ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର; ମଗାଇ ପାରିବେ ସ୍ନାକ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ
ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଲିମିଟେଡ୍ (AAHL) ଏବଂ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ୍ ଟର୍ମିନାଲ 2ରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଆପ୍ରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ ।
Published : April 2, 2026 at 10:12 AM IST
ADANI AIRPORTS PARTNERS BLINKIT, ମୁମ୍ବାଇ: ଏବେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମଗାଇପାରିବେ । ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ପରେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ସ୍ନାକ୍ସ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଡର କରି ପାରିବେ । ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଲିମିଟେଡ୍ (AAHL) ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ବୁଝାମଣା ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଇନ୍-ଟର୍ମିନାଲ୍ କ୍ବିକ୍ କମର୍ସ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମିଳିପାରିବ।
ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ :
କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତରତର ହୋଇ ବିମାନଯାତ୍ରୀମାନେ କିଛି ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଛାଡି ଆସିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ଅଭାବରୁ କିଣାକିଣି କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ୍ ଟର୍ମିନାଲ 2ରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଆପ୍ରୁ 2,500ରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ମଗାଇ ପାରିବେ ।
କ'ଣ ମଗାଇପାରିବେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ?
ଏହି ସେବା ବୋର୍ଡିଂ ଗେଟ୍, ଲାଉଞ୍ଜ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାମଗ୍ରୀ ଅନଲାଇନରେ ମଗାଇ ପାରିବେ ।
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ
- ସ୍ନାକ୍ସ
- ବହି
- ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ
- ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ
ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଡର କରିବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ତାଳମେଳ:
ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏପରି ଡେଲିଭରି ପାଇଁ କେବଳ ବିଶେଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଏମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ଡର ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବେ । ଏହା ସହିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ , ସେ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ:
ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଟର୍ମିନାଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ସୁବିଧା ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସେବା ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।"
ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ସହିତ ଏହି ସହଭାଗିତା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ । ଏଠାରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୟର ଅଭାବ ରହିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ସେପରି ସ୍ଥଳରେ ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ରାଜସ୍ବ ଆଦୟ କରିବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିବ । ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହି ସହଭାଗିତାର ସଫଳ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପରେ ଅଦାନୀ ପରିଚାଳିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏପରି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଓ ଜୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।