କଲା AMPSTAR ବ୍ରାଣ୍ଡ, ବଜାରକୁ ଆସିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Carens Clavis EV ଉପରେ ମିଳିବ 15 ବର୍ଷର ଲାଇଫ୍ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ୱାରେଣ୍ଟି, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର